Nvidia’da son durum: İki banka Nvidia hedefini düşürdü

Nvidia hisseleri, CEO Jensen Huang’ın görevine ilişkin belirsizlik nedeniyle ABD’de seans öncesi işlemlerde yüzde 6’ya yakın geriledi. Düşüş bu düzeyde kalırsa şirketin piyasa değerindeki kayıp 200 milyar doları aşabilir. Huang hakkında evlilik dışı ilişki iddiasının basına yansımasının ardından Nvidia yönetim kurulunun CEO’nun görevden alınıp alınmayacağını görüştüğü bildirildi.

Nvidia, Nasdaq 100 vadelilerindeki düşüşe öncülük etti

BIT Stock Platform verilerine göre New York saatiyle 04.35’te Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,6, S&P 500 vadelileri yüzde 0,3 geriledi. Nvidia hisselerindeki düşüş, Nasdaq 100 vadelilerindeki kaybın yarısından fazlasını oluşturdu.

Çarşamba günü sert yükselen bulut altyapı şirketi CoreWeave’in hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü. Nvidia’nın rakipleri Broadcom ve AMD ise değer kazandı. Vital Knowledge’dan Adam Crisafulli, raporunda Huang’ın sektördeki etkisine dikkat çekti.

“Huang’ın ayrılması şirket için kuşkusuz ağır bir darbe olur.”

Bankalar hedef fiyat indirdi, kontrat hacmi rekor kırdı

Royal Bank of Canada, Nvidia için hedef fiyatını 330 dolardan 230 dolara indirdi. Citigroup da 10 Kasım’da 315 dolardan 285 dolara çektiği hedef fiyatı bu kez 225 dolara düşürdü.

Zincir üstü verilere göre Trade.xyz’de Nvidia kontratlarının işlem hacmi 11 Kasım’da 970,54 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Polymarket’te “Değişiklik yok” ilk sıraya çıktı

Nvidia’nın bir sonraki CEO’suna ilişkin Polymarket tahmin piyasasında “Değişiklik yok” seçeneğine verilen olasılık gün içinde yüzde 19’dan yüzde 29’a çıkarak ilk sıraya yükseldi. Nvidia’nın yüksek performanslı bilgi işlemden sorumlu başkan yardımcısı Ian Buck yüzde 25 ile ikinci, finans direktörü Colette Kress yüzde 23,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Broadcom ve AMD yükselirken Nvidia’nın Nasdaq 100 vadelilerindeki kaybın yarısından fazlasını oluşturması, satış baskısının Nvidia çevresinde yoğunlaştığına işaret ediyor. Yönetim kurulunun Huang’a ilişkin kararı bu nedenle teknoloji endeksi açısından da önem taşıyor.