BITCOIN (BTC)

Bitcoin toparlandı, petrol çakıldı! Seçim sonrası piyasalar hareketlendi: Şimdi sırada ne var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Bitcoin seçim sonrası toparlanarak 80 bin üzerinde kalmaya devam ediyor. JackYi’ye göre yükselişin devamı için 82.600 dolar aşılmalı; sonraki direnç 86.000 dolar.
  • 💰 Spot $BTC ETF’lerine dün 74,6 milyon dolar net giriş oldu. Fidelity’nin FBTC fonuna 237 milyon dolar girerken BlackRock’ın IBIT fonundan 201 milyon dolar çıktı.
  • 🛢️ Brent petrol yüzde 9 düşerek 94 dolara kadar indi, ABD borsaları yükseldi. Buna rağmen aralıkta Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 83 olarak tahmin ediliyor.
  • 🏛️ Saylor, Bitcoin rezervlerine iki partiden de destek geldiğini vurguladı. Demokratların Kongre’deki kontrolü ise kripto düzenlemelerinin geçişini yavaşlatabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Bitcoin, ABD ara seçimlerinin ardından siyasi belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle yeniden 80 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 80.356 dolardan işlem görüyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine ise 4 Kasım’da (dün) toplam 74,6 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

İçindekiler
1 Petrol düşüşü ve ETF girişleri toparlanmayı destekledi
2 Bitcoin rezervlerine iki partiden destek
3 Michael Saylor pozitif tarafta
4 Bitcoin teknik gündem

Seçim sonuçları fiyatlanırken kısa süreliğine 75 bin dolara gerileyen Bitcoin, daha sonra kayıplarının önemli bölümünü geri aldı. Piyasaların Demokratların Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu kazanma ihtimalini önceden fiyatlaması ve Başkan Donald Trump’ın sonucu kabul edeceğini açıklaması, siyasi çatışma endişelerini hafifletti.

Petrol düşüşü ve ETF girişleri toparlanmayı destekledi

İran savaşının sona erebileceğine yönelik beklentiler, enerji fiyatlarında sert satış getirdi. Demokratların kontrolündeki Kongre’nin Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlayabileceği beklentisiyle 4 Kasım’da WTI petrol vadeli işlemleri yüzde 8,29 düşerek 88,12 dolara, Brent petrol ise yüzde 8,67 gerileyerek 94,62 dolara kadar indi. Enerji maliyetlerindeki düşüş, enflasyon ve ilave parasal sıkılaşma baskısını azaltarak riskli varlıkları destekledi.

ABD borsalarında da Dow Jones yüzde 3,03, S&P 500 yüzde 1,58 ve Nasdaq Composite yüzde 1,44 yükseldi. Ancak bu toparlanma, Fed’in politika yönünü değiştirdiği anlamına gelmiyor. Aktarılan CME FedWatch verileri, aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin yaklaşık yüzde 83 olarak fiyatlandığını gösteriyor.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerine 4 Kasım’da 74,57 milyon dolar net giriş oldu. Fidelity’nin FBTC fonu 237 milyon dolarla en fazla giriş alan ürün olurken, Ark Invest ve 21Shares’in ARKB fonuna 19,9 milyon dolar girdi. BlackRock’ın IBIT fonundan ise 201 milyon dolar çıktı. Böylece Fidelity’ye yönelik talep, BlackRock’taki çıkışı dengeleyen başlıca unsur oldu.

Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık değeri 102,26 milyar dolara, kuruluşlarından bu yana biriken net girişleri 56,54 milyar dolara ulaştı. Fonların elindeki varlıkların Bitcoin’in toplam piyasa değerine oranı yüzde 6,35 seviyesinde bulunuyor.

Liquid Capital kurucusu JackYi, Bitcoin’in 80.000 doları aştığını ve 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunduğunu belirtti. JackYi’ye göre ikinci güçlü yükseliş dalgası için 82.600 doların kararlı biçimde aşılması gerekiyor. Bu durumda 86.000 dolarlık direnç yeniden test edilebilir; bu seviyenin de geçilmesi halinde 97.000 ve 104.000 dolar hedefleri gündeme gelebilir. Önceki geri çekilmeyi yükseliş eğilimi içinde olağan bir düzeltme olarak değerlendiren JackYi, 77.000 dolar civarında alıma başladığını söyledi.

