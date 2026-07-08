AngelList, Ripple ortaklığı sona erdirerek kripto ödeme desteğini 31 Temmuz’da durduracak

Girişimlerle yatırımcıları buluşturan AngelList, kripto ödeme desteğini sonlandırma kararı aldı. Şirket, Ripple tarafından işletilen Rail ile ortaklığını 31 Temmuz itibarıyla resmi olarak sona erdireceğini açıkladı.

Kripto ödemeler devre dışı kalacak

Kararla birlikte USDC, USDT, DAI ve ETH ile yapılan ödeme seçenekleri bir sonraki duyuruya kadar tamamen kullanılamayacak. AngelList kullanıcılarının bu tarihten sonra yatırım işlemlerinde yeniden geleneksel ödeme kanallarına yönelmesi gerekecek.

AngelList, 31 Temmuz itibarıyla Rail ile ortaklığını resmi olarak sonlandıracağını ve kripto ödeme seçeneklerinin bir sonraki duyuruya kadar kapatılacağını bildirdi.

Şirket, ACH ve banka havalesi işlemlerinin kesintisiz biçimde devam edeceğini belirtti. Yaklaşan yatırımlarda işlem gecikmesi yaşanmaması için kullanıcıların 31 Temmuz öncesinde itibari para kanallarına geçmesi istendi.

Mevcut yatırımların, hesap erişiminin ve portföy bilgilerinin bu değişiklikten etkilenmeyeceği kaydedildi. Karar, yalnızca ödeme yöntemi tarafında bir değişiklik anlamına geliyor.

Rail ve Ripple tarafındaki çerçeve

Rail, şirketlerin ayrı bir kripto cüzdanı açmadan ve borsalarla doğrudan uğraşmadan stabilcoin ödemeleri yapmasına imkan tanıyan bir işletmeden işletmeye ödeme platformu olarak biliniyor. Ripple, bu platformu Ağustos 2025’te 200 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlıkları ifade eder. B2B ise şirketler arasındaki ticari hizmet ve ödeme altyapılarını tanımlayan kısaltmadır.

Ripple, merkezi San Francisco’da bulunan bir finansal teknoloji şirketi olarak sınır ötesi ödeme altyapıları ve dijital varlık tabanlı çözümler üzerinde faaliyet gösteriyor. Rail satın alımı da şirketin stabilcoin ödeme altyapısını güçlendirme hamleleri arasında yer almıştı.

AngelList, mevcut yatırımların, hesap erişiminin ve portföy bilgilerinin değişiklikten etkilenmeyeceğini, yalnızca yeni ödemelerde itibari para kanallarının kullanılacağını vurguladı.

Kararın ölçeği ve etkisi

AngelList’in 50 binden fazla fon ve sendika yapısına, 800 binden fazla akredite yatırımcıya hizmet verdiği belirtiliyor. Bu nedenle karar, platform üzerinden yatırım yapan geniş bir kullanıcı kitlesinin ödeme alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.

Bu adım, bazı büyük teknoloji platformlarının temel operasyonlarında geleneksel para transferi kanallarını daha uygun bulduğuna işaret ediyor. Kripto ödeme altyapıları kurumsal kullanım alanını genişletmeye çalışsa da, ana akım platformların operasyonel tercihleri hala klasik finans sistemleri lehine şekillenebiliyor.