RIPPLE (XRP)

XRPL kredi güncellemesi için onay oranı yüzde 80 eşiğine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL’de kredi protokolü değişikliği 35 oyun 22’sini alarak onay eşiğine yaklaştı.
  • 📌 $XRP sahipleri değişiklik geçerse XRPL üzerinde doğrudan kasalara varlık yatırabilecek.
  • 🧩 Sistem, zincir dışı kredi incelemesine dayanıyor ve zarar önce aracı kurum sermayesinden karşılanıyor.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

XRP Ledger üzerindeki LendingProtocolV1_1 değişikliği, 35 doğrulayıcıdan 22’sinin desteğini alarak yüzde 62,86 seviyesine ulaştı. Son üç haftada üç yeni doğrulayıcı daha onay verdi. Ripple’ın işlettiği düğümlerin yanı sıra Waterloo Üniversitesi ile UC Berkeley de değişiklik lehine oy kullandı.

İçindekiler
1 Onay sürecinde son durum
2 Protokol nasıl işleyecek
3 Yatırımcılar açısından fırsat ve riskler

Onay sürecinde son durum

Değişikliğin devreye girmesi için en az 29 oyla yüzde 80 eşiğinin aşılması ve bu desteğin iki hafta boyunca korunması gerekiyor. Bağlantılı SingleAssetVault değişikliği olarak anılan XLS 65 ise 23 oyla yüzde 65,7 seviyesinde bulunuyor. Bu teklifin yürürlüğe girmesi için de altı ek oy gerekiyor.

XRPL dokümantasyonu, borçluların kredi değerliliğinin zincir dışı kredi incelemesi ve risk yönetimiyle değerlendirildiğini belirtiyor.

Söz konusu düzenlemeler, XRPL üzerinde sabit vadeli ve teminatsız kurumsal kredilerin verilmesine imkan tanımayı hedefliyor. Böylece aşırı teminat gösterme zorunluluğu ve anlık tasfiye mekanizması devre dışı kalacak. Kredi yapısı, vade ve faiz koşullarının baştan belirlendiği geleneksel banka kredilerine benzer şekilde tasarlandı.

Mini sözlük: Single Asset Vault, tek bir varlığın yatırıldığı ve karşılığında pay alınan kasa yapısını ifade ediyor. XLS 65 ve XLS 66 ise XRPL üzerinde bu kasalar ile kredi akışını tanımlayan teknik standartlar olarak kullanılıyor.

Protokol nasıl işleyecek

Ripple, protokolü daha önce ana ağ düğümlerinin donanım yapısıyla eşleşen dokuz düğümlü özel bir XRPL ağı üzerinde test etti. Sistem devreye girerse kullanıcılar XRP ya da RLUSD gibi stabilcoin’leri Single Asset Vault yapısına yatırarak pay alabilecek. Faiz ödemeleri nakit esasına göre yapılacak ve mevduat sahipleri getiriyi ancak borçlu ödediğinde tahsil edebilecek.

Kasadan para çekme işlemleri başvuru sırasına göre yürütülecek. Borçlular ise zincir dışında faaliyet gösteren Loan Broker yapıları tarafından incelenecek. Her kredi kullandırımı daha sonra deftere kaydedilecek. Bu aracıların sağladığı ilk zarar sermayesi, müşterinin ödeme yapmaması halinde kaybı önce karşılayan katman olacak.

Bir varlık ihraççısı kasayı dondurduğunda, kasadaki ve ona bağlı kredi protokolündeki tüm işlemler duruyor.

Yatırımcılar açısından fırsat ve riskler

Bugüne kadar pasif gelir arayan XRP sahipleri genellikle üçüncü taraf köprüler ve sarılmış token çözümlerine yöneliyordu. Değişikliklerin etkinleşmesi halinde kullanıcılar XRPL üzerinde doğrudan havuza XRP yatırabilecek ve borçluların ödediği faizin bir bölümünü alabilecek. Elde edilecek gelir, kredi aracısının belirlediği şartlara ve borçluların geri ödeme performansına bağlı olacak.

Bununla birlikte sistem tüm riskleri ortadan kaldırmıyor. Büyük bir borçlunun temerrüde düşmesi ve aracı kurumun ilk zarar sermayesinin yetersiz kalması halinde kayıp mevduat sahiplerine yansıyabilecek. Bu durumda kasadaki payların değeri gerileyebilecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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