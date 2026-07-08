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Kripto ParaRIPPLE (XRP)

XRP Ledger doğrulayıcılarının %89’u v3.2.0 sürümüne geçti, güvenlik değişikliği için oylama sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger doğrulayıcılarının %89'u v3.2.0 sürümüne geçerek etkinleşme eşiğini aştı.
  • 📊 Ağdaki yaklaşık 833 düğümün %43'ü v3.2.0 kullanırken %51'i halen v3.1.3 sürümünde çalışıyor.
  • 🛡️ $XRP Ledger içindeki fixCleanup3_2_0 değişikliği güvenlik iyileştirmeleri getiriyor, ancak oylamada yazılım geçişinin gerisinde kalıyor.
  • 🏛️ Ripple bu değişikliği desteklerken, güncellenmeyen doğrulayıcılar etkinleşme sonrası ağ dışında kalma riski taşıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger ağında işletme maliyetlerini düşürmeyi ve kurumsal kullanım için istikrarı artırmayı hedefleyen v3.2.0 sunucu yazılımı yaygınlaşmaya başladı. Buna karşın ağ genelindeki düğüm sayısında eski v3.1.3 sürümü hala önde bulunuyor. Ağdaki asıl belirleyici unsur ise toplam düğüm sayısından çok doğrulayıcıların tercihleri olmaya devam ediyor.

İçindekiler
1 Doğrulayıcılarda eşik aşıldı
2 Güvenlik değişikliği ayrı oylanıyor
3 Ripple değişikliği destekliyor

Doğrulayıcılarda eşik aşıldı

XRPSCAN verilerine göre XRP Ledger üzerinde aktif yaklaşık 833 düğüm bulunuyor. Bunların yaklaşık %43’ü v3.2.0 kullanırken, %51’i halen v3.1.3 sürümünde çalışıyor. Buna rağmen ağ yükseltmelerinde esas alınan varsayılan Unique Node List içindeki 35 doğrulayıcıdan 31’i yeni sürüme geçmiş durumda. Bu da yaklaşık %89’luk bir orana işaret ediyor.

Unique Node List, kısaca UNL, XRP Ledger’ın güvendiği doğrulayıcı kümesini ifade ediyor. Ağda yeni bir yazılım sürümünün ya da bir değişiklik teklifinin devreye girmesi için bu listedeki doğrulayıcıların %80’den fazlasının iki hafta boyunca kesintisiz destek vermesi gerekiyor.

XRP Ledger’da yükseltmenin tamamlanıp tamamlanmadığını toplam düğüm sayısı değil, varsayılan UNL içindeki doğrulayıcı desteği belirliyor.

Bu tablo, ağ genelinde geçiş yavaş görünse de karar verici konumdaki doğrulayıcıların büyük bölümünün güncellemeyi benimsediğini gösteriyor. Dolayısıyla teknik olarak gerekli eşik aşılmış olsa da, sürecin tamamlanması için desteğin gerekli süre boyunca korunması gerekecek.

Göstergev3.2.0v3.1.3
Ağdaki aktif düğümler%43%51
Varsayılan UNL doğrulayıcıları31/35, yaklaşık %894/35
Etkinleşme eşiği%80Altında kalıyor

Güvenlik değişikliği ayrı oylanıyor

v3.2.0 paketiyle bağlantılı fixCleanup3_2_0 adlı değişiklik ise ayrı bir zincir içi oylamadan geçiyor. Bu teklif, tek varlıklı kasalar, izinli merkeziyetsiz borsalar, çok amaçlı tokenlar ve borç verme protokolü gibi daha yeni özelliklere yönelik çeşitli güvenlik düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor.

Mini sözlük: UNL, XRP Ledger’ın işlem onayı için referans aldığı güvenilir doğrulayıcı listesidir. MPT ise birden fazla kullanım senaryosunu destekleyebilen, XRP Ledger üzerinde geliştirilen token yapısını ifade eder.

Borç verme protokolü, kullanıcıların ortak fon havuzlarına karşı kredi alabilmesini sağlayan zincir üstü bir sistem olarak öne çıkıyor. fixCleanup3_2_0 ayrıca silinmiş hesapların geride dağınık veri bırakmasını önlemeye dönük iç denetimler de ekliyor.

Doğrulayıcının yeni yazılıma geçmesi ile fixCleanup3_2_0 değişikliğine onay vermesi aynı süreç değil; yazılım benimsenmesi daha yüksek seyrederken değişiklik oylaması bunun gerisinde kalıyor.

Ripple değişikliği destekliyor

XRP Ledger’ın kurucuları tarafından oluşturulan ödeme şirketi Ripple, fixCleanup3_2_0 değişikliğine destek oyu verdi. Buna rağmen değişikliğin destek oranı, yazılım yükseltmesindeki benimsenme düzeyinin belirgin biçimde altında bulunuyor.

Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra güncellemeyi yapmayan doğrulayıcılar, ağın tanımıyla amendment blocked durumuna düşebilir. Bu senaryoda ilgili doğrulayıcıların deftere erişimi kesilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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