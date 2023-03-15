Bitcoin bu senaryoya göre altı haneli fiyat hedefine ulaşıyor.

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Bitcoin (BTC) fiyatı 2021 yılında 6 haneli rekoruna yaklaşmıştı ancak Fed’in 2022 görüşleri bunu engelledi. Nitekim 2022 yılında 15.500 dolarlı seviyelere kadar düşen bir Bitcoin fiyatı gördük. Peki 2023 yılında bu altı haneli hedef gerçekleşebilir mi? Kripto dünyasının yakından tanıdığı Capriole CEO’su Charles Edwards bununla ilgili konuştu.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Yatırım firması Capriole’un kurucusu ve CEO’su Charles Edwards dün bu yılki fiyat hareketini “bump & run reversal” olarak tanımladı. Bu hafta 26.000 doları geçen BTC fiyatı dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve daha önce pek alışık olmadığımız bir toparlanma yaşadı. Bu yazının yazıldığı sırada 25.000 doların altında seyretmesine rağmen, 2022’deki acımasız ayı piyasasının ardından mevcut seviye bile yatırımcıları heyecanlandırıyor. Edwards’a göre, 2023’te Bitcoin bir “çarpma ve kaçma tersine dönüş modelini” gerçekleştirmeye çalışıyor. Çarpma ve kaçmanın dip aşaması, Wealthy Education tarafından şu şekilde tanımlanıyor;

“İnişli çıkışlı tersine dönüş, bir dizi alçalan tepe noktasıyla başlayan bir yükseliş tersine dönüş formasyonudur. Aşırı spekülasyon, aşırı düşük seviyelere ulaşana kadar fiyatları aşağı çeker. Fiyat hareketi daha sonra yönünü yukarı çevirir ve düşüş trendinin sonunu işaret eder.”

Edwards ise “Bitcoin ‘Bump & Run Reversal’ dibi geri döndü” diyerek hedefin 100.000 dolar olduğunu açıkladı.

Edwards yine de her grafik formasyonu gibi bump & run’ın da “başarısız” olabileceğini ve bu nedenle bir yatırım stratejisinin temeli olarak kullanılmaması gerektiğini kabul etti.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin fiyatının yeniden yükselişine devam etmesi altcoinler için de daha fazla kazanç anlamına gelecek. Ancak kral kripto para birimi 200 haftalık hareketli ortalamaya karşı direnç gösteremiyor. Rekt Capital kısa süre önce sosyal medya hesabından “BTC için en iyi senaryo, bu mevcut hareketle 200 MA’yı kırmaktır” dedi. Yükselişin devamı için bu zorlu duvarın yıkılması gerekiyor. Ancak makro ekonomik gelişmeler ve kriptonun kendine özgü düzenleyici sorunları fiyata yardımcı olmuyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 24.500 doların üzerinde bulunuyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1,1 trilyon seviyesini yeniden aştıktan sonra bir miktar düştü. Hafta açıklanacak faiz kararının tedirginliği ve Fed’in yumuşamayacağı endişeleri yatırımcıları zorluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.