Bitcoin'in en büyük destekçilerinden olan Mike Novogratz yaptığı açıklamalarla birlikte Bitcoin'e olan güvenini bir kez daha vurgulamış görünüyor.

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Bitcoin destekçisi ve Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kredi sıkışıklığı yaşanabileceğini düşünüyor. ABD Merkez Bankası’nın son yıllardaki para politikası eylemlerinden elde edilen deneyime atıfta bulunarak, merkez bankasının yakında faiz oranlarını düşüreceğini söyledi.

Novogratz Bitcoin’i İşaret Etti

Novogratz ayrıca mevcut senaryonun Bitcoin ve kriptonun ilk etapta yaratılma nedenini vurguladığını söyledi. Bu arada Bitcoin fiyatı, Salı günü banka hisseleri etrafındaki FUD’un ardından yaşanan ralli ile birlikte gözle görülür bir biçimde yükseldi ve ardından da net bir biçimde düzeltme gördü.Bu durum, geçtiğimiz yılın ortasından bu yana fiyatın ilk defa 26.000 dolar seviyesini kırmasına ve ardından da tekrar 24.000 dolar seviyesine dönmesine sebep oldu. Şu anda ise Bitcoin 24.400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Daha önce elde edilen veriler, Elon Musk’ın Ark Invest CEO’su Cathie Wood’un ABD bankalarının Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto ağları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı yönündeki yorumlarına tepki gösterdiğini bildirmişti. Ayrıca Ark Invest, şirketin kripto piyasasına olan güvenini yansıtan Coinbase hisselerini biriktirmeye devam ediyor. Bu durum düşük ölçekli yatırımcılara daha büyük ilham kaynağı alabilir ve bu da kripto para dünyasının popülerliğini destekleyebilir.

Bitcoin’in Amacı Nedir?

Novogratz, ekonomideki kredi sıkışıklığı tehdidinin ABD Merkez Bankası’nı faiz artırımlarına ara vermeye zorlayabileceğini söyledi. Hatta Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşündüğümüzden daha erken düşürebileceğini söyledi.

Son zamanlarda Galaxy Digital CEO’su, Kasım 2022 FTX çöküşü doğrultusunda Bitcoin fiyatının yakın zamanda 30.000 dolar seviyesine ulaşamayabileceğini belirtmişti. Ancak son olarak, makroekonomik alandaki mevcut senaryonun Bitcoin’in neden ilk etapta yaratıldığını haklı çıkardığını söyledi.

Bitcoin ve kriptoda olmak için bir zaman varsa, işte bu yüzden yaratıldı.

Bu arada, yatırımcılar 21-22 Mart 2023’te yapılması planlanan FOMC toplantısında bir sonraki Fed faiz artırımı kararı için hazırlanıyor olabilir. Yapılacak açıklamanın ardından yatırımcılar daha net pozisyonlar alabilecekler.