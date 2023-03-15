Yaşanan tüm olumsuzlukların ortasında gerçekleşecek olan Ethereum Shanghai güncellemsiyle ilgili yol haritası Coinbase tarafından yayınlandı.

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Banka krizleri, mali belirsizlikler ve hatta düşen uçakların ortasında, etkilenmemek için mücadele eden kripto para dünyasında herkesi ilgilendiren Ethereum Shapella güncellemesiyle ilgili Coinbase tarafından Twitter aracılığıyla bir bildirim yayınlandı. Milyarlarca dolarlık Ethereum’un kilidinin açılacağı bu güncelleme ile ilgili herkesin gözü kulağı gelişmelerdeydi.

Yatırımcı Nasıl Bir Yol İzlemeli

Geçtiğimiz dakikalarda Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Coinbase yatırımcılarına bilgiler verdi. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Ethereum’un Shapella Yükseltmesi neredeyse geldi. Yükseltme, ETH staking’in Aralık 2020’de tanıtılmasından bu yana ilk kez unstaking’i mümkün kılacak. İşte bilmeniz gerekenler.

Ethereum Merge, Eylül 2022’de ağı proof-of-work’ten (PoW) proof-of-stake’e (PoS) geçirerek daha güvenli, enerji açısından verimli ve yeni ölçeklendirme çözümlerini uygulamak için daha iyi hale getirdi. Ancak, kullanıcılar henüz ETH’lerini geri alamadılar. Toplu olarak Shapella olarak bilinen yaklaşan Shanghai ve Capella Yükseltmeleri, unstaking’i etkinleştirecek ve kullanıcılara ETH’leri süresiz olarak kilitlenmeden daha fazla stake etme esnekliği sağlayacaktır. Burada stake’i kaldırmanıza gerek yok. ETH’nizi stake etmeye ve %6,0’ya kadar APY kazanmaya devam edebilirsiniz. Hiçbir işlem yapmanız gerekmez ve varlıklarınız yükseltme sırasında güvende olacaktır. Stake’i kaldırmak isterseniz Coinbase, yükseltme tamamlandıktan yaklaşık 24 saat sonra kaldırma taleplerini almaya başlayacaktır. Tüm stake kaldırma talepleri zincir üzerinde işlenir ve Ethereum protokolü tarafından serbest bırakıldığında, stake edilmemiş fonları ve stake ödüllerini size iletiriz. Ethereum protokolü stake çözme sürecini kontrol ettiğinden ve biz sadece kanal olduğumuzdan, stake çözme talebinde bulunduğunuzda kesin bir bekleme süresi paylaşamayız.

Yükseltmeden kısa bir süre sonra unstaking talebinin yüksek olacağını ve protokolün unstaking taleplerini işlemesinin haftalar veya aylar alabileceğini tahmin ediyoruz.

Ethereum’un Son Durumu

Yaşanan banka krizleri, çöken kurumlar ve arka arkaya gelen açıklamalarla birlikte kripto paralarda gözle görülür bir düşüş görülmüştü. Tüm bu yaşananların ortasında 1 numaralı altcoin olarak tanımlanan Ethereum da durumdan nasibini almış ve 1375 dolara kadar gerilemişti.

Tüm bu yaşananların ardından dünyanın ekonomi anlamında en önemli insanlarından birisi olan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bazı açıklamalarda bulunmuş ve konu hakkında izleyecekleri yol hakkında bilgiler paylaşmıştı. Tam bunun ardından başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paralarda gözle görülür bir fiyat artışı yaşanmıştı. Bu fiyat artışının ortasında Ethereum’un da fiyatı çok uzun bir süre sonra 1750 dolar seviyesinin üzerine çıkmış ve yatırımcısını sevindirmişti.

Bu durum çok da uzun sürmedi ve deyim yerindeyse kripto para piyasasında dikey bir düşüş başladı. Bu sürecin sonunda geldiğimiz noktada ise Ethereum fiyatı 1628 dolardan işlem görüyor. Yapılacak olan güncellemenin ardından fiyatın nasıl değişeceği ise şu anda tüm kripto çevrelerinde merak konusu olmaya devam ediyor.