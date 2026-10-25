CZ, yapay zeka destekli dolandırıcılık riskine karşı uyardı

Binance kurucusu Changpeng Zhao, kripto varlık sahiplerini yapay zeka destekli kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı uyardı. Zhao, tartışmanın odağında Bitcoin’in şifreleme yapısının kırılması değil, sızdırılmış kişisel veriler üzerinden kullanıcıların hedef alınması olduğunu söyledi.

Yapay zeka uyarısının odağında kimlik avı var

23 Ekim’de X üzerinden paylaşım yapan Zhao, yapay zekanın kripto ağlarının temel şifreleme yapısını doğrudan aşacağı yönündeki kaygıların abartıldığını savundu. Ona göre daha yakın risk, saldırganların internette ve finans sistemlerinde ortaya çıkan veri sızıntılarından yararlanarak daha inandırıcı tuzaklar kurabilmesi.

“Herkes yapay zekanın kriptoyu hacklemesinden endişe ediyor, ancak internet ve bankacılık sistemleri daha zayıf şifrelemeye dayanıyor.”

Zhao, yapay zekanın zarar verebilmesi için Bitcoin’in kriptografisini kırmasının gerekmediğini de vurguladı. Sızdırılmış veriler, sahte destek ekipleri, güvenilir kişi taklitleri ve kişiye özel hazırlanmış mesajlar üretmek için kullanılabiliyor. Bu tür yöntemlerle kandırılan bir kullanıcının kurtarma ifadesini paylaşması ya da sahte bağlantıya tıklaması halinde, blokzincirin kendisi zarar görmese bile varlıklar kaybedilebiliyor.

Mini sözlük: Sosyal mühendislik, saldırganın teknik bir açığı zorlamak yerine insanı kandırarak bilgi almasına dayanan yöntemdir. Kimlik avı ise sahte site, mesaj veya e posta yoluyla kullanıcıdan şifre, özel anahtar ya da kurtarma ifadesi gibi kritik bilgilerin ele geçirilmesini hedefler.

Donanım cüzdan olayları riskin başka bir boyutunu gösterdi

Zhao’nun uyarısı, 2026 içinde bildirilen iki ayrı donanım cüzdanı vakasının ardından geldi. Bu olaylar, kripto varlıkların blokzincir şifrelemesi kırılmadan da cihaz tedarik zinciri veya yazılım kaynaklı zafiyetler nedeniyle çalınabildiğini ortaya koydu.

Ekim ayında Ledger, Güneydoğu Asya’daki satıcı CryptoBilis üzerinden satılan bazı cihazlarla bağlantılı hırsızlıkları incelemeye aldı. Blokzincir analiz şirketleri olaydaki kaybı 93 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında hesapladı. Ledger, etkilenen en az bir cihazda yetkisiz donanım ek parçası tespit etti. Bu değişikliğin, kurulum sırasında kullanıcıların kurtarma ifadelerini ele geçirip saldırganlara iletebildiği aktarıldı. Tether de olayla bağlantılı 10 milyon USDT’yi dondurdu.

Ayrı bir olayda Coldcard Bitcoin donanım cüzdanlarında tohum üretimini etkileyen bir açık öne çıktı. Söz konusu sorun, bazı cihazlarda anahtarları koruyan rastgeleliği azaltarak cüzdanları kaba kuvvet saldırılarına açık hale getirdi. TRM Labs, ağustosta bu istismarın 5.200’den fazla adresten yaklaşık 1.816 BTC çekilmesine yol açtığını, bunun da o tarihte yaklaşık 116 milyon dolara denk geldiğini bildirdi.

“Hiçbir kripto cüzdan yüzde 100 güvenli değil. Hiçbir yazılım hatasız değil. Hiçbir teknoloji yüzde 100 güvenli değil.”

Kendi saklama çözümü de merkezi platformlar da tüm riski ortadan kaldırmıyor

Zhao, 22 Ekim’de yaptığı ayrı bir paylaşımda riskin yalnızca işlem yaparken değil, hareketsiz kalındığında da sürdüğünü belirtti. Kullanıcının özel anahtarları doğrudan kontrol ettiği kendi saklama modeli, borsa saklamasına bağımlılığı azaltıyor; ancak bu yapı aynı zamanda güvenlik sorumluluğunu da kullanıcıya yüklüyor.

Donanım cüzdanları internete bağlı cihazlara kıyasla korumayı artırabilse de üretim hataları, dağıtım zincirindeki müdahaleler veya kusurlu yazılımlar nedeniyle zafiyet taşıyabiliyor. Yazılım cüzdanları ise zararlı uygulamalar, cihazlara bulaşan kötü amaçlı yazılımlar ve çalınan kimlik bilgileri nedeniyle risk altında kalabiliyor. Merkezi borsalar da farklı bir denge sunuyor; burada kullanıcılar platformun saklama ve operasyonel güvenliğine güvenmek zorunda kalıyor.

Kullanıcılara pratik güvenlik önlemleri hatırlatıldı

Zhao, beklenmedik mesajlara, acil işlem çağrılarına ve cüzdan doğrulama taleplerine temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Kurtarma ifadelerinin ve özel anahtarların başka biriyle paylaşılmaması, bilinmeyen sitelere girilmemesi ve resmiyetinden emin olunmayan uygulamaların yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Donanım cüzdanı alırken üreticinin resmi mağazası veya yetkili dağıtım kanallarının tercih edilmesi, cihazlarda fiziksel müdahale izlerinin kontrol edilmesi ve olası bir ihlal şüphesinde yalnızca yazılım güncellemesine güvenilmemesi önerildi. Böyle bir durumda varlıkların, yeni ve güvenli bir kurtarma ifadesiyle oluşturulmuş başka bir cüzdana taşınması gerekebilir.