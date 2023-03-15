Ünlü milyarder risk sermayedarı Tim Draper, Bitcoin'in (BTC) 250 bin dolar gibi şaşırtıcı bir fiyat seviyesine doğru hızla ilerlediğini söyledi, tarih verecek kadar da ileri gitti.

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Risk sermayedarı ünlü milyarder Tim Draper, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 250 bin dolar gibi şaşırtıcı bir fiyat seviyesine doğru hızla ilerlediğini söyleyerek tarih bile verdi.

Bitcoin Fiyatında Yüzde 900’ün Üzerinde Yükseliş Bekliyor

Observer ile yaptığı yeni bir görüşmede Bitcoin için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Tim Draper, en büyük kripto paranın iki yıldan kısa bir süre içinde yüzde 900’ün üzerinde yükseleceğini öngörerek parabolik bir rallinin başlangıç aşamasında olduğunu iddia etti.

Draper, 2022’nin Aralık ayında kripto para borsası FTX’in iflasını açıklamasının ardından Bitcoin’in altı ay içinde ortaya koyduğu hedefine ulaşacağı öngörüsünde bulunmuş ve yatırımcıların muhtemelen Bitcoin gibi yüksek kaliteli ve merkeziyetsiz kripto paralara sığınacağını söylemişti. Bitcoin henüz Draper’ın beklediği şekilde bir yükselişe geçmemiş olmasa bile Draper’ın ortaya koyduğu zaman çizelgesi önümüzdeki yılın sonuna kadar uzatılabileceğini söylüyor.

18 ay içinde haklı çıkacağımdan neredeyse yüzde 100 eminim.

“Merkezi Kripto Paralardan Uzak Durulmalı”

Coinbase, Hotmail, Skype, Tesla ve Twitter gibi şirketlere erkenden yatırım yapan risk sermayedarı, FTX’in geçen yıl çökmesinin merkezi bir varlık tarafından kontrol edilen kripto paraları biriktirmek isteyen yatırımcılar için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini de söyledi:

Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon ve Cardano gibi merkeziyetsiz kripto paralar merkezi kripto paralardan çok daha iyi. XRP veya ETH gibi özel bir amacı olmadığı sürece neden hala merkezi kripto para tutuyorlar bilmiyorum. FTX/FTT’nin bu dersi verdiğini düşünebilirsiniz.

481 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,68 yükselişle 24 bin 867 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 12,41 ve yüzde 13,92 yükseldiğini de not edelim.