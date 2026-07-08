OIRA incelemesindeki SEC taslağı temmuzda geliyor! Kripto piyasasında hangi dengeler değişebilir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2026 düzenleme gündeminde, temmuz ayında ilk kripto kural teklifinin yayımlanması planlanıyor. SEC Başkanı Paul Atkins’in öncülük ettiği taslak, “Regulation Crypto” adıyla anılıyor ve erken aşamadaki kripto projelerine belirli koşullarla menkul kıymet kaydı muafiyeti getirmeyi hedefliyor.

Dört yıla kadar güvenli liman planı

Taslağa göre erken aşamadaki kripto girişimleri, ağ yapısı yeterli olgunluğa ulaşana kadar en fazla dört yıl süreyle kayıt yükümlülüğünden muaf tutulabilecek. Bu çerçevede şirketler, bir yıl içinde 5 milyon dolara kadar kaynak toplayabilecek. Düzenleme ayrıca belirli kripto varlıklara bağlı yatırım sözleşmeleri üzerinden 75 milyon dolara kadar fon toplamaya imkan tanıyan ayrı bir istisna da içeriyor.

Paul Atkins, 17 Mart’ta DC Blockchain Summit’te yaptığı konuşmada, bu modelin özellikle başlangıç aşamasındaki projeler için tasarlandığını söyledi. Taslakta, ihraççının token üzerindeki vaat ettiği yönetsel rolü tamamlaması halinde, ilgili tokenin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesinin önü açılıyor.

Paul Atkins, düzenleyici adımların gelecekte görev yapacak bir SEC yönetimi tarafından kolayca geri alınamayacak kadar kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

Taslak metin henüz Beyaz Saray bünyesindeki Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi’nin incelemesinden geçmiş değil. OIRA olarak bilinen bu birim, Yönetim ve Bütçe Ofisi içinde yer alıyor ve federal düzenlemelerin yayımlanmadan önce son değerlendirmesini yapıyor.

Mini sözlük: OIRA, ABD federal kurumlarının hazırladığı düzenlemeleri yayımlanmadan önce inceleyen denetim birimidir. Bu inceleme, teklifin resmi sürece girip girmeyeceği açısından kritik bir aşama kabul edilir.

Neden temmuz takvimi öne çıkıyor?

Atkins’in bugüne kadar kripto alanında ortaya koyduğu rehberlerin önemli bölümü, gelecekteki bir SEC yönetimi tarafından daha kolay değiştirilebilir nitelikte görülüyor. Buna karşılık resmi kural haline gelen bir düzenlemenin geri alınması için yeni yorum süreçleri ve yeni bir kural yapım aşaması gerekiyor. Bu nedenle temmuz takvimi, rehberden kalıcı çerçeveye geçiş açısından önem taşıyor.

Süre baskısını artıran başlıklardan biri de SEC Komiseri Hester Peirce’in durumu. SEC’in Kripto Görev Gücü’nü yöneten Peirce, 2020’de sunduğu Token Safe Harbor yaklaşımıyla mevcut taslağın fikri temelini atan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Peirce’in Regent University School of Law’da ders vermek üzere kasım ayında görevden ayrılması bekleniyor.

Kongre süreci belirleyici olabilir

Düzenlemenin uzun ömürlü bir çerçeveye dönüşmesi yalnızca SEC adımlarına bağlı görünmüyor. Kripto düzenlemesini SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasında paylaştıran CLARITY Act, 17 Temmuz 2025’te Temsilciler Meclisi’nden geçmiş, 14 Mayıs 2026’da ise Senato Bankacılık Komitesi’nde 15’e karşı 9 oyla kabul edilmişti. Tasarının bu yıl yasalaşma ihtimalini koruması için ağustos 2026’dan önce ilerlemesi gerektiği belirtiliyor.

Piyasanın tüm tarafları aynı görüşte değil. Citadel Securities, muafiyet temelli yaklaşımın piyasaları daha az güvenli hale getirebileceğini ve denetimi zayıflatabileceğini savunarak klasik bildirim ve yorum sürecini destekliyor. Buna karşılık Blockchain Association, SEC’in geçmişte de benzer istisnalar kullandığını, bu nedenle geleneksel kural yazımının tek seçenek olmadığını dile getiriyor.

SEC’in gündeminde kripto borsaları ile aracı kurumlara ilişkin ayrı düzenleme başlıkları da bulunuyor. Kurum ayrıca gözetim alanında eşgüdüm sağlamak için CFTC ile bir mutabakat zaptı imzalanmasını da planları arasına aldı.