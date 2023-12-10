Tether (USDT)

Tether Aynı Hamleyi Tekrarladı! Yaptırımlarla Bağlantılı 41 Cüzdanı Dondurdu

Özet

  • Tether düzenleyici kurumlarla uyum içinde çalışmasını sürdürüyor.
  • Bu çerçevede 41 cüzdan donduruldu.
  • Stablecoin teknolojisinde güvenlik konusunun önemsendiğini göstermesi açısından hamle kayda değer.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Stablecoin ihraççısı Tether, cesur bir hamleyle, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesindeki kişilerle ilişkili 41 cüzdanı dondurarak kararlı bir adım attı. Tether tarafından “ihtiyati tedbirler” olarak tanımlanan bu stratejik girişim, stablecoin teknolojisinin olumlu kullanımını artırmayı ve kullanıcılar için daha güvenli bir ekosistem yaratmayı amaçladı.

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Kripto Mikser Bağlantıları ve Önemli VakalarSon Hamle Ne Anlama Geliyor?

Kripto Mikser Bağlantıları ve Önemli Vakalar

Zincir üzerindeki veri analizi, dondurulan cüzdanların birçoğunun son altı ay içinde kripto mikser hizmeti Tornado Cash ile etkileşime girdiğini ortaya koyuyor. İşlemleri anonim hale getirmeye yönelik bu taktik dikkat çekti. Ayrıca Tether’ı stablecoin USDT‘nin bütünlüğünü korumak için önlemler almaya sevk etti.

Dahası, dondurulan cüzdanlardan biri, ABD Hazine Bakanlığı’na göre Kuzey Koreli hack grubu Lazarus Group’a atfedilen 625 milyon dolarlık kötü şöhretli Ronin Köprüsü saldırısıyla bağlantılı.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, gönüllü cüzdan adresi dondurmanın önemini vurgulayarak, bunun stablecoin teknolojisinin olumlu kullanımını güçlendirmeye hizmet ettiğini belirtti. Bu proaktif yaklaşım, Tether’in güvenli bir stablecoin ekosistemi oluşturma taahhüdüyle uyumlu. Paolo Ardoino’nun güvencesi, şirketin kripto para dünyasında Tether’in sorumlu ve etik kullanımını sağlamaya olan bağlılığının altını çiziyor.

Son Hamle Ne Anlama Geliyor?

Bu son hamle, Tether’in Ekim ayında 32 cüzdanı dondurma kararını takip ediyor. Şirket ayrıca geçtiğimiz ay ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından bir insan kaçakçılığı faaliyetiyle bağlantılı 225 milyon doları dondurarak harekete geçti.

Tether’in yasadışı faaliyetleri engellemeye ve şeffaf ve uyumlu bir duruş sergilemeye yönelik tutarlı çabaları, kripto alanındaki sorumlu bir katılımcı olarak konumunu güçlendiriyor.

Tether’in yaptırım uygulanan kişilerle bağlantılı cüzdanları dondurma taahhüdü, düzenleyici standartları korumaya ve stablecoin’in kötüye kullanılmasını önlemeye olan bağlılığını gösterdi. Tether, potansiyel riskleri proaktif bir şekilde ele alarak güvenli ve güvenilir bir stablecoin ortamını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Netice olarak kripto para alanındaki bir şirketin düzenleyici kurumlarla uyum içinde çalışması sektöre yönelik olarak olumsuz bakışın bir miktar düzelmesine neden olabilir. Ayrıca kripto para alanının da güvenilir bir sahneye dönüşmesi için benzer hamlelerin diğer kripto para şirketlerinden de gelmesi gerekiyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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