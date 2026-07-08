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Ethereum (ETH)

Ethereum spot talebindeki artışla yükseldi, kaldıraçlı pozisyonlar ise yatay kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, son yedi günde yaklaşık %10 yükselerek 1.800 dolar eşiğini yeniden test etti ve $ETH için spot talep öne çıktı.
  • 📈 Açık pozisyon miktarının yatay kalması, yükselişin yoğun kaldıraç desteği olmadan gerçekleştiğini gösterdi.
  • 🏦 ABD'deki spot ETH fonları üç işlem gününde art arda net giriş kaydetti.
  • 🛠️ Vitalik Buterin, üç ila dört yıla yayılabilecek Lean Ethereum planıyla ERC20 maliyetlerinde 10 kattan fazla düşüş hedefliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum son yedi günde yaklaşık %10 değer kazanarak birkaç haftanın ardından kısa süreliğine 1.800 dolar seviyesini yeniden gördü. Yükseliş, 28 Haziran’da ETH Net Taker Volume göstergesinin pozitife dönmesiyle hız kazandı. Bu değişim, sürekli vadeli işlem piyasasında alım yönlü işlemlerin satış baskısının önüne geçtiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Yükselişte kaldıraç etkisinin sınırlı kalması dikkat çekti
2 1.806 dolar seviyesi kısa vadeli teknik eşik olarak öne çıktı
3 Vitalik Buterin, Lean Ethereum planını tanıttı

Yükselişte kaldıraç etkisinin sınırlı kalması dikkat çekti

Fiyat artışının öne çıkan yönlerinden biri, açık pozisyon miktarının bu süreçte belirgin biçimde değişmemesi oldu. Bu görünüm, piyasanın yükselişi yoğun kaldıraç kullanımıyla desteklemediğini ortaya koydu. Tahmini kaldıraç oranında da haziran ayındaki gerilemenin ardından kayda değer bir sıçrama görülmedi. Fiyat hareketinin kaldıraç genişlemesi olmadan sürmesi, zincirleme tasfiye riskinin daha düşük kalmasına bağlı olarak daha dengeli bir tabloya işaret ediyor.

ABD kaynaklı alım iştahını ölçen ETH Coinbase Premium Index halen negatif bölgede bulunuyor. Buna karşın göstergenin temmuz başındaki sert dip seviyelerden toparlanması, ABD tarafındaki talebin kademeli biçimde geri döndüğünü gösteriyor.

ABD’de işlem gören spot ETH borsa yatırım fonları da üst üste üç işlem gününde net giriş kaydetti. Girişlerin sınırlı ölçekte kalmasına rağmen, kurumsal katılımın istikrarlı biçimde güçlenmeye başladığı görülüyor. Spot ETH ETF, Ethereum’u doğrudan tutan ve hisse gibi alınıp satılabilen fonları ifade ediyor.

ABD’deki spot ETH fonlarında üç işlem seansı boyunca net giriş görülmesi, kurumsal tarafta ilginin tamamen kaybolmadığını ve alımların temkinli de olsa sürdüğünü ortaya koyuyor.

1.806 dolar seviyesi kısa vadeli teknik eşik olarak öne çıktı

Ethereum fiyatı teknik açıdan önemli bir bariyerle karşı karşıya bulunuyor. 50 günlük üssel hareketli ortalama 1.806 dolar seviyesinde yer alırken, aynı noktada yatay direnç de bulunuyor. Göreceli güç endeksi 57 seviyesinde ölçülürken, bu veri olumlu momentuma işaret ediyor ancak henüz aşırı alım bölgesine geçilmediğini gösteriyor. Stokastik osilatörün 86 seviyesine yaklaşması ise kısa vadede hareketin yorulabileceğine işaret ediyor.

1.806 doların aşılması halinde sıradaki hedefler 1.909 dolar ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.970 dolar olarak öne çıkıyor. Daha yukarıda 2.018 dolar ile 2.108 dolar seviyeleri yeni direnç alanları olarak izleniyor. Olası geri çekilmelerde ise ilk destek 1.741 dolarda, ikinci destek ise 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.713 dolarda bulunuyor.

GöstergeSeviye
Ana direnç1.806 dolar
Yukarı hedefler1.909, 1.970, 2.018, 2.108 dolar
İlk destekler1.741 ve 1.713 dolar

Analist Daan Crypto Trades, Ethereum’un haftalık ve bazı günlük kapanışlarını yeniden 1.750 ile 2.400 dolar arasındaki daha geniş işlem bandı içinde yaptığını söyledi. Analiste göre 1.850 dolar civarındaki yerel tepenin aşılması, piyasa yapısında değişime ve temel gücün belirginleşmesine işaret edebilir.

Daan Crypto Trades, 1.850 dolar üzerindeki hareketin piyasa yapısında değişim anlamına gelebileceğini ve bu durumda bandın üst sınırının yeniden hedeflenebileceğini belirtiyor.

Vitalik Buterin, Lean Ethereum planını tanıttı

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ağın geleceğine dönük kapsamlı bir dönüşüm planı olan Lean Ethereum yaklaşımını tanıttı. Buterin bu çerçeveyi, kapsam ve etkisi bakımından Merge kadar büyük üçüncü önemli Ethereum evrimi olarak değerlendirdi.

Üç ila dört yıla yayılması öngörülen plan; doğrulama mekanizmaları, mutabakat yapısı, gizlilik özellikleri, kuantum dayanıklılığı ve istemci altyapısını kapsıyor. Buterin, doğrulama tarafında recursive STARK’lara geçiş hedeflediğini, mutabakat katmanında ise bir veya iki turda kesinlik sağlamayı amaçladığını kaydetti.

En köklü değişimin durum yapısında öngörüldüğü görülüyor. Buterin’e göre 2030’a uzanan olası yapıda Ethereum, mevcut 2 TB dinamik durumu korurken yeniden tasarlanmış 100 TB’lık bir mimariye geçebilir. Bu yapının ERC20 tokenleri ve NFT’ler için daha verimli işlemesi hedefleniyor. UTXO tabanlı bir ERC20 yeniden düzenlemesinin işlem maliyetlerini 10 kattan fazla azaltabileceği ifade ediliyor.

Mini sözlük: STARK, işlemlerin doğruluğunu veriyi ayrıntılı biçimde açmadan kanıtlamaya yarayan bir kriptografik yöntemdir. UTXO ise varlık bakiyesini hesap temelli yapı yerine tek tek harcanabilir çıktı kayıtları üzerinden izleyen modeldir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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