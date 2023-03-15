Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance’dan Flaş Karar! Az Önce Duyuruldu! BUSD’den TUSD’ye Taşınıyor!

Binance’dan Flaş Karar! Az Önce Duyuruldu! BUSD’den TUSD’ye Taşınıyor!

Dev kripto para borsası Binance, Bitcoin’deki sıfır komisyon uygulamasının Binance USD'den (BUSD) TrueUSD'ye (TUSD) taşınacağını açıkladı.
10:18
15 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance, Bitcoin’deki sıfır komisyon uygulamasının Binance USD’den (BUSD) TrueUSD’ye (TUSD) taşınacağını açıkladı. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ), yapılan değişikliği “önemli güncelleme” notuyla duyurdu.

“Bitcoin’deki Sıfır Komisyon Uygulamasını BUSD’den TUSD’ye Taşıyoruz”

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Bitcoin’deki sıfır komisyon uygulamasında bir takım değişiklikler yapıldığını açıkladı. Binance CEO’su CZ ise kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Son yaşanan olaylardan dolayı Bitcoin için sıfır komisyon uygulamasını BUSD’den TUSD’ye taşıyoruz.” diyerek uygulamaya ilişkin yapılan en büyük değişikliğe vurgu yaptı..

10 Şubat 2023 tarihinde flaş bir gelişme yaşanmış ve BUSD ve Paxos Dollar’ın (USDP) arkasındaki Paxos Trust Company, New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından soruşturma altına alındığı açıklanmıştı. Binance’ın BTC’de sıfır komisyon uygulamasında BUSD desteğini sonlandırarak TUSD’ye geçişinin soruşturmayla ilgisi olduğu değerlendiriliyor.

BTC İçin Sıfır Komisyon Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Bilindiği gibi Binancebeşinci kuruluş yıl dönümünü kutlamak adına 8 Temmuz 2022 tarihinde BTC spot işlem çiftleri için sıfır komisyonlu alım satımı başlatmıştı. Sıfır komisyonlu alım satım uygulaması başlangıçta 13 spot alım satım çifti için geçerliydi. Söz konusu spot alım satım çiftleri şu şekildeydi: BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/TUSD, BTC/UAH, BTC/USDC, BTC/USDP ve BTC/USDT.

Bitcoin’de sıfır komisyon uygulamasında yapılan son değişikliklerle birlikte kullanıcılar yalnızca BTC/TUSD spot işlem çiftinde BTC ticareti yaparken sıfır komisyonlu alım satım yapmaya devam edebilecek. BUSD için sıfır komisyon ücreti uygulaması artık BNB/BUSD, BTC/BUSD ve ETH/BUSD spot ve marjin işlem çiftlerini kapsamayacak. Standart işlem ücreti uygulaması BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH ve BTC/USDT spot ve marjin işlem çiftlerinin yanı sıra BNB/BUSD ve ETH/BUSD spot ve marjin işlem çiftleri için de geçerli olacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Dogecoin’de (DOGE) Tehlike Kapıda Mı? Uzmanlardan Dogecoin Geleceği!
Dogecoin’de (DOGE) Tehlike Kapıda Mı? Uzmanlardan Dogecoin Geleceği!
Sonunda Beklenen Oldu! 4 Trilyonluk Devden Büyük Kripto Para Müjdesi!
Sonunda Beklenen Oldu! 4 Trilyonluk Devden Büyük Kripto Para Müjdesi!
Dikkat! Ethereum (ETH) Hamlesini Yaptı, Bu Altcoin’de İşler Karıştı!
Dikkat! Ethereum (ETH) Hamlesini Yaptı, Bu Altcoin’de İşler Karıştı!
Son Dakika: Coinbase Bu Altı Altcoini Delist Edecek! Fiyat Hızla Düşüyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altı Altcoini Delist Edecek! Fiyat Hızla Düşüyor!
Kaç Dolar Olacak? BTC, ETH, SHIB, DOGE ve SOL Coin Yorum!
Kaç Dolar Olacak? BTC, ETH, SHIB, DOGE ve SOL Coin Yorum!
Ünlü İsmin 30.000 Dolar Tahmini Tutmuştu Şimdi İkinci Sözünü Söyledi: Bitcoin İşte Bu Günler İçin Yaratıldı!
Ünlü İsmin 30.000 Dolar Tahmini Tutmuştu Şimdi İkinci Sözünü Söyledi: Bitcoin İşte Bu Günler İçin Yaratıldı!
Tarihi Piyango Shiba’ya Vurdu! Tom Cruise Etkisi Her Şeyi Değiştirebilir! İşte Altcoin’de Son Durum!
Tarihi Piyango Shiba’ya Vurdu! Tom Cruise Etkisi Her Şeyi Değiştirebilir! İşte Altcoin’de Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Boğaya Girdiler! En İyi Kripto Analistinden 3 Altcoin Özelinde Açıklama!
Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?
Güncel NFT Haberleri
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023