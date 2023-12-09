Ethereum Layer-2 Protokolü Blast Kilit Aşamaya Ulaştı! Sırada Ne Var?

Tartışmalı Ethereum tabanlı Layer 2 (L2) projesi Blast, anlatısını yeniden şekillendirmek için cesur bir hamleyle, önemli bir güncelleme uygulamak için kilit yatırımcısı Paradigm ile işbirliği yapıyor. Tartışmalara rağmen, Blast şimdiden 835 milyon doların üzerinde mevduat çekmiş durumda. Şimdi güncellemenin ayrıntılarını ve projenin algıları nasıl yeniden tanımlamayı hedeflediğini inceleyelim.

Blast’ın Güncellemesi Paradigm’ın Olumlu Değişim Taahhüdüne İşaret Ediyor

Ethereum tabanlı Layer-2 projesi Blast, önemli bir dönüşüm geçiriyor. Blast’ın önemli yatırımcılarından Paradigm’ın Genel Ortağı ve Araştırma Başkanı Dan Robinson, platformun teknik tasarımında önemli bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Protokol, önümüzdeki hafta uygulamaya konması planlanan yeni bir güncelleme sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Robinson, güncelleme ile birlikte sistemin en başından itibaren açık kaynak olacağını ve diğer projelere Blast’ın olumlu değişikliklerini taklit etme fırsatı sunacağını vurguluyor. LaunchBridge.sol sözleşmesindeki güncellemeleri içeren GitHub Gist bağlantıları, bu güncellemenin şeffaflığının altını çiziyor.

Eleştirileri Ele Almak ve Açık Kaynağı Kucaklamak

Özellikle withdrawAndLosePoints ismli işlevi etkileyen güncelleme, Blast’a yöneltilen geçmiş eleştirileri ele almayı ve düzeltmeyi amaçlıyor. “Tek node odaklı yan zincir” ve likidite sağlayıcıları için belirsiz ödüller içeren tokenomik tasarımın tartışmalı bir şekilde teşvik edilmesi bir çekişme kaynağı oldu.

Paradigm’in güncellemeyi açık kaynaklı hale getirme taahhüdü, kripto alanında şeffaflık ve işbirliği için daha iyi bir emsal oluşturarak önemli bir değişime işaret ediyor.

Eleştirilere rağmen, Blast yükselişini sürdürerek Toplam Kilitlenen Değer (TVL) açısından yeni zirvelere ulaştı. Şu anda 835 milyon doların üzerinde mevduata sahip olan Blast, DefiLlama izleyicisine göre en hızlı büyüyen ağ haline geldi.

Fon Enjeksiyonu

Fon enjeksiyonu öncelikle Blast’ın halka açık beta lansmanının ilk günlerinde gerçekleşti. Özellikle, Blast DefiLlama tarafından bir yield farming uygulaması olarak listelendi. Ayrıca Ethereum’da Layer-2 ölçeklendirme çözümü olarak geleneksel kategorizasyona meydan okudu. TVL’deki bu dirençli büyüme, platformun tartışmaların ortasında gelişme yeteneğinin altını çizdi ve onu yeni kilometre taşları için konumlandırdı.

Blast’ın Paradigm ile işbirliği ve açık kaynaklı güncelleme, tartışmalı L2 projesi için bir paradigma değişimine işaret etti. Yeni TVL kilometre taşlarına yaklaştıkça, şeffaflığa ve olumlu değişime yönelik hareket, kripto topluluğu içinde projenin anlatısını yeniden tanımlayabilir.