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Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?

Bu üç altcoinler son zamanların gözdesi ve gelecekte de kazanç getirdiğini görebiliriz. Peki ama neden?
19:37
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in Ocak ve Şubat ayı rallileri yatırımcıları cezbetti ve tarihsel olarak Nisan ayı genellikle yükselişlere ev sahipliği yaptı. Fed’in yumuşayacağına dair beklentiler, Nisan’ın yükseliş ayı olması ve Bitcoin cephesinde 24.000 dolar üstünde devam eden kapanışlar yatırımcıları heyecanlandırıyor. Peki bu ay nispeten düşük fiyattan alınabilecek potansiyelli altcoinler hangileri?

DeFi Altcoinler Yükselir Mi?

Şimdilik FTX çöküşü bir nebze unutulmuş olsa da kripto paralarlar yeni tanışan hatta tanışacak olanlar 2022 Kasım ayında evde ana haberleri izlerken FTX olayını net biçimde gördü. Bu durum merkezi kripto para borsalarının müşteri varlıklarını koruma noktasındaki sadakatsizliğine çok kötü bir örnekti. Yatırımcıların bir kısmı merkezi borsaların kötü niyetli olması riskini almak istemiyor. Bunun için yapabilecek tek bir şey var. O da merkezi olmayan kripto para platformlarını kullanmak ve varlıklarının sorumluluğunu %100 biçimde kendi sırtlarına yüklemek.

Bu yüzden merkezi olmayan borsaların, cüzdanların, altyapı sağlayan girişimlerin tokenlerinin önümüzdeki boğa sezonunda daha da değerlendiğini görebiliriz. Piyasalara yeni dahil olacak yatırımcıların çok az bir kısmının bile bu endişeleri taşıması ciddi talep artışı anlamına gelir.

En İyi Altcoin Projeleri

En iyi göreceli bir kavramdır ancak DeFi alanında bunların popüler olduğu kesin, yukarıda merkezi olmayan finans kategorisindeki talep artışı beklentisini ve nedenlerini açıkladık. Peki DeFi alanında ilgi görebilecek büyüme potansiyeli yüksek altcoinler hangileri?

Stacks (STX)

Stacks, Bitcoin’i dayanak noktası olarak kullandığı için benzersizdir; bu da yeni işlevsellik ve yetenekler eklerken Bitcoin ağının güvenlik ve istikrarından yararlandığı anlamına gelir. Stacks ayrıca, STX sahiplerinin STX tokenlerini kilitleyerek ve ağ mutabakatına katılarak Bitcoin ödülleri kazanmalarına olanak tanıyan Proof of Transfer (PoX) adlı yeni bir mutabakat mekanizması da içeriyor.

Bu DeFi tokenı son 24 saat içinde %31,60 artış gösterdi ve her bir STX tokenı 1,04 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ekosistemindeki tek alternatif oluşu onun en önemli yönü ve ilerleyen süreçte talebin arttığını görebiliriz. Diğer taraftan Taproot ile Bitcoin tabanlı akıllı sözleşmelere kapı aralandığını uzun süredir söylüyoruz. Ethereum güçlüyse onun üzerinde inşa edilmiş akıllı sözleşmelerden dolayıdır. Bitcoin zaten güçlü o halde kendi ekosistemini oluşturması onu daha da güçlendirir. Üstelik bu projeler daha büyük ilgi görebilir.

Conflux (CFX)

Conflux ağı, yüksek verim ve işlem kesinliği elde etmek için hem Proof of Work hem de Proof of Stake konsensüs mekanizmalarının en iyi özelliklerini birleştiren Tree-Graph adlı benzersiz bir konsensüs algoritması kullanır. Son 7 gün içinde Conflux token %59 oranında artış gösterdi ve önceki 24 saat içinde %35,13 oranında yükseldi. Piyasa değeri halen 1 milyar doların altında bulunuyor.

Kava (KAVA)

KAVA hali hazırda Cosmos ekosisteminin en önemli yapıtaşlarından biridir. Kripto para birimleri, stablecoinler dahil olmak üzere dijital varlıkların ödünç alınması, ödünç verilmesi ve takas işlemleri dahil birçok şeye aracılık eder. Kava, Binance ve Huobi de dahil olmak üzere blockchain ndüstrisindeki birçok büyük şirketle ortaklığa sahiptir ve Ripple gibi önde gelen risk sermayesi firmalarından yatırım almıştır.

Üç altcoinin de ortak özelliği son dönemde iyi performans gösteriyor oluşlarıdır. Bu da onların daha iyi piyasa koşullarındaki potansiyel kazançlarının simülasyonu gibi kabul edilebilir. Ve elbette burası kripto para piyasaları ve üçünün de bir sabah sıfıra gittiğini görme riskimiz var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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