Shiba Inu topluluğu sahte token göçü iddialarına karşı uyardı

Shiba Inu ekosisteminde sahte token göçü söylemleri yeniden gündeme geldi. Topluluğun uzun süredir bilinen üyelerinden ve Shiba Eternity danışmanlarından Mazrael, Telegram kanallarında yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını belirterek kullanıcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Telegram üzerinden sahte yönlendirme iddiası

Mazrael, X hesabındaki açıklamasında, someonesmart adıyla tanımlanan bir hesabın sahte göç iddialarıyla bağlantılı bir Telegram grubunu öne çıkardığını söyledi. Söz konusu hesabın önce Shibarium Telegram grubunda, ardından Bone ShibaSwap Telegram grubunda bu yönlendirmeleri paylaştığını kaydetti.

Mazrael, someonesmart adlı hesabın sahte bir göç söylemiyle Telegram grubu yaydığını, bu yapının ShibaSwap veya Shibarium ile hiçbir bağı bulunmadığını vurguladı.

Mazrael ayrıca ilgili kişilerin resmi kanalları susturduğunu ve Telegram grubunda geliştiricileri engellediğini öne sürdü. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca doğrulanmış resmi kanallar üzerinden gelen bilgilere güvenmesi gerektiğini ifade etti.

Shiba Inu ekosistemi, meme coin SHIB başta olmak üzere BONE, LEASH ve TREAT gibi tokenlardan oluşuyor. Uyarılarda, kullanıcıların bu varlıkların yalnızca resmi sürümlerini kullanması ve tanımadıkları yönlendirmelere göre işlem yapmaması istendi.

Resmi göç süreci bulunmuyor

Mazrael, şu anda herhangi bir token göçü yapılmadığını açık şekilde dile getirdi. BONE varlıklarını Shibarium üzerinde kilitleyen ya da ShibaSwap kullanan kişilerin, zorunlu göç yapıldığı iddiasıyla ellerindeki tokenları başka bir varlıkla değiştirmemesi gerektiğini söyledi.

Mazrael, herhangi bir göç sürecinin başlamadığını, BONE kilitlemek veya ShibaSwap kullanmak isteyenlerin yalnızca gerçek tokenlarla işlem yapması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca ShibaSwap kullanıcılarının bilmedikleri akıllı sözleşmelere onay vermemesi ve varlıklarını tanımadıkları adreslere taşımaması gerektiği uyarısı yapıldı. Bu tür taleplerin dolandırıcılık girişimlerinin parçası olabileceği değerlendiriliyor.

LEASH v2 için beklenti sürüyor

Buna karşın LEASH tarafında gelecekte bir v2 geçişi beklentisi bulunuyor. Bunun nedeni, ilk LEASH kodunda sabit arz yapısını zedeleyen gizli bir kusurun tespit edilmiş olması. Eski sözleşmede yer alan rebase mekanizması, belirli koşullarda arzın değişmesine imkan tanıyordu.

Mini sözlük: Rebase, bir tokenın toplam arzını belirli kurallara göre otomatik artıran veya azaltan mekanizmadır. Multisignature cüzdan ise işlem onayı için birden fazla yetkili imza gerektiren cüzdan yapısını ifade eder.

Geliştiriciler, düzeltmenin ardından yeni sözleşmenin hiçbir koşulda yeni token basamayacağını açıkladı. v2 arzının tamamının da çoklu imzalı bir cüzdana önceden basıldığı belirtildi.

Planlanan geçiş sırasında v1 tokenların kilitleneceği veya yakılacağı, v2 tokenların ise hak sahipliği oranında çoklu imzalı cüzdandan dağıtılacağı bildirildi. Ancak bu süreç henüz başlamadı ve resmi bir tarih açıklanmadı.