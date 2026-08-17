Hedera, İngiltere’deki döviz pilotuyla kurumsal ilgiyi artırdı

Hedera’nın yerel tokeni HBAR, piyasadaki genel satış baskısına rağmen kritik talep bölgesinin üzerinde tutunuyor. İşlem verilerine göre HBAR 0.06594 dolardan el değiştirirken, 24 saatlik hacim 30.91 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.89 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki yüzde 1.19’luk yükseliş, teknik görünümde olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto Patel, HBAR’ın 2024 zirvesinin yaklaşık yüzde 84 altında kaldığını, bu nedenle haftalık yapının hala zayıf bir tablo çizdiğini belirtiyor. Buna karşılık 0.0435 ile 0.057 dolar aralığı, daha yüksek zaman diliminde güçlü bir talep bölgesi olarak izleniyor. Daha önce bu alanın ardından yüzde 1823, yüzde 816 ve yüzde 1600 oranında sert yükselişler görülmüştü.

Crypto Patel, 0.0435 ile 0.057 dolar aralığının geçmişte güçlü tepki verdiğini, bu nedenle yatırımcıların yeni birikim sinyalleri ve alım iştahının geri dönüp dönmediğini dikkatle izlediğini aktarıyor.

Piyasa katılımcıları, yeni bir yukarı yönlü kırılım beklentisinden önce bu bölgede alıcıların güç kazanıp kazanmadığına odaklanıyor. Olası bir yükseliş dönüşünün teyidi için likidite temizliği, ardından seviyenin geri alınması, karakter değişimi olarak bilinen CHoCH ve yapı kırılımı anlamına gelen BOS sinyallerinin oluşması gerekiyor.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde 0.10 dolar ilk önemli hedef olarak öne çıkıyor. Daha geniş bir yükseliş döngüsünde 0.30, 0.50, 0.70 ve 1 dolar seviyeleri de izlenebilir. Buna karşılık haftalık kapanışın 0.03563 doların altına inmesi, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve aşağı yönlü riskleri artırabilir.

Mini sözlük: CHoCH, fiyat yapısında yön değişimine işaret eden karakter değişimi sinyalidir. BOS ise mevcut piyasa yapısının kırıldığını gösteren teknik bir kavram olarak kullanılır.

Kurumsal tarafta tokenizasyon adımı dikkat çekiyor

Hedera, teknik görünümün yanında kurumsal finans alanındaki gelişmelerle de öne çıkıyor. Token Relations verilerine göre Lloyds Banking Group, Aberdeen Investments ve Archax, İngiltere’nin tokenleştirilmiş varlıkların teminat olarak kullanıldığı ilk döviz pilotunu tamamladı. İşlem altyapısında Hedera kullanıldı.

Lloyds Banking Group, Aberdeen Investments ve Archax tarafından yürütülen pilot işlemde tokenleştirilmiş para piyasası fonu birimleri ile İngiltere devlet tahvilleri teminat olarak kullanıldı.

Bu adım, Hedera’nın gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesi alanındaki konumunu güçlendirdi. Ağ ekosisteminde Taurus, Utila, Mastercard ve Assetto entegrasyonlarının öne çıkması da kurumsal kullanım senaryolarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ağın büyümesi ile fiyat beklentileri birlikte izleniyor

Hashgraph, kurumların Hedera ve HashSphere kullanımında artış gördüğünü, geliştirici araçları ile ödeme hizmetlerindeki genişlemenin ağın kullanım alanını büyüttüğünü kaydediyor. Bu tablo, fiyat hareketinin yalnızca teknik görünümle değil, ağın benimsenme hızıyla da birlikte değerlendirildiğine işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde HBAR’ın yönü, alıcıların 0.0435 ile 0.057 dolar aralığını koruyup koruyamayacağına ve önemli dirençlerin yeniden aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. Bitcoin‘deki toparlanma eğilimi de daha geniş piyasa hissiyatı üzerinden HBAR üzerinde destekleyici bir etki yaratabilir.