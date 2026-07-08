StarkWare CEO’su Eli Ben Sasson, Bitcoin’in 21 milyon arz sınırının yerine yıllık %4 ihraç oranı önerdi

Bitcoin piyasasında, ağın sabit arz yapısının geleceğine ilişkin tartışma yeniden hız kazandı. StarkWare CEO’su Eli Ben Sasson, Bitcoin’deki 21 milyon adetlik üst sınırın uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğini savunarak bunun yerine kalıcı yıllık %4 ihraç oranı önerdi. Bu çıkış, Bitcoin topluluğunda para politikasının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarını yeniden öne çıkardı.

Arz sınırına yönelik itiraz

Ben Sasson, zaman içinde özel anahtarların kaybolması nedeniyle dolaşımdaki erişilebilir Bitcoin miktarının sürekli azaldığını belirtiyor. Ona göre bu süreç çok uzun bir zaman dilimine yayıldığında, giderek daha fazla coin kalıcı biçimde erişilemez hale geliyor ve kullanılabilir arz sıfıra yaklaşabiliyor.

Donanım cüzdanı üreticisi Ledger daha önce yaklaşık 4 milyon Bitcoin’in kalıcı olarak kaybolmuş olabileceğini tahmin etmişti. Ben Sasson da bu veriyi, mevcut arz modelinin gelecekte yeterli likidite üretmeyebileceği yönündeki görüşünü destekleyen bir unsur olarak öne çıkarıyor.

Ben Sasson, özel anahtar kayıpları sürdükçe erişilebilir Bitcoin arzının uzun vadede aşınacağını ve bu nedenle ağın para politikasının yeniden düşünülmesi gerektiğini savunuyor.

Yıllık %4 ihraç önerisi

Ben Sasson, kıtlığı tamamen ortadan kaldıracak sınırsız bir model önermiyor. Bunun yerine, öngörülebilir ve kalıcı bir yıllık %4 ihraç oranıyla sert bir üst çerçevenin korunabileceğini düşünüyor. Bu yaklaşımın, uzun vadeli küresel nüfus artışıyla daha uyumlu olacağını ve gelecekteki kullanıcılar için yeterli miktarda Bitcoin’in erişilebilir kalmasını sağlayacağını ileri sürüyor.

Mini sözlük: Satoshi, Bitcoin’in en küçük birimidir. 1 Bitcoin, 100 milyon satoshiye bölünür; bu nedenle ağ çok küçük tutarlı işlemleri teknik olarak destekleyebilir.

Ben Sasson’a yöneltilen itirazlardan biri de Bitcoin’in zaten son derece bölünebilir olduğu yönünde oldu. Eleştirilerde, toplam arzın 2,1 katrilyon satoshiye ayrılabildiği ve bu yüzden işlemler için pratik bir birim sıkıntısı bulunmadığı vurgulandı. Ben Sasson ise kaybolan özel anahtarlara bağlı satoshilerin de kalıcı biçimde erişilemez hale geldiğini söyleyerek bu argümana karşı çıktı.

Bitcoin savunucularından sert tepki

Bitcoin destekçilerinin önemli bölümü ise 21 milyonluk sabit arzın ağın kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu savunuyor. Bu kesime göre sabit para arzı, enflasyona ve paranın değer kaybına karşı koruma sağlıyor. Bu yapının değiştirilmesi halinde Bitcoin’in “dijital altın” anlatısının zayıflayabileceği değerlendiriliyor.

Eleştiriler yalnızca para politikasının değiştirilmesine değil, kayıp Bitcoin’lerin sorun olarak görülmesine de yöneldi. Karşı görüşte olanlar, kalıcı olarak erişilemeyen coin’lerin geriye kalan arzı daha kıt hale getirdiğini ve bunun mevcut sahipler açısından değer destekleyici bir unsur olduğunu belirtiyor.

Bitcoin savunucuları, kaybolan coin’lerin sistem için tehdit değil, kalan arzı daha kıt hale getiren bir unsur olduğunu vurguluyor.

Kıtlık tartışmasının merkezinde ne var

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da daha önce benzer bir kıtlık anlayışını desteklemişti. Saylor, ölümünden sonra elindeki Bitcoin’lere erişimin yok edilmesini planladığını açıklamış ve bunun kalan arzın kıtlığını artıracağını söylemişti. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen ABD merkezli yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak öne çıkıyor.

Tartışmanın geldiği noktada, Ben Sasson öngörülebilir bir enflasyon oranının Bitcoin’in uzun vadeli kullanımını koruyabileceğini düşünürken, Bitcoin topluluğunun büyük kısmı 21 milyonluk sabit sınırın değiştirilmemesi gerektiği görüşünü koruyor.