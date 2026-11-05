Altcoin piyasasında hareketli gündem: Öne çıkan 6 kritik gelişme

Altcoin gündeminde token yakım planları, kurumsal fon hareketleri ve seçim sonrası fiyat kayıpları öne çıktı. ZetaChain, 55 milyon ZETA’nın yakılması ve Solana ağına geçiş için oylama başlatırken Ethereum ETF’leri 53,04 milyon dolar net giriş kaydetti. TRUMP tokeni rekor düşük seviyeye gerilerken Ondo’nun Güney Kore açılımı, kripto suçlarıyla mücadele ittifakı T3’ün dağılması ve Circle’ın gelirlerinde ARC token satışının belirleyici olması da gündemin diğer başlıklarını oluşturdu.

ZetaChain’den 55 milyon ZETA yakımı

ZetaChain, yaklaşık 55 milyon ZETA’nın yakılmasını ve tokenin Solana ağına taşınmasını içeren yönetişim teklifini oylamaya açtı. 7 Kasım’da sona erecek oylamada onay çıkarsa, doğrulayıcı ödülleri için ayrılan ancak dağıtılmayan tokenler 2027 boyunca aylık olarak yakılacak. Vakıf da aynı dönemde kilidi açılan yeni tokenleri satmayacak; mevcut kilit açılım takvimi değişmeyecek.

Teklif kabul edilirse mevcut ana ağın 9 Aralık civarında kapatılması ve ZETA’nın 1:1 oranında Solana tabanlı tokene dönüştürülmesi planlanıyor. Mevcut bakiyelere karşılık token oluşturulduktan sonra yeni token basma yetkisi kalıcı olarak kaldırılacak. Dağıtım, Hacken’ın güvenlik incelemesi ve raporunun yayımlanmasının ardından açılacak ZetaHub geçiş portalından yapılacak.

Aynı gün başlatılması planlanan finansal piyasa analiz hizmeti ZetaLabs’ta ZETA, hizmet ücretleri ve desteklenecek piyasa, veri ve yapay zeka modellerinin oylanması için kullanılacak. 2027’nin ilk çeyreğinde ise ZETA kilitleyerek premium hizmetlere erişim özelliği eklenecek.

Ethereum ETF’lerine 53 milyon dolar net giriş

ABD’de spot Ethereum ETF’leri dün 53,04 milyon dolar net giriş kaydetti. Trader T’nin 4 Kasım paylaşımına göre BlackRock’ın ETHA fonuna 32,8 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonuna 19,24 milyon dolar girdi. Grayscale’in Mini ETH ve ETHE ürünleri de sırasıyla 13,6 milyon ve 9,68 milyon dolar çekti.

Buna karşılık BlackRock’ın staking ürünü ETHB’den 22,4 milyon dolar çıktı. Bu tutar, fonun 29 Haziran’dan bu yana kaydettiği en büyük net çıkış oldu.

Ondo, Güney Kore hisselerini küresel yatırımcılara açmayı hedefliyor

Ondo Finance, Kakao Pay Securities ile Güney Kore’de işlem gören hisseleri tokenleştirerek yabancı yatırımcılara ulaştırmayı hedefliyor. Ondo yöneticisi Kunal Patel, 24 saat işlem imkanının saat farkı ve hesap açma engellerini azaltarak ülkeye yeni sermaye çekebileceğini söyledi.

Patel’e göre asıl zorluk token çıkarmaktan çok, farklı ağ ve platformları likidite ve mevzuata uyum altyapısıyla birleştirmek. Şirket, zincir üzerinde 4 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor.

TRUMP tokeni seçimlerin ardından rekor dip gördü

Demokratların ABD Kongresi’nin iki kanadında çoğunluğu kazanmasının ardından Trump bağlantılı varlıklar geriledi. TRUMP, 5 Kasım’da yaklaşık 1,27 dolardan işlem görürken gün içinde 1,22 dolarla CoinGecko verilerindeki en düşük seviyesini gördü. Trump Media hisseleri de 4 Kasım’ı yaklaşık yüzde 24,5 kayıpla 4,49 dolardan kapattı.

Bloomberg, satışları Trump ailesinin ticari faaliyetlerine yönelik olası Kongre soruşturmalarıyla ilişkilendirdi. Demokratlar seçim öncesinde çoğunluğu kazanmaları halinde bu faaliyetleri inceleyeceklerini açıklamıştı. Beyaz Saray ise başkanın ticari faaliyetleriyle ilgili çıkar çatışması bulunmadığını savunuyor.

Tron, Tether ve TRM Labs’ın suçla mücadele ittifakı dağıldı

Tron, Tether ve TRM Labs’ın kurduğu T3 Financial Crime Unit’in ağustos sonunda faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı. Bloomberg’in haberine göre yavaş müdahale ve koordinasyon eksikliği çalışmaları zorlaştırdı. Tron ayrı bir müdahale modeli hazırlarken Tether ve TRM Labs, gerçek zamanlı bilgi paylaşımı sağlayan Beacon Network üzerinden iş birliğini sürdürecek.

Dağılma haberi, Binance’ten geçen hafta 6,3 milyar dolarlık kripto varlık çalındığının aktarıldığı döneme denk geldi. FBI saldırganları Kuzey Kore ile ilişkilendirirken Tether yaklaşık 1,5 milyar USDT’yi dondurdu. Sektör genelinde bloke edilen tutar, çalınan varlıkların yaklaşık yarısına ulaştı. Elliptic ise olayla bağlantılı para aklamanın büyük bölümünün şimdiye kadar Tron üzerinden ilerlediğini bildirdi.

Circle’ın gelir artışında ARC token satışı belirleyici oldu

Circle’ın üçüncü çeyrek sonuçlarında ARC token satışından gelen 182 milyon dolar öne çıktı. Toplam gelir yıllık yüzde 16,9 artışla 865 milyon dolara ulaşırken ARC hariç gelir yaklaşık yüzde 8 düşerek 683 milyon dolara geriledi. Rezerv geliri de yüzde 8 azalarak 658 milyon dolar oldu.

USDC’nin zincir üzerindeki işlem hacmi yüzde 49 artışla 13,9 trilyon dolara çıksa da bu hareketlilik Circle’a doğrudan gelir sağlamıyor. Şirketin temel kazancı, USDC rezervlerinden elde ettiği faize dayanıyor. Circle, gelir kaynaklarını genişletmek için ödeme ağı CPN’yi büyütüyor ve Tazapay’i 400 milyon dolarlık hisse karşılığında satın almayı planlıyor. Ancak CPN’nin 2027’ye kadar gelirlere kayda değer katkı sağlaması beklenmiyor.

Veriler, işlem hacmi ile finansal getirinin aynı yönde ilerlemediğini gösteriyor: USDC daha fazla kullanılırken Circle’ın temel geliri geriledi; Ethereum ETF’leri toplamda para çekerken ETHB’den çıkış yaşandı. ZETA tarafında ise açıklanan arz azaltımı henüz kesinleşmiş değil; yakım ve Solana geçişinin uygulanması oylamanın sonucuna bağlı.