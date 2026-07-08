Kayıt Banner
Kripto Para

Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robinhood Chain üzerindeki $CASHCAT, 8 Temmuz’da 24 saatte %718 yükselerek $68 milyon piyasa değerini aştı.
  • 📈 Tokenın değeri aynı gün içinde $45 milyondan $68 milyonun üzerine çıktı ve fiyat $0.08365 civarında dengelendi.
  • 💸 Lookonchain, yaklaşık 20 gün önce alınan $838’lik pozisyonun $1 milyonun üstüne çıktığını hesapladı.
  • ⚠️ Meme token döngülerinde işlem hacmi hızla artsa da ilgi sona erdiğinde ağ etkinliği aynı hızla gerileyebiliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Robinhood’un 1 Temmuz’da kullanıma sunduğu Katman 2 ağı Robinhood Chain üzerinde işlem gören meme token CASHCAT, 8 Temmuz verilerine göre son 24 saatte %718’in üzerinde yükseldi. CoinMarketCap DexScan verileri, tokenın piyasa değerinin kısa sürede $68 milyonun üzerine çıktığını gösterdi.

İçindekiler
1 Piyasa değeri saatler içinde hızla büyüdü
2 Ağ etkinliği ve işlem hacmi arttı
3 Kısa sürede dikkat çeken kazançlar oluştu
4 Yükseliş kadar kırılganlık da öne çıkıyor

Piyasa değeri saatler içinde hızla büyüdü

Günün erken saatlerinde CASHCAT’in toplam piyasa değeri $45 milyon eşiğini aşmıştı. Birkaç saat sonra bu rakam $68 milyonu geçti. Aynı dönemde fiyatın $0.08365 civarında dengelendiği, ilk izleme başlangıcına göre artışın %962.81’e ulaştığı görüldü. Likidite hacmi ise yaklaşık $2.6 milyon olarak kaydedildi. CoinMarketCap, tokenın doğrulanmadığını, sosyal medya hesaplarının ise üçüncü taraf olarak işaretlendiğini belirtiyor.

GöstergeSeviye
24 saatlik artış%718+
Piyasa değeri$68 milyon+
Gün içi önceki eşik$45 milyon
Fiyat$0.08365
Likidite hacmi$2.6 milyon

CASHCAT’in öne çıkmasında yalnızca fiyat hareketi değil, Robinhood markasıyla kurduğu geçmiş bağ da etkili oldu. Token, Robinhood’un ABD’de hisse alım satım uygulaması olarak ilk dönemlerinde kullanılan maskotla ilişkilendiriliyor. Bu geçmiş, kısa vadeli alım satım yapan yatırımcılar açısından ek bir hikaye unsuru oluşturdu.

Ağ etkinliği ve işlem hacmi arttı

Meme token işlemleri çoğu zaman doğrudan büyüklüklerinden çok ağ üzerinde oluşturdukları etkiyle dikkat çekiyor. CASHCAT’teki sert yükseliş de Robinhood Chain üzerindeki işlem yoğunluğunu ve ağ hareketliliğini artırdı. Robinhood Chain, Robinhood’un zincir üstü finans ve gerçek dünya varlıklarına odaklanan Katman 2 ağı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Katman 2, mevcut bir blokzincirin üzerine kurulan ve işlemleri daha hızlı ya da daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan ikinci katman ölçekleme yapısıdır. Gerçek dünya varlıkları ise tahvil, hisse veya fon benzeri geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder.

Bu tür dönemlerde işlem hacmi çoğunlukla en güçlü ivmeyi yakalayan tokenda toplanıyor. Daha önce Solana ve BNB Chain üzerinde görülen meme coin dalgalarında da benzer biçimde aktif adres sayısı ve zincir üstü hacim keskin şekilde yükselmişti.

Kısa sürede dikkat çeken kazançlar oluştu

Blokzincir izleme platformu Lookonchain, 0xDE4C ile biten bir cüzdanın yaklaşık 20 gün önce aldığı 15.04 milyon CASHCAT sayesinde $838’i $1 milyonun üzerine çıkardığını paylaştı. Aynı cüzdan, 13.5 milyon token satarak yaklaşık $917,600 kar elde etti. Elde kalan 1.5 milyon tokenın güncel değerinin de yaklaşık $133,700 olduğu hesaplandı.

Lookonchain’in paylaşımına göre 0xDE4C ile biten cüzdan, yaklaşık $838’lik alımıyla 1,253 kat civarında getiri elde etti.

Sosyal medya paylaşımları da ilginin hızla yayılmasına katkı sağladı. Bazı kullanıcılar çok erken aşamada pozisyon aldıklarını öne sürerken, bazıları CASHCAT’in son dönemde Solana ekosistemindeki çıkışlarla anılan tokenlardan daha güçlü performans gösterebileceğini savundu.

Bir kullanıcı, $4 bin piyasa değerinden giriş yaptığını ve $1,000’lık yatırımla $10 milyonluk sonuca ulaşabileceğini öne sürdü.

Yükseliş kadar kırılganlık da öne çıkıyor

Buna karşın meme token piyasasındaki hızlı yükselişler aynı ölçüde kırılgan bir yapı da taşıyor. Ethereum, BNB Chain, Solana ve Base üzerindeki %100’ün üzerinde getiri sağlayan birçok meme tokenın önemli bölümünde wash trading veya likidite havuzu manipülasyonu tespit edildi. Aynı araştırmada ortalama elde tutma süresinin yaklaşık 100 saniye olduğu bilgisi de yer aldı.

Bu nedenle CASHCAT’teki sıçramanın kalıcılığı konusunda asıl belirleyici unsurun fiyat değil, Robinhood Chain’in bu yoğun ilginin ardından sürdürülebilir kullanım üretip üretemeyeceği olacağı değerlendiriliyor. Solana ve BNB Chain’deki önceki meme döngüleri, zincir üstü hacmin hızlı yükseldiğini ancak ilgi azaldığında benzer hızla geri çekilebildiğini göstermişti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı

OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?

ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı

SEC, 2026 gündemine kripto varlıklar için 3 yeni kural önerisi ekledi

Vanguard dijital varlıklar için ilk üst düzey yöneticisini aradığını duyurdu

Almanya, kripto varlıklarda bir yıllık vergi muafiyetini kaldırarak 2027 bütçesine 1 milyar euro ek gelir hedefliyor

Alpaca, yatırım hizmetlerini MiFID II pasaportlamasıyla Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 29 ülkeye taşıdı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?
Bir Sonraki Yazı Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı
Kripto Para
OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?
Kripto Para
Secret Network, SCRT için Arbitrum tabanlı ERC20 geçişi planını oylamaya sunacak
ARBITRIUM (ARB)
ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı
Kripto Para
Visa verileri, stabilcoin işlem hacminin haziran 2026’da 1,79 trilyon dolarla rekor kırdığını gösteriyor
STABILCOIN
Lost your password?