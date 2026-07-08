Kayıt Banner
Kripto Para

Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde $XRP ve Bitcoin talebini artırdı.
  • 📈 SBI VC Trade, kayıtlı hesap sayısının 2 milyonu aştığını açıkladı.
  • 💴 Dolar kuru Asya işlemlerinde yaklaşık 162 yene çıkarken şirketler nakit dışı varlıklara yöneldi.
  • 🔎 Faiz farkı ve carry trade etkisi, Japonya’daki düzenlenmiş kripto kanallarına akışı güçlendirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Japon yeni, son kırk yılın en zayıf seviyelerine yaklaşırken Japon şirketleri nakit ağırlıklı rezerv yapısını çeşitlendirmek için kripto varlıklara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Tokyo merkezli SBI Holdings’in kripto para kolu SBI VC Trade, şirketlerden Bitcoin ve XRP talebinin yükseldiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Kur baskısı şirketlerin rezerv tercihlerini değiştiriyor
2 Faiz farkı ve yen zayıflığı baskıyı artırıyor
3 Düzenlenmiş kanallar üzerinden kriptoya geçiş hızlanıyor

Kur baskısı şirketlerin rezerv tercihlerini değiştiriyor

SBI VC Trade, salı günü yaptığı açıklamada, yenin değer kaybının şirketleri nakit dışındaki varlıklara yönelttiğini belirtti. Şirketin kayıtlı hesap sayısı 2 milyonu aştı. Bu rakam, 2025 seviyesinin yaklaşık iki katına işaret ediyor. SBI VC Trade, Japonya’da düzenlenmiş kripto para hizmeti sunan öne çıkan platformlardan biri olarak kurumsal müşterilere de hizmet veriyor.

SBI VC Trade, şirketlerin rezervlerini yalnızca nakitte tutmak istemediğini, bu nedenle Bitcoin ve XRP gibi varlıklara ilginin arttığını vurguluyor.

Şirket, kurumsal hizmetlerine olan talebin, hissedarlara teşvik programları kapsamında Bitcoin veya XRP dağıtan firmalardaki artışla birlikte güç kazandığını da kaydetti. Bu eğilim, şirketlerin dijital varlıkları yalnızca yatırım aracı olarak değil, kurumsal bağlılık ve ödüllendirme aracı olarak da değerlendirmeye başladığını gösteriyor.

Faiz farkı ve yen zayıflığı baskıyı artırıyor

Piyasadaki ana baskı unsuru, ABD Merkez Bankası ile Japonya Merkez Bankası arasındaki faiz farkı olarak öne çıkıyor. ABD’de sıkı para politikası çizgisi korunurken Japonya tarafında daha geride kalan faiz görünümü, yen cinsi nakit tutmayı daha az cazip hale getiriyor. Bu tablo, şirketleri daha dayanıklı görülen alternatif varlıklara yöneltebiliyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre hedge fonların yen karşısındaki düşüş beklentisi 30 Haziran itibarıyla 138 bine yakın kontrata çıktı. Bu seviye, 2007’den bu yana görülen en güçlü negatif pozisyonlardan biri oldu. Asya işlemlerinde doların yaklaşık 162 yen seviyesinde bulunması da para birimi üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdi.

Mini sözlük: Carry trade, düşük faizli bir para biriminde borçlanıp daha yüksek getiri sunan varlıklara yatırım yapılmasıdır. Yen uzun süredir bu işlemlerde öne çıkan para birimlerinden biri olarak kullanılıyor.

Düzenlenmiş kanallar üzerinden kriptoya geçiş hızlanıyor

Piyasanın son haftalarda izlediği tablo da bu hareketi destekliyor. Zayıf yen, carry trade işlemlerini beslerken bu sermaye akışının bir bölümü artık yurt dışı platformlar yerine Japonya’daki düzenlenmiş kanallar üzerinden kripto piyasasına ulaşıyor. Bu durum, kurumsal talebin daha görünür ve kayıtlı yapılar içinde büyüdüğüne işaret ediyor.

Yendeki zayıflık, yatırımcıları daha yüksek getirili alanlara iterken bu akışın bir kısmı düzenlenmiş Japon kripto kanallarına yöneliyor.

Bitcoin salı günü 62.650 dolar civarında işlem gördü. Haftalık yükseliş yüzde 6,1 oldu. SBI VC Trade’in verdiği sinyaller, Japon şirketlerinin döviz baskısı altında bilanço yönetiminde yeni araçlar aradığını ve Bitcoin ile XRP’nin bu arayışta daha fazla öne çıktığını ortaya koydu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı

OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?

ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı

SEC, 2026 gündemine kripto varlıklar için 3 yeni kural önerisi ekledi

Vanguard dijital varlıklar için ilk üst düzey yöneticisini aradığını duyurdu

Almanya, kripto varlıklarda bir yıllık vergi muafiyetini kaldırarak 2027 bütçesine 1 milyar euro ek gelir hedefliyor

Alpaca, yatırım hizmetlerini MiFID II pasaportlamasıyla Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 29 ülkeye taşıdı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı
Kripto Para
OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?
Kripto Para
Secret Network, SCRT için Arbitrum tabanlı ERC20 geçişi planını oylamaya sunacak
ARBITRIUM (ARB)
ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı
Kripto Para
Visa verileri, stabilcoin işlem hacminin haziran 2026’da 1,79 trilyon dolarla rekor kırdığını gösteriyor
STABILCOIN
Lost your password?