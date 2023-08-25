Son Dakika: Chainlink (LINK) Yeni Müjdesini Açıkladı! 5 Büyük Değişiklik!
Özet
- Yıl sonuna kadar Chainlink stake havuzu v0.2 ile 45 milyona genişletilecek.
- Stake ödül oranı değişken hale getiriliyor.
- Stakerlar kilitli token miktarını azaltabilecek.
- Piyasaya etkisi: Pozitif
Geçtiğimiz yıl sonunda başlattığı stake havuzu sayesinde Chainlink yerel tokenı LINK için önemli bir adım attı. Bu fayda üretimi anlamında zayıf görülen LINK Tokeni önemli ölçüde işe yarar hale getirdi. Şimdi ekip yıl sonu başlatmak istediği yeni versiyonun detaylarını paylaştı. Peki LINK yatırımcılarını neler bekliyor?
Chainlink (LINK) Son Dakika
Staking, Chainlink Ağına yeni bir kripto ekonomik güvenlik katmanı getiren Chainlink Economics 2.0‘ın temel bir girişimidir. Staking, node operatörleri ve topluluk üyeleri gibi ekosistem katılımcılarının oracle hizmetlerinin performansını stake edilmiş LINK ile desteklemelerini ve ağın güvenliğine yardımcı oldukları için ödüller kazanmalarını sağlar. Aynı zamanda LINK Tokeni işe yarar hale getirir. Chainlink ekibi blockchain tabanlı oracle alanında tekelleşti. Ödeme hizmetleri altyapısı konusunda Swift ile anlaşmalar bile yapıyorlar. Ancak yerel tokeni tüm bu büyük başarıların gölgesinde kaldı. Neredeyse tüm büyük DeFi platformlarının fiyat beslemelerini sağlayan Chainlink’in yerel tokeni oldukça zayıf kaldı.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Ethereum‘daki ETH/USD Veri Akışının kriptoekonomik güvenliğini destekleyen 25 milyon LINK stake havuzundan oluşan Chainlink Staking’in ilk beta sürümü yayınlandı. Hem Topluluk Stakerları hem de v0.1’deki Node Operatör Stakerları, performans gereksinimleri etrafında merkezi olmayan bir uyarı sistemine katılarak staking ödülleri kazanmaktadır.
Chainlink Yeni Sürüm Geliyor
Chainlink Staking’in bir sonraki sürümü (v0.2), 45 milyon LINK’lik ilk genişletilmiş havuz boyutuyla bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek. V0.2 beta güncellemesinin lansmanı, Erken Erişim ve ardından Genel Erişime girmeden önce mevcut v0.1 stakerları için bir Öncelikli Geçiş döneminden başlayarak, daha geniş bir katılımcı kapsamına erişimi aşamalı olarak genişletecektir.
v0.1 ilk Staking programı olarak hizmet verirken, v0.2 tamamen modüler, genişletilebilir ve yükseltilebilir bir Staking platformu olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Peki neler değişiyor?
- Chainlink Staking v0.2 kod tabanı, modüler bir akıllı sözleşme seti olarak çalışacak şekilde yeniden tasarlandı. Bu modülerlik, yeni özellikler ve yapılandırma değişiklikleri de dahil olmak üzere geniş kapsamlı yükseltmelerin, yeni bir akıllı sözleşme setine tam bir staker geçişi gerektirmeden uygulanmasına olanak tanır.
- Herhangi bir zamanda, stake edenler v0.2’den stake edilmiş LINK’lerini geri çekmeye başlayabilir ve bu da birkaç haftalık bir bekleme süresini başlatır. Bekleme süresi tamamlandığında, stake edilmiş LINK’in geri çekilebileceği birkaç günlük bir talep penceresi başlar. Eğer stake edilen LINK talep penceresi sırasında geri çekilmezse, LINK otomatik olarak v0.2’ye yeniden girer.
- v0.2 staking havuzunun istikrarını daha da teşvik etmek, staking tarafından sağlanan güvenlik güvencesini desteklemek ve staking ödülleri konusunda daha fazla esneklik sağlamak için tasarlanmış yeni bir LINK ödül mekanizmasına sahiptir. Atfedilen Ödüller, stake’e katılımları sırasında stake’çiler tarafından kazanılır ve Talep Edilebilir Ödüller ile Kilitli Ödüllerden oluşur. Talep Edilebilir Ödüller, stake edenler tarafından herhangi bir ceza olmaksızın herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Kilitli Ödüller, yükselme dönemi olarak bilinen bir süre boyunca Talep Edilebilir Ödüllere dönüşür. Artış dönemi, her bir katılımcı için ayrı ayrı takip edilen, bir katılımcı ilk kez stake ettiğinde %0’dan başlayan ve olası ödül oranının %100’üne kadar doğrusal olarak artan birkaç haftalık bir dönemdir. Talep edilebilir Atfedilen Ödüllerin yüzdesi, yükselme döneminde geçirilen süreyle orantılıdır.
- v0.2 için ödül oranı hesaplaması, tamamen dolu bir Staking havuzunu teşvik etmek ve gelecekte yeni staking ödül kaynaklarına (örneğin, kullanıcı ücretleri) desteği geliştirmek için yeniden tasarlandı. V0.1 sabit bir ödül oranına sahipken (yani, havuzun doluluk oranından bağımsız olarak tüm Topluluk Stakerları için tek bir oran), v0.2 değişken bir ödül oranına sahip olacaktır.
- Chainlink Staking v0.2, Staking ile güvence altına alınan oracle hizmetlerine güç sağlamaya yardımcı olan Node Operator Staker’lar tarafından stake edilmiş LINK’in bir kısmını azaltma yeteneğini destekleyerek daha fazla kripto ekonomik güvenlik sunar.