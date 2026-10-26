Ethereum 200 günlük ortalamaya indi, LINK ve NEAR zayıfladı

Kripto para piyasasında son günlerde öne çıkan dört varlıkta kısa vadeli baskı arttı. Ethereum, Chainlink ve NEAR Protocol geri çekilirken Zcash güçlü yükselişin ardından yatay bir banda sıkıştı. Fiyatlardaki bu görünüm, yatırımcıların yön arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.

NEAR ve LINK tarafında satış baskısı öne çıktı

NEAR Protocol ekim ayı başlarında 6,00 dolara yaklaşmasının ardından geri çekildi ve 4,43 dolar civarına indi. Ağ geliştirme odaklı bir blokzincir projesi olan NEAR Protocol, son düşüşe rağmen eylül başındaki 1,80 dolar bölgesinin oldukça üzerinde kalıyor. Bu da daha geniş eğilimin tamamen bozulmadığını gösteriyor.

NEAR için kısa vadede öne çıkan seviye 50 günlük ortalama olan 4,28 dolar oldu. Son mumda görülen uzun alt fitil, bu bölgede alıcıların devreye girdiğine işaret etti. Buna karşın 20 günlük ortalama yaklaşık 4,75 dolarda bulunuyor ve düzeltmenin sona erdiğine dair daha güçlü bir işaret için fiyatın bu alanın üzerine günlük kapanış yapması gerekiyor.

NEAR cephesinde 4,28 dolar çevresindeki 50 günlük ortalama korunursa fiyatın önce 4,75 dolara, ardından 5,00 dolar bölgesine toparlanma denemesi yapması beklenebilir.

Chainlink ise daha zayıf bir tablo çiziyor. LINK, eylül sonundaki 15,50 dolar zirvesinden sonra 11,35 dolar civarına geriledi. Bu düşüş bir aydan kısa sürede yüzde 25’i aştı. Fiyatın daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturması, kısa vadede satıcıların kontrolü ele aldığına işaret ediyor.

LINK’te 50 günlük ortalama olan 12,30 doların ve 100 günlük ortalama olan 11,50 doların altına inilmesi görünümü zayıflattı. Ana eşik 11,00 dolar civarındaki 200 günlük ortalama olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşağı kırılması halinde 10,00 ve 9,50 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Zcash yön bekliyor, Ethereum kritik bölgede tutunuyor

Zcash, eylül sonundaki 1.700 dolar zirvesinden sonra 1.204 dolar civarında yatay seyrediyor. Gizlilik odaklı bir kripto para olan Zcash, ağustostaki 480 dolar bölgesine göre hala yüzde 150’den fazla yukarıda bulunuyor. Ekim boyunca 1.050 ile 1.370 dolar aralığında kalan fiyat, yeni yön için bu bandın dışına taşacak bir günlük kapanış arıyor.

ZEC’te 50 günlük ortalama yaklaşık 1.190 dolarda yer alırken, işlem hacmindeki belirgin düşüş piyasada bekleyiş havasını güçlendirdi. 1.300 dolar üzerindeki bir kapanışta 1.370 ve 1.500 dolar seviyeleri yeniden izlenebilir. Aşağı yönde ise 1.030 dolar civarındaki 100 günlük ortalama ana destek konumunda bulunuyor.

Ethereum da baskı altında kalmayı sürdürüyor. ETH, eylül ayında gördüğü 2.800 dolar zirvesinden sonra 2.330 dolar civarına çekildi. Yaklaşık yüzde 17’lik bu geri çekilme ile fiyat 100 günlük ortalamanın altına indi. Bu görünüm, kısa vadeli alıcılar açısından olumsuz değerlendiriliyor.

Ethereum için en kritik seviye 2.320 dolar civarındaki 200 günlük ortalama oldu; bu bölgenin altında yapılacak günlük kapanışlar satış baskısını derinleştirebilir.

ETH tarafında 2.365 dolardaki 100 günlük ortalama artık ilk direnç olarak izleniyor. Bunun üzerinde 2.460 dolar civarındaki 50 günlük ortalama yer alıyor. Mevcut destek korunursa fiyatın 2.460 ve 2.550 dolara doğru tepki vermesi mümkün olabilir. Buna karşılık 2.300 dolar altındaki bir günlük kapanışta 2.250, 2.100 ve ardından 1.900 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.