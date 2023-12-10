Kripto Para

11-17 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Olaylar Listesi

Özet

  • Fed haftası geldi çattı bu haftanın yönünü enflasyon verisi ve Powell açıklamaları belirleyecek.
  • Chainlink, SAND ve Polygon gibi altcoinlerde önemli gelişmeler olacak.
  • Risk yüksek olduğu için kar satışları önümüzdeki haftayı daha zorlu hale getirebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Her hafta olduğu gibi bugün de önümüzdeki hafta kripto paraları etkileyecek önemli gelişmeleri sizinle paylaşıyoruz. Yaşanacak büyük gelişmelerin fiyata olası etkileri tahmin edilebilir ve bunlara hazırlık yapmak mümkündür. Önümüzdeki hafta kripto para piyasaları için oldukça önemli gelişmelere gebe ve volatilite artabilir.

Alt Başlıklar
Haftanın Önemli Gelişmeleri11 Aralık Pazartesi12 Aralık Salı13 Aralık Çarşamba14 Aralık Perşembe15 Aralık CumaKripto Paralar Tahmin

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Fed haftasına girdik ve son birkaç toplantıdır faiz kararları aynı olduğu için piyasada etkisi olmuyor. Ancak olası ton değişikliği veya tam tersi yönde aşırı şahin bir duruş fiyatları olumsuz etkileyebilir. Cuma günü gelen istihdam verileri Fed üyelerinin canını sıkacak türdendi. Önümüzdeki günlerde gelecek verilerle birlikte bizi tetikte olmamız gereken bir hafta bekliyor.

11 Aralık Pazartesi

  • GLMR Kilit Açılışı (4,32 Milyon $)
  • Chainlink Public Staking V0.2

12 Aralık Salı

  • 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Önceki: %4)
  • 16:30 ABD TÜFE (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,2)
  • Aptos (APT) Kilit Açılışı (200 Milyon $)
  • The Sandbox GM 0.9’u Yayınlayacak

13 Aralık Çarşamba

  • 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık Beklenti: %0,2 Önceki: %0)
  • 16:30 ABD ÜFE (Aylık Beklenti: %0,1 Önceki:-0,5%)
  • Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • Fed Uzun Vadeli Faiz Tahminleri
  • Powell Konuşacak

14 Aralık Perşembe

  • 16:15 Avrupa MB Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Beklenti: -0,1% Önceki: 0,1%)
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 223K Önceki:220K)
  • Polygon (MATIC) Public ZK Demo

15 Aralık Cuma

  • 17:45 ABD Üretim, Hizmet PMI Verileri
  • CYBER Kilit Açılışı (8,6 Milyon $)
  • Binance BUSD Delist

Kripto Paralar Tahmin

Önümüzdeki hafta birçok büyük olaya gebe ve yatırımcıların volatiliteye hazırlıklı olması gerekiyor. Önceki enflasyon verisi son derece olumlu gelmişti ancak Fed toplantısı öncesinde yeni verilerin yüksek gelmesinin yıkıcı sonuçları olabilir. Üstelik bu toplantıda uzun vadeli faiz hedefleri için görüş beyanı olan nokta grafiği de yayınlanacak. Bu da Fed üyelerinin önümüzdeki yıl gerçekten piyasanın beklediği için 100bp+ indirim bekleyip beklemediğini gösterecek.

Altcoinler özelinde gelişmeler fiyatların pozitif ayrışmasına neden olabilir. Salı gününe doğru piyasada tedirginlik artabilir ve Çarşamba günü duruma göre hacimli kar satışlarıyla düşüş görmemiz şaşırtıcı olmaz. Yatırımcılar yüksek riskin farkında olmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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