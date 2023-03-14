Altcoin denilince akla ilk gelen kripto para olan Ethereum için 31 Mart tarihli çok büyük bir fiyat tahmini yatırımcılarla paylaşıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki finans sektörü, önceki hafta başta Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank olmak üzere birçok finans kuruluşunun iflasıyla sarsıldı. Buna karşılık Bitcoin’in (BTC) değeri geçen haftaki 19.736 dolarlık düşük seviyesinden 25.740 dolarlık mevcut seviyesine sıçradı ve daha geniş kripto piyasasını da beraberinde yukarı taşıdı.

Ethereum İçin Zorlu Dönemeç

Önde gelen akıllı sözleşme platformu ve piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH), geçen haftanın en düşük seviyesi olan 1.379 dolardan toparlanarak ayın ortasında 1.700 dolarlık direnci test ederken 1.600 dolarlık desteği yeniden kazanmasının ardından yükselişe geçti.

Ancak, olayların yükselişe geçmesine rağmen, yazım saatine kadar kripto takip platformu CoinMarketCap üyeleri tarafından kullanılan 1.565 topluluk oyuna göre, ETH 31 Mart’a kadar tahmini ortalama 1.560 dolar fiyatla işlem görecek ve 14 Mart’ta alınan verilere göre ETH’nin mevcut fiyatına göre %7,67 veya diğer bir deyişle 129,58 dolar düşüş gösterecek.

Kripto topluluğunun Ethereum için son altı aydaki tahminlerinin %87,72’lik bir tarihsel doğruluğa sahip olduğunu ve bu tahminleri, aynı dönem için 31 Mart’a kadar 1.529 dolar fiyatla biraz daha düşük bir Ethereum fiyatı belirleyen yapay zeka (AI) platformları tarafından yapılan fiyat tahminlerine uygun bir alternatif haline getirdiğini belirtmek de önemli.

Ethereum’da Güncelleme Yolda

Ethereum Şangay güncellemesi nedeniyle, stake edilmiş olan yaklaşık 28 milyar dolar değerindeki Ethereum birkaç hafta içinde erişilebilir hale gelmeye başlayacak. Şu anda geri çekilemeyen veya satılamayan bu arz, aşamalı olarak kamu piyasalarına geri dönecek ve bu da Ethereum’un fiyatını etkileyecek. Bununla birlikte, kripto ticaret analisti Ali Martinez, Ethereum balinalarının son piyasa düşüşü sırasında ETH satın almaya devam ettiğini belirtti:

1.000 ila 10.000 dolar ETH’ye sahip Ethereum balinaları, son kripto piyasası düşüşünde varlıklarına yaklaşık 600.000.000 dolar değerinde 400.000 ETH ekledi.

Ethereum’un teknik analizleri incelendiğinde, finans izleme web sitesi TradingView’deki bir günlük göstergeler üzerinde büyük bir hareketlilik görünüyor. Özeti, 14’te güçlü alıma işaret eden hareketli ortalamalardan (MA) ve 2’de alım alanındaki osilatörlerden kaynaklanan 16’daki güçlü alım duyarlılığıyla uyumlu görünüyor. Ethereum şu anda 1.758 dolardan işlem görürken; son 24 saatte %5.10 artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta ETH, 210 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ile %8 artış gösterdi.