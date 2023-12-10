10 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum

Bitcoin fiyatı hafta sonu da 43.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu kapanışlar daha fazla artış için olumlu. Önümüzdeki hafta son derece kritik ve kısa süre sonra önemli gelişmelere dair ayrı bir değerlendirme yazısı paylaşmış olacağız. Peki güncel durumda dikkat çeken altcoinler hangileri, son durum ne?

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 43.841 dolardan alıcı buluyordu. Haftalık kazancının %11,2’sini koruyor. Kümülatif hacim düne göre yaklaşık yüzde 10 düştü ve 60 milyar dolara geriledi. Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 1,63 trilyon dolarda oyalanıyor.

ETF başvurularındaki dosya güncellemeleri, SEC ile potansiyel ihraççılar arasında devam eden görüşmeler yatırımcıların heyecanını diri tutuyor. Önümüzde sadece 30 gün kaldı ve 9-10 Ocak tarihleri arasında artık SEC son sözünü söyleyecek.

Çoğu zaman piyasa bir konudan emin olduğunda bunun gerçekleştiğini gördük. Eğer SEC onayı noktasında büyük hayal kırıklığı yaşamazsak bu önümüzdeki yıl daha fazla yatırımcıyı kriptoya çekebilir.

Vadeli işlemlerde BTC açık pozisyonları düne göre yüzde 1,45 düştü. İşlem hacmi ise spota göre daha fazla yüzde 34 oranında geriledi. 19,6 milyar dolarlık açık pozisyon halen yükseliş hissiyatının güçlü olduğunu teyit ediyor.

Altcoinler Son Durum

XRP, AVAX ve ADA Coin vadeli işlem hacmi dünya göre çift haneli arttı. Pozisyonların boyutu da önemli ölçüde yükseldiği ve halen yönünü aşağı çevirmediği için görünüm pozitif. Solana ise airdrop furyası ağı kasıp kavurmaya başlarken rallinin ikinci ayağını başlattı. Pazartesi günü gelecek kurumsal kripto yatırımcı raporu son derece önemli olacak. Burada SOL Coin girişleri bireysel yatırımcıları tekrar cesaretlendirebilir.

Haftalıkta en fazla kazandıran altcoin BONK Token oldu ve yüzde 133 arttı. Diğer üç haneli yükselen altcoin ise BTT Coin oldu. Bu tarz hareketler yatırımcılara boğa sezonunu heyecanını hatırlatıyor. En büyük 100 kripto para arasında en fazla yükselen son altcoinse yüzde 56 artışla ORDI oldu.

Böylesine yükseliş dolu bir haftada bile kaybetmeyi başaran altcoinler DYDX, RUNE, MKR, IOTA, KAS gibileri oldu. Bunların bir kısmı önceki hafta elde ettikleri büyük kazançların bir kısmını iade ettiği için listeye girdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.