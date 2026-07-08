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STABILCOIN

Coinbase destekli Base, ana ağda B20 token standardını devreye alacağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase destekli Base, yerel $ETH ekosistemi içinde B20 token standardını ana ağda devreye alıyor.
  • 📌 Yeni yapı, stabilcoinler ve gerçek dünya varlıkları için özel ERC20 sözleşmesi ihtiyacını azaltıyor.
  • ⚙️ B20, 26 Haziran’daki Beryl güncellemesinin parçası olarak tanıtıldı ve çekim süresini 7 günden 5 güne indirdi.
  • 🕒 Aktivasyon, 25 ve 26 Haziran’daki toplam 116 dakika ve 20 dakikalık iki ayrı kesintinin ardından geliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Coinbase destekli Ethereum katman 2 ağı Base, stabilcoinler, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları ve diğer değiştirilebilir tokenler için geliştirilen B20 standardını ana ağda devreye almaya hazırlanıyor. Ağ dokümantasyonuna göre aktivasyonun UTC ile 18.00’de başlaması bekleniyor.

İçindekiler
1 B20 ile yerel token altyapısı devreye giriyor
2 Beryl güncellemesiyle bağlantılı süreç
3 Arka arkaya yaşanan kesintiler dikkat çekti

B20 ile yerel token altyapısı devreye giriyor

Yeni standart, geliştiricilerin özel ERC20 sözleşmeleri yazıp ayrıca denetim yaptırmasına gerek kalmadan Base üzerinde token oluşturmasına imkan tanıyacak. Kapsam, stabilcoinlerin yanı sıra tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, tokenleştirilmiş hisseler ve diğer değiştirilebilir dijital varlıkları içeriyor.

Base, Ethereum üzerinde çalışan bir katman 2 ağı olarak daha düşük maliyetli ve daha hızlı işlemleri hedefliyor. B20 standardı da bu yapı içinde ihraç süreçlerini daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Base, B20 tokenlerinin standart ERC20 tokenleriyle uyumlu olacağını, ancak ihraççılara arz sınırı, transfer kuralları, basım, yakım, duraklatma ve işlem notları gibi yerleşik kontrol araçları sunacağını belirtiyor.

B20 iki ayrı varyantla tasarlandı. Varlık odaklı sürümde ondalık basamak sayısı altı ile 18 arasında ayarlanabiliyor. Stabilcoin sürümünde ise altı ondalık basamak sabit tutuluyor ve ihraççının ABD doları veya euro gibi bir itibari para birimini tanımlaması gerekiyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, hisse, emtia veya gayrimenkul gibi zincir dışı varlıkların blokzincir üzerinde token olarak temsil edilmesini ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle ABD doları veya euro gibi bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlıktır.

B20 varyantıÖzellik
VarlıkOndalık basamak sayısı 6 ile 18 arasında ayarlanabiliyor
Stabilcoin6 ondalık basamak sabit, itibari para birimi tanımı zorunlu

Beryl güncellemesiyle bağlantılı süreç

B20, 26 Haziran’da devreye alınan Beryl güncellemesinin bir parçası olarak tanıtıldı. Bu güncellemeyle çekim bekleme süresi yedi günden beş güne indirildi. Ağ performansını iyileştirmeye dönük çeşitli teknik değişiklikler de aynı paket içinde uygulamaya alındı.

Ancak B20’nin ana ağ aktivasyonu, Base altyapısında kısa süre önce yaşanan kesintilerin ardından geliyor. Ağ, 25 Haziran’da fikir birliği kaynaklı bir sorun nedeniyle durdu. Base o sırada geçersiz bir blokun sıralandığını, bu yüzden yeni blok üretilemediğini açıkladı. Blok üretimi aynı gün, yaklaşık iki saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Arka arkaya yaşanan kesintiler dikkat çekti

Base’in sonradan yayımladığı teknik değerlendirmeye göre 25 ve 26 Haziran’daki art arda kesintilerin arkasında sequencer altyapısındaki bir yazılım hatası vardı. İlk olay yaklaşık 116 dakika sürdü. İkinci kesinti ise sistem sıfırlamasının ardından sequencerların yeniden senkron yakalayamamasına yol açan bir yarış durumu nedeniyle yaklaşık 20 dakika devam etti.

İlk kesinti, planlanan Beryl güncellemesinden saatler önce yaşandı. Ayrı bir B20 aktivasyon kayıt zamanlaması sorunu nedeniyle güncelleme de bir gün ertelendi.

Bu gelişmeler, Base’in yeni token standardını devreye alırken hem geliştirici deneyimini sadeleştirmeye hem de son günlerde öne çıkan altyapı sorunlarını geride bırakmaya çalıştığını gösteriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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