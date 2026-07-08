Solana ağında artan çıkışlar ve teknik alım sinyali, $SOL için 150 dolar beklentisini güçlendiriyor

Solana, son bir haftada yüzde 13,67 yükselerek 79 ile 82 dolar aralığına yerleşti. Günlük işlem hacmi 1,6 milyar doların üzerine çıkarken, bu toparlanma altcoin piyasasında uzun süredir görülen yatay seyrin ardından dikkat çekici bir yön değişimine işaret etti.

Borsalardan çıkan SOL miktarı dikkat çekti

Geçen hafta yaklaşık 120 milyon dolarlık SOL, merkezi borsalardan çekildi. Bu miktar yaklaşık 1,5 milyon SOL’a karşılık geliyor. Varlıkların işlem platformlarından çıkması, kısa vadeli satış baskısının zayıfladığına işaret etse de bunun tek başına fiyat artışını garanti etmediği görülüyor. Yükseliş görünümünün korunması için 75 ile 77 dolar bandının destek olarak izlenmesi gerekiyor.

Ali Charts, son bir haftada 120 milyon dolarlık SOL’un borsalardan çekildiğine dikkat çekerek bunun yaklaşık 1,5 milyon tokena karşılık geldiğini vurguladı.

SOL’un 3 günlük grafiğinde SuperTrend göstergesi alım sinyali üretti. Teknik göstergelerle işlem yapan yatırımcılar açısından bu gelişme önem taşıyor. Çünkü aynı zaman diliminde görülen önceki satış sinyalinin ardından sert bir geri çekilme yaşanmıştı. Buna karşın yükseliş eğiliminin daha güçlü biçimde teyit edilmesi için 82 dolar üzerinde net bir kapanış aranıyor.

Gösterge Seviye Anlamı Fiyat aralığı 79 ile 82 dolar Kısa vadeli toparlanma bölgesi Destek 75 ile 77 dolar Yükseliş yapısının korunması için izleniyor Direnç 92 ile 95 dolar Aşılması halinde 100 dolar yeniden gündeme gelebilir

Analistlerin odağında 150 dolar seviyesi var

Kripto para analisti Ansem, Solana için son aylarda iyimser görüşleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Ansem, SOL’un önümüzdeki birkaç ay içinde 150 dolar seviyesini yeniden görebileceğini öngörüyor. Bu beklentinin temelinde, zincir üstü varlıkların bir yıldan uzun süredir önemli direnç bölgelerinin altında sıkışması yer alıyor. Uzun süren bu tür birikim dönemlerinin geçmişte sert yön hareketlerinden önce görüldüğü değerlendiriliyor.

Ansem, dip seviyeyi tam isabetle yakalamanın şart olmadığını, asıl önemli noktanın momentum başladığında pozisyon almak olduğunu vurgularken 80 dolar kırılımını izlediğini ortaya koydu.

Teknik tarafta MACD göstergesi yükseliş eğilimini koruyor. RSI ise 60 civarında bulunuyor. Bu seviye, göstergenin henüz aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine girmediğini gösteriyor. Yakın vadede üst 80 dolar bandı ile düşük 90 dolar bölgesi direnç alanı olarak öne çıkıyor.

Solana ekosisteminde yeni tahmin pazarı devreye alındı

1 Temmuz’da Phantom cüzdanı içinde çalışan zincir üstü tahmin pazarı World, Solana ağı üzerinde kullanıma açıldı. Platform, kripto para fiyatları ve 2026 FIFA Dünya Kupası gibi olaylara bağlı sözleşmelerin alınıp satılmasına imkan tanıyor. Phantom, Solana ekosisteminde yaygın kullanılan bir cüzdan uygulaması olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan altyapıdır. Chainlink ise bu alanda yaygın kullanılan bir oracle ağı olarak fiyat, sonuç ve olay verilerini zincir üstüne güvenli biçimde aktarmayı amaçlar.

World, oracle hizmeti için Chainlink altyapısından yararlanıyor ve işlemleri CASH stabilcoin ile sonuçlandırıyor. Saklama dışı yapıda çalışan platform, emir akışını belirlenmiş likidite sağlayıcıları üzerinden yönlendiriyor. Bu tür uygulamalar ağ üzerindeki işlem hareketliliğini artırdığı için Solana kullanımını destekleyen unsurlar arasında görülüyor.

Ash Crypto, SOL’un dokuz ay sonra ilk kez aylık grafikte yeşil mum oluşturduğunu, varlığın 60 dolarlık dip seviyeden yüzde 38 yükseldiğini ve piyasa değerine 14 milyar dolar eklendiğini belirtiyor. Kısa vadede 82 dolar seviyesi kritik eşik olmaya devam ederken, 92 ile 95 dolar bandının aşılması halinde 100 dolar seviyesi yeniden daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.