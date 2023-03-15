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Dev kripto para borsası Binance, Bitcoin’deki sıfır komisyon uygulamasının Binance USD’den (BUSD) TrueUSD’ye (TUSD) taşınacağını açıkladı. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ), yapılan değişikliği “önemli güncelleme” notuyla duyurdu.

“Bitcoin’deki Sıfır Komisyon Uygulamasını BUSD’den TUSD’ye Taşıyoruz”

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Bitcoin’deki sıfır komisyon uygulamasında bir takım değişiklikler yapıldığını açıkladı. Binance CEO’su CZ ise kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Son yaşanan olaylardan dolayı Bitcoin için sıfır komisyon uygulamasını BUSD’den TUSD’ye taşıyoruz.” diyerek uygulamaya ilişkin yapılan en büyük değişikliğe vurgu yaptı..

10 Şubat 2023 tarihinde flaş bir gelişme yaşanmış ve BUSD ve Paxos Dollar’ın (USDP) arkasındaki Paxos Trust Company, New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından soruşturma altına alındığı açıklanmıştı. Binance’ın BTC’de sıfır komisyon uygulamasında BUSD desteğini sonlandırarak TUSD’ye geçişinin soruşturmayla ilgisi olduğu değerlendiriliyor.

BTC İçin Sıfır Komisyon Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Bilindiği gibi Binance, beşinci kuruluş yıl dönümünü kutlamak adına 8 Temmuz 2022 tarihinde BTC spot işlem çiftleri için sıfır komisyonlu alım satımı başlatmıştı. Sıfır komisyonlu alım satım uygulaması başlangıçta 13 spot alım satım çifti için geçerliydi. Söz konusu spot alım satım çiftleri şu şekildeydi: BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/TUSD, BTC/UAH, BTC/USDC, BTC/USDP ve BTC/USDT.

Bitcoin’de sıfır komisyon uygulamasında yapılan son değişikliklerle birlikte kullanıcılar yalnızca BTC/TUSD spot işlem çiftinde BTC ticareti yaparken sıfır komisyonlu alım satım yapmaya devam edebilecek. BUSD için sıfır komisyon ücreti uygulaması artık BNB/BUSD, BTC/BUSD ve ETH/BUSD spot ve marjin işlem çiftlerini kapsamayacak. Standart işlem ücreti uygulaması BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH ve BTC/USDT spot ve marjin işlem çiftlerinin yanı sıra BNB/BUSD ve ETH/BUSD spot ve marjin işlem çiftleri için de geçerli olacak.