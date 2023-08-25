Geçtiğimiz yıl sonunda başlattığı stake havuzu sayesinde Chainlink yerel tokenı LINK için önemli bir adım attı. Bu fayda üretimi anlamında zayıf görülen LINK Tokeni önemli ölçüde işe yarar hale getirdi. Şimdi ekip yıl sonu başlatmak istediği yeni versiyonun detaylarını paylaştı. Peki LINK yatırımcılarını neler bekliyor?

Chainlink (LINK) Son Dakika

Staking, Chainlink Ağına yeni bir kripto ekonomik güvenlik katmanı getiren Chainlink Economics 2.0‘ın temel bir girişimidir. Staking, node operatörleri ve topluluk üyeleri gibi ekosistem katılımcılarının oracle hizmetlerinin performansını stake edilmiş LINK ile desteklemelerini ve ağın güvenliğine yardımcı oldukları için ödüller kazanmalarını sağlar. Aynı zamanda LINK Tokeni işe yarar hale getirir. Chainlink ekibi blockchain tabanlı oracle alanında tekelleşti. Ödeme hizmetleri altyapısı konusunda Swift ile anlaşmalar bile yapıyorlar. Ancak yerel tokeni tüm bu büyük başarıların gölgesinde kaldı. Neredeyse tüm büyük DeFi platformlarının fiyat beslemelerini sağlayan Chainlink’in yerel tokeni oldukça zayıf kaldı.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Ethereum‘daki ETH/USD Veri Akışının kriptoekonomik güvenliğini destekleyen 25 milyon LINK stake havuzundan oluşan Chainlink Staking’in ilk beta sürümü yayınlandı. Hem Topluluk Stakerları hem de v0.1’deki Node Operatör Stakerları, performans gereksinimleri etrafında merkezi olmayan bir uyarı sistemine katılarak staking ödülleri kazanmaktadır.

Chainlink Yeni Sürüm Geliyor

Chainlink Staking’in bir sonraki sürümü (v0.2), 45 milyon LINK’lik ilk genişletilmiş havuz boyutuyla bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek. V0.2 beta güncellemesinin lansmanı, Erken Erişim ve ardından Genel Erişime girmeden önce mevcut v0.1 stakerları için bir Öncelikli Geçiş döneminden başlayarak, daha geniş bir katılımcı kapsamına erişimi aşamalı olarak genişletecektir.

v0.1 ilk Staking programı olarak hizmet verirken, v0.2 tamamen modüler, genişletilebilir ve yükseltilebilir bir Staking platformu olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Peki neler değişiyor?