Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı

Robinhood’un 1 Temmuz’da kullanıma sunduğu Katman 2 ağı Robinhood Chain üzerinde işlem gören meme token CASHCAT, 8 Temmuz verilerine göre son 24 saatte %718’in üzerinde yükseldi. CoinMarketCap DexScan verileri, tokenın piyasa değerinin kısa sürede $68 milyonun üzerine çıktığını gösterdi.

Piyasa değeri saatler içinde hızla büyüdü

Günün erken saatlerinde CASHCAT’in toplam piyasa değeri $45 milyon eşiğini aşmıştı. Birkaç saat sonra bu rakam $68 milyonu geçti. Aynı dönemde fiyatın $0.08365 civarında dengelendiği, ilk izleme başlangıcına göre artışın %962.81’e ulaştığı görüldü. Likidite hacmi ise yaklaşık $2.6 milyon olarak kaydedildi. CoinMarketCap, tokenın doğrulanmadığını, sosyal medya hesaplarının ise üçüncü taraf olarak işaretlendiğini belirtiyor.

Gösterge Seviye 24 saatlik artış %718+ Piyasa değeri $68 milyon+ Gün içi önceki eşik $45 milyon Fiyat $0.08365 Likidite hacmi $2.6 milyon

CASHCAT’in öne çıkmasında yalnızca fiyat hareketi değil, Robinhood markasıyla kurduğu geçmiş bağ da etkili oldu. Token, Robinhood’un ABD’de hisse alım satım uygulaması olarak ilk dönemlerinde kullanılan maskotla ilişkilendiriliyor. Bu geçmiş, kısa vadeli alım satım yapan yatırımcılar açısından ek bir hikaye unsuru oluşturdu.

Ağ etkinliği ve işlem hacmi arttı

Meme token işlemleri çoğu zaman doğrudan büyüklüklerinden çok ağ üzerinde oluşturdukları etkiyle dikkat çekiyor. CASHCAT’teki sert yükseliş de Robinhood Chain üzerindeki işlem yoğunluğunu ve ağ hareketliliğini artırdı. Robinhood Chain, Robinhood’un zincir üstü finans ve gerçek dünya varlıklarına odaklanan Katman 2 ağı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Katman 2, mevcut bir blokzincirin üzerine kurulan ve işlemleri daha hızlı ya da daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan ikinci katman ölçekleme yapısıdır. Gerçek dünya varlıkları ise tahvil, hisse veya fon benzeri geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder.

Bu tür dönemlerde işlem hacmi çoğunlukla en güçlü ivmeyi yakalayan tokenda toplanıyor. Daha önce Solana ve BNB Chain üzerinde görülen meme coin dalgalarında da benzer biçimde aktif adres sayısı ve zincir üstü hacim keskin şekilde yükselmişti.

Kısa sürede dikkat çeken kazançlar oluştu

Blokzincir izleme platformu Lookonchain, 0xDE4C ile biten bir cüzdanın yaklaşık 20 gün önce aldığı 15.04 milyon CASHCAT sayesinde $838’i $1 milyonun üzerine çıkardığını paylaştı. Aynı cüzdan, 13.5 milyon token satarak yaklaşık $917,600 kar elde etti. Elde kalan 1.5 milyon tokenın güncel değerinin de yaklaşık $133,700 olduğu hesaplandı.

Lookonchain’in paylaşımına göre 0xDE4C ile biten cüzdan, yaklaşık $838’lik alımıyla 1,253 kat civarında getiri elde etti.

Sosyal medya paylaşımları da ilginin hızla yayılmasına katkı sağladı. Bazı kullanıcılar çok erken aşamada pozisyon aldıklarını öne sürerken, bazıları CASHCAT’in son dönemde Solana ekosistemindeki çıkışlarla anılan tokenlardan daha güçlü performans gösterebileceğini savundu.

Bir kullanıcı, $4 bin piyasa değerinden giriş yaptığını ve $1,000’lık yatırımla $10 milyonluk sonuca ulaşabileceğini öne sürdü.

Yükseliş kadar kırılganlık da öne çıkıyor

Buna karşın meme token piyasasındaki hızlı yükselişler aynı ölçüde kırılgan bir yapı da taşıyor. Ethereum, BNB Chain, Solana ve Base üzerindeki %100’ün üzerinde getiri sağlayan birçok meme tokenın önemli bölümünde wash trading veya likidite havuzu manipülasyonu tespit edildi. Aynı araştırmada ortalama elde tutma süresinin yaklaşık 100 saniye olduğu bilgisi de yer aldı.

Bu nedenle CASHCAT’teki sıçramanın kalıcılığı konusunda asıl belirleyici unsurun fiyat değil, Robinhood Chain’in bu yoğun ilginin ardından sürdürülebilir kullanım üretip üretemeyeceği olacağı değerlendiriliyor. Solana ve BNB Chain’deki önceki meme döngüleri, zincir üstü hacmin hızlı yükseldiğini ancak ilgi azaldığında benzer hızla geri çekilebildiğini göstermişti.