11-17 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Olaylar Listesi

Her hafta olduğu gibi bugün de önümüzdeki hafta kripto paraları etkileyecek önemli gelişmeleri sizinle paylaşıyoruz. Yaşanacak büyük gelişmelerin fiyata olası etkileri tahmin edilebilir ve bunlara hazırlık yapmak mümkündür. Önümüzdeki hafta kripto para piyasaları için oldukça önemli gelişmelere gebe ve volatilite artabilir.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Fed haftasına girdik ve son birkaç toplantıdır faiz kararları aynı olduğu için piyasada etkisi olmuyor. Ancak olası ton değişikliği veya tam tersi yönde aşırı şahin bir duruş fiyatları olumsuz etkileyebilir. Cuma günü gelen istihdam verileri Fed üyelerinin canını sıkacak türdendi. Önümüzdeki günlerde gelecek verilerle birlikte bizi tetikte olmamız gereken bir hafta bekliyor.

11 Aralık Pazartesi

GLMR Kilit Açılışı (4,32 Milyon $)

Chainlink Public Staking V0.2

12 Aralık Salı

16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Önceki: %4)

16:30 ABD TÜFE (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,2)

Aptos (APT) Kilit Açılışı (200 Milyon $)

Kilit Açılışı (200 Milyon $) The Sandbox GM 0.9’u Yayınlayacak

13 Aralık Çarşamba

16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık Beklenti: %0,2 Önceki: %0)

16:30 ABD ÜFE (Aylık Beklenti: %0,1 Önceki:-0,5%)

Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

Fed Uzun Vadeli Faiz Tahminleri

Powell Konuşacak

14 Aralık Perşembe

16:15 Avrupa MB Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Beklenti: -0,1% Önceki: 0,1%)

16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 223K Önceki:220K)

Polygon (MATIC) Public ZK Demo

15 Aralık Cuma

17:45 ABD Üretim, Hizmet PMI Verileri

CYBER Kilit Açılışı (8,6 Milyon $)

Binance BUSD Delist

Kripto Paralar Tahmin

Önümüzdeki hafta birçok büyük olaya gebe ve yatırımcıların volatiliteye hazırlıklı olması gerekiyor. Önceki enflasyon verisi son derece olumlu gelmişti ancak Fed toplantısı öncesinde yeni verilerin yüksek gelmesinin yıkıcı sonuçları olabilir. Üstelik bu toplantıda uzun vadeli faiz hedefleri için görüş beyanı olan nokta grafiği de yayınlanacak. Bu da Fed üyelerinin önümüzdeki yıl gerçekten piyasanın beklediği için 100bp+ indirim bekleyip beklemediğini gösterecek.

Altcoinler özelinde gelişmeler fiyatların pozitif ayrışmasına neden olabilir. Salı gününe doğru piyasada tedirginlik artabilir ve Çarşamba günü duruma göre hacimli kar satışlarıyla düşüş görmemiz şaşırtıcı olmaz. Yatırımcılar yüksek riskin farkında olmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.