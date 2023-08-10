Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) çok büyük beklentilere rağmen 30.000 doların altına sarktı ve burada işlem görmeye devam ediyor. BTC/USD paritesi son 24 saat içerisinde de %1 değer kaybederken uzmanların tahminleri de değişiklik gösteriyor. Önde gelen bir kripto para analisti ise bütün hakkını yükselişten yana kullanıyor.

BTC Fiyatı Son Durum

BTC fiyatının son düşüşü, birçok uzmanda hayal kırıklığına yol açsa da bunun herkes için geçerli olmadığını söylemek gerekiyor.

Tanınan kripto para analisti Crypto Rover, tam da BTC fiyatı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. BTC’nin daha önceki hareketlerini baz alacak olursak fiyatın 29.500 doların da altına inmesini beklediğini aktaran analistin uzun vadeli tahmini ise tam tersi olumlu.

Crypto Rover, piyasanın genel olarak sabit olduğunu belirterek fiyatın çok fazla hareket etmeyeceğini açıkladı. Analist, buna rağmen üssel hareketli ortalamaya bakarak fiyatın bir süre sonra hareketleneceğinin sinyallerinin geldiğini ifade etti. BTC için 30.000 dolar üzerine çıkma beklentisi içerisine girdiğini belirten analist, 30.300 doları kritik direnç olarak nitelendirdi. Analiste göre bunun üzerinde ciddi bir sıçrama görülebilir ve çok fazla short pozisyonun tasfiye olması ile fiyat sert yükseliş yaşayabilir

BTC İçin Durum Olumlu

Analist, şu an BTC pozisyonlarının toplam hacmine ve miktarına bakarak aslında türev piyasalarının da yükselişi fiyatlamaya başladığını aktardı. Açık pozisyon sayısında çoğunluğun uzun vadede olumlu bir hareket sergilediğini belirten analist, üçüncü çeyrekte 30.000 dolar üzerinde kalıcı bir fiyat bekliyor.

Analist yine de düşen hacim ve alım satım etkinliğine dikkat çekerek kısa vadede sorunun bitmediğini aktardı. Kısa vadedeki görünüm çok kötü olsa da analiste göre 27.000 dolar kritik bir destek ve bunun altına iniş olmayabilir. Analist, ABD’den gelecek olan faiz kararı gibi önemli kararların da fiyatta önemli etkiler yaratabileceğini ifade etti. BTC için 2024 yılındaki blok ödülü yarılanması ise kesinlikle bu faktörlerin başında yer alıyor ve birçok yatırımcının beklenti tablosunda bulunuyor.