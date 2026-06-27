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RIPPLE (XRP)

Ripple, 2025 yılında sosyal etki programları için 70 milyon doların üzerinde kaynak sağladığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, 2025 yılında sosyal etki programları için 70 milyon doların üzerinde kaynak ayırdığını açıkladı.
  • 📌 Şirket, ABD’de küçük işletmeler ile gaziler için 25 milyon dolarlık RLUSD desteği sağladı ve $XRP Ledger tabanlı girişimleri desteklemeyi sürdürdü.
  • 🌍 Afrika ve Latin Amerika’daki ortaklıkların 14,4 milyon kişiye ulaştığı bilgisi raporda yer aldı.
  • 🧭 Ripple, 2018’den bu yana toplam sosyal katkısının 250 milyon doları aştığını bildirdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple, 2025 Ripple Impact Report ile blokzincir teknolojisi ve dijital varlık ekosisteminin insani yardım, eğitim, finansal kapsayıcılık ve araştırma alanlarında nasıl kullanıldığını paylaştı. Şirket, yıl boyunca farklı bölgelerde yürüttüğü sosyal girişimlerle milyonlarca kişiye ulaştığını ve yeterince hizmet alamayan topluluklara yönelik yatırımlarını artırdığını bildirdi.

İçindekiler
1 Raporun öne çıkan verileri
2 Küçük işletmelere ve gazilere ayrılan kaynak
3 Afrika, Latin Amerika ve eğitim programları

Raporun öne çıkan verileri

Rapora göre Ripple, 2025 içinde 70 milyon doların üzerinde katkı sağladı. Şirketin 2018’den bu yana toplam sosyal fayda odaklı kaynak aktarımı ise 250 milyon doları aştı. Ripple, ödeme altyapıları ve dijital varlık çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Ripple Başkanı Monica Long, şirketin blokzincir alanındaki denemelerden çıkarak bu teknolojiyi finans ve insani yardım alanlarında gerçek kullanım senaryolarına taşıdığını vurguladı.

Şirket ayrıca çalışan katılımına da dikkat çekti. Raporda, çalışanların %80’inin gönüllülük ve bağış odaklı faaliyetlerde yer aldığı belirtildi. University Blockchain Research Initiative programının da dünya genelinde 62 üniversiteye ulaştığı aktarıldı.

Ripple, RLUSD ve XRP Ledger gibi ürünlerin ödeme ağlarına entegre edildiğini, bu sayede para transferlerinin daha hızlı ve verimli hale getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple ekosistemiyle bağlantılı bir stabilcoin olarak anılıyor. XRP Ledger ise ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir altyapısı olarak öne çıkıyor.

Küçük işletmelere ve gazilere ayrılan kaynak

Ripple, ABD’de finansmana erişimi sınırlı küçük işletmeler ile iş arayan gaziler ve asker eşleri için 25 milyon dolar değerinde RLUSD tahsis etti. Bunun yanında Accion Opportunity Fund aracılığıyla küçük işletmelere 53,6 milyon dolarlık yatırım yapıldığı bilgisi de raporda yer aldı.

Mercy Corps Ventures ile beş yıldır süren iş birliğinin Afrika ve Latin Amerika’da 14,4 milyon kişiye ulaştığı belirtildi. Bu ortaklık kapsamında 29 girişime destek verildi, 20 teknoloji pilotu yürütüldü ve ilgili şirketlerin 500 milyon doların üzerinde ek fon toplamasına katkı sağlandı.

ProgramVeri
2025 toplam katkı70 milyon doların üzeri
2018 sonrası toplam etki fonu250 milyon doların üzeri
ABD küçük işletmeler programı25 milyon dolar RLUSD
Accion Opportunity Fund yatırımı53,6 milyon dolar

Afrika, Latin Amerika ve eğitim programları

Raporda Kenya’daki kuraklık müdahalesi pilotuna da yer verildi. RLUSD, uydu görüntüleri ve akıllı sözleşmelerin kullanıldığı bu denemede işlem süresinin %95 kısaldığı, maliyetlerin %64 gerilediği ve katılımcıların %85’inde finansal baskının azaldığı ifade edildi.

Kenya’daki pilot uygulamada RLUSD, uydu verileri ve akıllı sözleşmelerin birlikte kullanılmasıyla işlem süresinin %95 azaldığı ve maliyetlerin %64 düştüğü bilgisi raporda paylaşıldı.

Eğitim ve girişimcilik tarafında da faaliyetler sürdü. University Digital Asset Xcelerator programı, XRP Ledger tabanlı dokuz girişimi destekledi. Bu girişimlerin %30’u daha sonra 13 risk sermayesi şirketinden ek yatırım aldı. XRPL Student Builder Residency programı kapsamında ise 18 üniversite öğrencisi blokzincir uygulamaları geliştirdi.

Ripple, mevcut programların sonuçlarını temel alarak RLUSD ve XRP Ledger kullanımını insani yardım, bağış, araştırma, finansal kapsayıcılık ve eğitim alanlarında daha yaygın hale getirmeyi planladığını duyurdu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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