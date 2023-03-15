Deneyimli piyasa analisti ve yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin'in (BTC) fiyat grafiğinde herhangi bir fiyat grafiğinde nadir olarak görülebilecek bir formasyon oluştuğunu belirterek beklentisini paylaştı.

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Deneyimli piyasa analisti ve yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin‘in (BTC) fiyat grafiğinde herhangi bir fiyat grafiğinde nadir olarak görülebilecek bir formasyon oluştuğunu belirterek beklentisini paylaştı.

Bitcoin Grafiğindeki Megafon Formasyonu

Bitcoin’in 2017’deki çöküşünü önceden haber vermesiyle kripto para dünyasının yakından takip etmeye başladığı Brandt, BTC‘nin şu anda nadir görülen bir yükseliş formasyonu içinde hareket ettiğini belirterek bir grafik paylaştı ve “Buna megafon ya da ters simetrik üçgen deniyor.” notunu düştü.

Genişleme formasyonu olarak da bilinen megafon formasyonu, tipik olarak sert şekilde aşağı yönde olan hareketin ardından oluşan bir yükseliş formasyonudur. Formasyon içinde hareket eden bir varlığın fiyatı üçüncü denemesinin ardından diyagonal direnci kırarak büyük bir çıkış yapar.

Brandt’ın paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in şimdiye kadar formasyonun üst direnç çizgisine iki kez dokunduğu görülüyor. Bu, BTC yatırımcılarının en büyük kripto paranın direnç çizgisinin geçirerek formasyonun çalışmasından önce bir düşüş ve ardından yükseliş olmasını beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Brandt, megafon formasyonunun Bitcoin fiyatında bir düzeltme yaşanabileceğini gösterdiğinin altını çizerek “26 bin dolar geçilemezse şaşırmam” dedi. Nitekim beklediği gibi de oldu. En büyük kripto para, 14 Mart’ta yaptığı yükselişle fiyatın düşeceğini öngörerek pozisyon alan yatırımcılarını çoğunu tasfiye eden ve 320 milyon dolarlık tasfiyeyi tetikleyen büyük bir short squeeze’ın (kısa pozisyon sıkıştırması) ardından 2023’ün en yüksek seviyesi olan 26 bin 507 dolara yükselse de 26 bin doların üzerinde kalamadı ve yönünü aşağı çevirdi. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 24 bin 690 dolardan işlem görüyor.

Ünlü Analist Önemli Destek Seviyelerini İşaretledi

Önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 25 bin doların üzerinde tutunamaması halinde fiyatın düşmesinin ardından destek bulabileceği seviyeleri tek tek işaretledi. Analistin Bitcoin grafiğindeki ilk önemli destek seviyesinin 23 bin 300 dolar seviyeleri olduğu, ikinci önemli destek seviyesinin ise 22 bin 600 dolar seviyeleri olduğu görülüyor.