Bitcoin rezervlerine iki partiden destek

Fiyatlardaki toparlanmaya rağmen Demokratların Kongre’deki kontrolünün kripto para düzenlemelerini yavaşlatabileceği endişesi sürüyor. Demokratlar geçen yıl GENIUS Act’in kabulüne iki partili destek verirken, Trump ve ailesiyle bağlantılı kripto para girişimlerinde çıkar çatışması bulunduğuna yönelik itirazlarını koruyor. Eylül ayında Senato’daki usul oylamasını geçemeyen CLARITY Act için de başkan ve aile üyelerinin ticari faaliyetlerini sınırlayacak etik hükümler tartışılmaya devam edecek.

DigitalX araştırma başkanı Kim Min-seung, Demokratların zaferinin kısmen fiyatlandığını ve Bitcoin’deki seçim şokunun sınırlı kalmasıyla fonların piyasaya dönmeye başladığını belirtti. Bununla birlikte, dijital varlık sektörünün kurumsallaşmasının uzun vadede gecikebileceğini ifade etti.

Michael Saylor pozitif tarafta

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise Bitcoin rezervi politikasının tek bir partiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Saylor, Florida valiliğine seçilen Cumhuriyetçi Byron Donalds’ın federal Bitcoin rezervini, Teksas’tan Senato’ya seçilen Demokrat James Talarico’nun ise eyalet düzeyindeki rezerv yasasını desteklediğine dikkat çekti.

Donalds, Trump’ın başkanlık kararnamesiyle oluşturduğu Stratejik Bitcoin Rezervi’ne yasal dayanak kazandırmak ve gelecekteki yönetimlerin politikayı geri çevirmesini zorlaştırmak amacıyla geçen yıl mart ayında bir yasa tasarısı sunmuştu. Talarico’nun desteklediği Teksas düzenlemesi ise geçen yıl mayısta eyalet Temsilciler Meclisi’nden 101’e karşı 42 oyla geçerek haziranda yürürlüğe girdi. Düzenleme, eyalet hazinesi dışında yönetilecek özel bir rezerv fonu oluştururken, uygun varlıklar için önceki 24 ayda en az 500 milyar dolarlık ortalama piyasa değeri şartı getirdi.

Bitcoin teknik gündem

Bitcoin’in teknik gündeminde ise mevcut güvenlik açıklarını gidermeyi amaçlayan BIP-54 bulunuyor. “Great Consensus Cleanup” olarak bilinen teklifin ortak hazırlayıcılarından Matt Corallo, bunun bir sonraki soft fork olma ihtimalini yüzde 80 olarak gördüğünü söyledi. Mevcut kurallarla uyumluluğu koruyarak doğrulama koşullarını sıkılaştıran teklif, yeni özellik eklemekten çok birikmiş açıkları kapatmayı hedefliyor.

BIP-54; işlem doğrulamasını geciktirebilen bozuk blokları, zaman damgaları üzerinden madencilik zorluğunun etkilenmesini, basitleştirilmiş doğrulama kullanan cüzdanları yanıltabilen Merkle ağacı açığını ve aynı işlem kimliklerinin mevcut coin kayıtlarının üzerine yazabilmesini ele alıyor. Corallo, bunları acil bir kriz olarak tanımlamasa da ağ için gerçek risk oluşturduklarını belirtti. Güncellemenin etkinleştirme yöntemi ve takvimi henüz kesinleşmedi. En erken Eylül 2027 gündeme gelirken, daha yaygın beklenti 2028 veya sonrası yönünde. LayerTwo Labs kurucu ortağı Paul Sztorc ise yeni işlev sunmaması nedeniyle teklifi eleştirdi. Tartışmaların, gelecekteki güncellemelerde kullanılabilecek ortak bir etkinleştirme sürecinin belirlenmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Bitcoin’deki toparlanma, seçim belirsizliğinin azalması, petrolün gerilemesi ve ETF’lere net para girişiyle destekleniyor. Ancak aralık için yüksek faiz artırımı beklentisi sürerken, yükselişi Fed kaynaklı bir rahatlama olarak okumak mümkün değil. Rezervlere iki partiden destek gelmesi de kripto para sektörünün ihtiyaç duyduğu diğer düzenlemelerin Kongre’den aynı hızla geçeceğini göstermiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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