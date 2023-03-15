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Büyük Hareket Kapıda! Dünyaca Ünlü Kripto Analisti Güncel Durumu Değerlendirdi!

Kripto para piyasalarını çok büyük volatilite bekliyor ve son fiyat hareketi yaşanacak olanın yanında küçük kalabilir.
16:20
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yarım milyondan fazla kripto yatırımcısının yakından takip ettiği dünyaca ünlü analist piyasalardaki volatiliteyi değerlendirdi. Bitcoin fiyatı dün ve bugün gelen enflasyon verilerinin ardından inişli/çıkışlı bir yol izliyor. Peki ama tüm veriler beklenti dahilinde hatta beklentiden iyi geldiyse bu düşüşün sebebi ne? Bitcoin büyük bir fiyat hareketine hazırlanıyor.

Bitcoin Güncel Yorum

Dünyanın her yerinden yüzbinlerce yatırımcı tarafından takip edilen popüler analiz Michael Poppe son birkaç gündür yaşananlara dair bir görüş paylaştı. Beklenti altı gelen üretici enflasyonuna rağmen hızlı bir yükselişten sonra düşen Bitcoin fiyatını anlamlandıramadığını söyledi. Ona göre çok daha büyük bir kırılımın eşinde olabiliriz.

“Bu rakamlardan sonraki düşüş neden? Perakende Satışlar beklenenden kötü geldi -> ekonomi daralıyor. ÜFE düşük -> enflasyon düşüyor -> riskli varlıklar için harika. İmalat düşük -> ekonomi için kötü. Çelişkili veri noktaları ve bu, enflasyonun artık ana odak noktası olmadığı anlamına gelebilir. Ekonomik veriler kötü gelmeye başlarsa, odak noktası işsizlik ve bankacılık sorunlar olur. Bu yüksek faiz oranları ve daralan ekonomi bankaların dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle ÜFE tek başına verilerin ana odağı değil. Büyük olasılıkla Powell sürecini uyarlamaya başlayacak, ancak bunun enflasyonla pek ilgisi yok. Ekonomi zayıf görünüyor ve dağılmanın eşiğinde. Çok daha önemli.”

Bugün Credit Suisse hisseleri %25 civarında düştü ve yarım trilyon dolarlık finans devi en büyük finansal destekçisinin artık hisse alımı yapmayacağını öğrendi. Küresel ölçekte hızla artan faiz oranları bankaları olumsuz etkiliyor. BlackRock daha fazla banka iflası göreceğimiz konusunda uyardı.

Fed Faiz Kararı

Önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı Fed’in son faiz kararını öğreneceğiz ve piyasa şu an 25bp artış sonrasında indirimlerin başlamasını fiyatlıyor. Ancak enflasyon %2’lik hedefin %300 üstünde kalmaya devam ediyor. Bu senaryoda Powell önümüzdeki hafta tüm bu bankacılık krizine rağmen faizlerde zirveye geldiklerini ancak bir süre bu bölgede tutacaklarını söyleyebilir. Bu açıklama bankacılık krizinin durulmasına pek katkı sağlamaz ancak enflasyonun %4-3,5 seviyelerine doğru (faiz artışlarının gecikmeli etkisi) düşmesine neden olabilir.

Bundan sonraki süreçte en azından önümüzdeki 4,5 yılda enflasyonun %2 seviyesine yaklaşamadığını görebiliriz. Nitekim 10 trilyon dolarlık varlık yöneten BlackRock’ın CEO’su artık %3-4 bandında bir enflasyonla yaşamayı öğrenebileceğimizi söyledi.

En kötü senaryo bile artık kripto paralar için pozitif sonuç doğuracak gibi görünüyor. Fed artık daha fazla ilerleyemeyeceğini görüyor.

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