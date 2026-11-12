Nvidia’daki kriz, Strategy’nin endeksten çıkarılmasıyla baskıyı artırdı

Küresel piyasalarda dalgalı görünüm perşembe günü de sürdü. Çarşamba gününü yaklaşık yüzde 3 yükselişle kapatan Nasdaq 100’de vadeli işlemler, açılış öncesinde yaklaşık yüzde 1 geriledi. Satış baskısının merkezinde ise Nvidia yer aldı.

Nvidia kaynaklı satışlar AI hisselerine yayıldı

Nvidia hisseleri, açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 7 düştü. Bu gerilemede, şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang’ın geleceğine ilişkin belirsizlik etkili oldu. Nvidia yönetim kurulunun çarşamba günü bir üst düzey yöneticiyle ilişki iddialarının ardından görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Söz konusu iddialar, Huang’ın ABD yetkililerinin Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiği bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından gündeme geldi. Nvidia cephesinde Huang’ın görevine ilişkin herhangi bir karar henüz açıklanmadı.

Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang’a ilişkin iddiaların ardından çarşamba günü görüşmeler yaptı; şirket ise şu ana kadar geleceğine dair bir karar açıklamadı.

Satışlar yalnızca Nvidia ile sınırlı kalmadı. Yapay zeka altyapısı temasıyla öne çıkan hisselerde de geri çekilme görüldü. IREN yaklaşık yüzde 5, Cipher Digital yüzde 6 ve CoreWeave yüzde 7 düştü. CoreWeave, böylece çarşamba günkü yüzde 25’lik sert yükselişinin bir bölümünü geri verdi.

Şirket Varlık türü Açılış öncesi değişim Nvidia Yarı iletken Yaklaşık yüzde 7 düşüş IREN AI altyapısı Yaklaşık yüzde 5 düşüş Cipher Digital AI altyapısı Yüzde 6 düşüş CoreWeave AI altyapısı Yaklaşık yüzde 7 düşüş

Strategy kararı kripto bağlantılı hisseleri etkiledi

Kripto piyasalarında ise ayrı bir baskı unsuru öne çıktı. MSCI, kurumsal tarafta en büyük bitcoin sahibi şirket konumundaki Strategy’yi, 30 Kasım kapanışının ardından küresel hisse senedi endekslerinden çıkaracağını doğruladı. MSCI, dünya genelinde birçok fonun yakından izlediği endeks sağlayıcıları arasında yer alıyor.

Bu adım, söz konusu endeksleri takip eden fonlardan gelebilecek satışlar nedeniyle Strategy hisseleri üzerinde ek baskı oluşturabilir. Açılış öncesi işlemlerde Strategy hisseleri yaklaşık yüzde 4 geriledi. Bitcoin fiyatı da 73.500 dolar civarına çekildi.

MSCI, Strategy’yi 30 Kasım kapanışının ardından küresel endekslerinden çıkaracak; bu karar, endeksi izleyen fonlardan kaynaklanabilecek ek satış riskini gündeme taşıdı.

Altında da geri çekilme görüldü

Güvenli liman tarafında da zayıflama izlendi. Altın, son 24 saatte yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybederek ons başına 4.000 doların belirgin biçimde altına indi. Böylece hisse senetleri, kripto varlıklar ve emtia tarafında eş zamanlı bir baskı tablosu ortaya çıktı.