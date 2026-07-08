Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı

Japon yeni, son kırk yılın en zayıf seviyelerine yaklaşırken Japon şirketleri nakit ağırlıklı rezerv yapısını çeşitlendirmek için kripto varlıklara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Tokyo merkezli SBI Holdings’in kripto para kolu SBI VC Trade, şirketlerden Bitcoin ve XRP talebinin yükseldiğini açıkladı.

Kur baskısı şirketlerin rezerv tercihlerini değiştiriyor

SBI VC Trade, salı günü yaptığı açıklamada, yenin değer kaybının şirketleri nakit dışındaki varlıklara yönelttiğini belirtti. Şirketin kayıtlı hesap sayısı 2 milyonu aştı. Bu rakam, 2025 seviyesinin yaklaşık iki katına işaret ediyor. SBI VC Trade, Japonya’da düzenlenmiş kripto para hizmeti sunan öne çıkan platformlardan biri olarak kurumsal müşterilere de hizmet veriyor.

SBI VC Trade, şirketlerin rezervlerini yalnızca nakitte tutmak istemediğini, bu nedenle Bitcoin ve XRP gibi varlıklara ilginin arttığını vurguluyor.

Şirket, kurumsal hizmetlerine olan talebin, hissedarlara teşvik programları kapsamında Bitcoin veya XRP dağıtan firmalardaki artışla birlikte güç kazandığını da kaydetti. Bu eğilim, şirketlerin dijital varlıkları yalnızca yatırım aracı olarak değil, kurumsal bağlılık ve ödüllendirme aracı olarak da değerlendirmeye başladığını gösteriyor.

Faiz farkı ve yen zayıflığı baskıyı artırıyor

Piyasadaki ana baskı unsuru, ABD Merkez Bankası ile Japonya Merkez Bankası arasındaki faiz farkı olarak öne çıkıyor. ABD’de sıkı para politikası çizgisi korunurken Japonya tarafında daha geride kalan faiz görünümü, yen cinsi nakit tutmayı daha az cazip hale getiriyor. Bu tablo, şirketleri daha dayanıklı görülen alternatif varlıklara yöneltebiliyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre hedge fonların yen karşısındaki düşüş beklentisi 30 Haziran itibarıyla 138 bine yakın kontrata çıktı. Bu seviye, 2007’den bu yana görülen en güçlü negatif pozisyonlardan biri oldu. Asya işlemlerinde doların yaklaşık 162 yen seviyesinde bulunması da para birimi üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdi.

Mini sözlük: Carry trade, düşük faizli bir para biriminde borçlanıp daha yüksek getiri sunan varlıklara yatırım yapılmasıdır. Yen uzun süredir bu işlemlerde öne çıkan para birimlerinden biri olarak kullanılıyor.

Düzenlenmiş kanallar üzerinden kriptoya geçiş hızlanıyor

Piyasanın son haftalarda izlediği tablo da bu hareketi destekliyor. Zayıf yen, carry trade işlemlerini beslerken bu sermaye akışının bir bölümü artık yurt dışı platformlar yerine Japonya’daki düzenlenmiş kanallar üzerinden kripto piyasasına ulaşıyor. Bu durum, kurumsal talebin daha görünür ve kayıtlı yapılar içinde büyüdüğüne işaret ediyor.

Yendeki zayıflık, yatırımcıları daha yüksek getirili alanlara iterken bu akışın bir kısmı düzenlenmiş Japon kripto kanallarına yöneliyor.

Bitcoin salı günü 62.650 dolar civarında işlem gördü. Haftalık yükseliş yüzde 6,1 oldu. SBI VC Trade’in verdiği sinyaller, Japon şirketlerinin döviz baskısı altında bilanço yönetiminde yeni araçlar aradığını ve Bitcoin ile XRP’nin bu arayışta daha fazla öne çıktığını ortaya koydu.