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Dijital varlık yöneticisi CoinShares’e göre kurumsal kripto yatırım ürünleri geçen hafta haftalık en büyük toplam çıkışlarını yaşadı. CoinShares, en son Dijital Varlık Fon Akışları Haftalık Raporunda, kripto yatırım ürünlerinin, yönetim altındaki toplam varlıkların %1’ini temsil eden 255 milyon dolarlık rekor bir çıkış kaydedildiğini belirtti. Kaydedilen toplam fon çıkışlarının 243,5 milyon dolar’ı ile büyük ölçüde Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde gerçekleşti.

CoinShares, Güncel Piyasa Verilerini Paylaştı

CoinShares’in yayımladığı son “Dijital Varlık Fon Akışları Haftalık Rapor’unda” kripto varlık odaklı yatırım ürünlerinde büyük ölçekli fon çıkışlarının kaydedildiğini bildirdi. Dijital varlık yöneticisi CoinShares’in raporunda paylaştığı güncel verilere göre kripto varlık odaklı yatırım ürünlerinde haftalık bazda 255 milyon dolarlık net rekor seviyede bir fon çıkışı kaydedildi. Kaydedilen toplam fon çıkışının 243,5 milyon dolar’ı ile büyük ölçüde Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde gerçekleşti. Ethereum odaklı yatırım ürünlerinde ise 11 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi. Ancak bu büyük ölçekli fon çıkışlarına karşın Solana (SOL) odaklı yatırım ürünleri 400.000 dolarlık, XRP odaklı yatırım ürünleri 300.000 dolarlık ve Polygon (MATIC) odaklı yatırım ürünlerinde ise 100.000 dolarlık fon girişleri kaydedildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.000 dolar seviyelerini aşmasının ardından gün içerisinde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 24.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass’ın güncel verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.