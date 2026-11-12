RIPPLE (XRP)

XRP ağında aktif hesap sayısı 40 bini aştı, fiyat baskısı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında aktif hesap sayısı Temmuz 2025’ten sonra ilk kez 40 bini aştı.
  • 📉 Buna rağmen $XRP 1,0475 dolar civarında işlem görürken fiyat üzerindeki satış baskısı sürdü.
  • 🔍 41.700 aktif hesap seviyesi 30 günlük 29.300 ortalamanın üstüne çıktı, ancak toparlanma henüz teyit edilmedi.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

XRP Ledger ağında aktif hesap sayısı Temmuz 2025’ten bu yana ilk kez 40 bin eşiğinin üzerine çıktı. XRPScan verilerine göre benzersiz göndericileri ölçen aktif hesap sayısı yaklaşık 41.700’e ulaştı. Buna karşın XRP fiyatındaki zayıf görünüm devam ediyor ve varlık 1 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

İçindekiler
1 Ağ etkinliği yükseldi
2 Fiyat tarafında baskı devam ediyor
3 Yatırımcı davranışı netleşmedi

Ağ etkinliği yükseldi

Son ölçüm, 30 günlük 29.300 hesap ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıktı. Yine de bu artış tarihi zirve anlamına gelmiyor. XRP Ledger ağında şimdiye kadar görülen en yüksek aktif hesap sayısı 106 bin seviyesinde bulunuyor. XRP Ledger, XRP’nin çalıştığı blokzincir ağı olarak ödeme ve transfer odaklı yapısıyla biliniyor.

XRPScan verileri, aktif hesap sayısının yaklaşık 41.700’e çıktığını ve bunun Temmuz 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu gösteriyor.

Ağdaki hareketliliğin artması, piyasada yön değişiminin kesin işareti olarak değerlendirilmiyor. Aktif hesap sayısı yalnızca gönderici adreslerini gösterdiği için bu yükselişin ne kadarının satış, ne kadarının normal transfer veya kişisel cüzdan hareketi olduğu net biçimde ayrışmıyor.

Fiyat tarafında baskı devam ediyor

XRP yaklaşık 1,0475 dolar civarında işlem görürken 1 dolar eşiği piyasa açısından kritik bir sınır olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının hızlanabileceği değerlendiriliyor. Fiyatın önceki toparlanma bölgesine geri dönmesi, zararını telafi etmek isteyen yatırımcıların satış eğilimini artırabilir.

Grafikte XRP’nin izlenen tüm hareketli ortalamaların altında kalması da zayıf teknik görünümü destekliyor. Varlık, ağustos ayındaki toparlanma öncesinde işlem gördüğü bölgeye yeniden yaklaşmış durumda. Bu tablo, ekimde görülen yukarı yönlü toparlanma denemelerine kıyasla düşüş eğiliminin daha güçlü kaldığına işaret ediyor.

Yatırımcı davranışı netleşmedi

Ağdaki yüksek aktivite, yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıyarak satış hazırlığı yaptığına işaret edebilir. Bununla birlikte giriş ve çıkış hareketleri tek başına bu sonucu doğrulamıyor. Piyasa katılımcıları fonlarını hem satış amacıyla hem de kendi saklama cüzdanlarına aktarmak için düzenli olarak hareket ettiriyor.

Piyasada kalıcı bir toparlanmanın teyidi için daha yüksek zirveler ve istikrarlı alım ilgisi görülmesi gerekiyor.

Bu nedenle mevcut veri seti, yalnızca ağ kullanımında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat tarafında ise düşüş baskısının hafiflediğine dair net bir doğrulama henüz bulunmuyor. XRP’de kalıcı bir toparlanmanın konuşulabilmesi için hem işlem ilgisinin hem de alım yönlü talebin daha istikrarlı bir görünüm sunması gerekecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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