HBAR, haftalık direnç bölgesinde 0,084 dolara doğru ilerliyor

HBAR fiyatı gün içindeki güçlü toparlanmanın ardından haftalık ölçekte kritik bir direnç alanına yaklaştı. BraveNewCoin verilerinde fiyat 0,08087 dolar, TradingView ekranında ise 0,08060 dolar seviyesinde görüldü. Her iki grafikte de alıcıların sırasıyla 0,073 dolar ve 0,08 dolar çevresinde devreye girdiği izleniyor.

Haftalık kanalın üst bandı öne çıktı

Son yükseliş, HBAR’ı teknik açıdan karar aşaması olarak görülen bir bölgeye taşıdı. Fiyat, haftalık grafikte aşağı yönlü kanalın üst çizgisine yakın seyrediyor. Kısa vadede sermaye akışının olumlu kaldığı görülse de, bu tür hızlı yükselişlerin ardından soluklanma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Analistler açısından kalıcı bir kırılım için haftalık kapanışların direnç üzerinde gerçekleşmesi daha fazla önem taşıyor.

Piyasa analisti Aragorn Windbreaker, grafikte düşüş trendi boyunca oluşan dipleri izlediğini ve HBAR’ın kısa süre önce kanalın alt trend çizgisini test ettikten sonra bu kez üst banda yöneldiğini belirtiyor. Aynı analizde, fiyat ile momentum göstergesi arasında haftalık bazda yükseliş uyumsuzluğu görüldüğü aktarılıyor.

Aragorn Windbreaker, haftalık grafikte fiyat gerilerken momentum göstergesinin daha yüksek dip oluşturduğunu, bunun da satış baskısının zayıfladığına işaret edebileceğini ancak tek başına kesin bir dönüş sinyali sayılmayacağını vurguluyor.

Söz konusu uyumsuzluk, fiyat yeni dipler yaparken göstergenin daha yüksek dip üretmesiyle oluşuyor. Bu yapı, satıcıların gücünü kaybedebileceğine işaret etse de, trendin tamamen tersine döndüğünü doğrulamak için yeterli görülmüyor.

Gün içi yükseliş 0,08 dolar eşiğini geri aldı

Gün içi fiyat hareketinde HBAR’ın yaklaşık 0,073 dolardan yükselerek 0,08087 dolara ulaştığı görüldü. Bir gün önce yeni dip seviyeleri test eden varlık, yüzde 10,22’lik artışla günün zirvesine yakın bölgeye döndü. Piyasa değeri 3,54 milyar dolar, günlük işlem hacmi 73,35 milyon dolar ve dolaşımdaki arz 43,83 milyar HBAR olarak kaydedildi.

Gösterge Seviye Not Gün içi dip bölgesi 0,073 dolar Alıcı ilgisi görüldü Anlık fiyat 0,08060 ile 0,08087 dolar İki veri kaynağına göre Sonraki yakın bölge 0,081 ile 0,084 dolar Direnç ve destek takibi öne çıkıyor

İşlem hacmindeki canlılık ve fiyatın toparlanması, olası bir kırılım denemesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Buna karşılık, bu hareketin doğrulanması için haftalık kapanışların yakından izlenmesi gerekiyor. HBAR buna rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,57 doların yüzde 85,79 altında bulunuyor. Bu nedenle son yükseliş kısa vadeli görünümü güçlendirse de uzun vadeli düşüşü tek başına sona erdirmiş değil.

Sermaye akışı pozitif kalırken ivme yavaşladı

TradingView verilerinde HBAR’ın 0,0755 dolardan 0,0806 dolara yöneldiği, özellikle UTC ile 14.00 sonrasında yükselişin hızlandığı görüldü. Geri çekilmelerde oluşan alım işaretlerinin ardından fiyat gün içi zirve çevresinde yataylaştı. Kısa vadeli uzamaların yakınında ise satış işaretleri belirdi.

Chaikin Money Flow göstergesi 0,09 ile hafif pozitif bölgede kalmayı sürdürdü. Ancak göstergenin günün ilerleyen bölümündeki daha güçlü seviyelerden geri çekilmesi, yukarı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret ediyor. Bir dakikalık hacmin 14090 HBAR düzeyinde kalması da mevcut eğilimin korunması için daha yüksek işlemlere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Grafiklerdeki görünüm, fiyatın direnç bölgesinde dengelendiğini ve gün içindeki kazancın büyük bölümünün yukarı yönde korunduğunu ortaya koyuyor.

Bir sonraki hareket için kritik seviyeler izlendi

Yukarı yönlü senaryoda HBAR’ın önce 0,079 dolar üzerindeki seyrini koruması, ardından 0,081 doların üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Bu gerçekleşirse 0,084 ile 0,085 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Daha güçlü bir doğrulama için fiyatın kırılım seviyesine yeniden ulaşıp bu alanı koruması önemli görülüyor.

Daha yatay bir görünümde 0,078 ile 0,081 dolar aralığında hacim dengelenmesi izlenebilir. 0,078 doların altına inilmesi durumunda 0,076 ve ardından 0,073 dolar seviyeleri öne çıkıyor. 0,073 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde kanal kırılımı beklentisi zayıflayabilir ve haftalık yükseliş uyumsuzluğu üzerindeki baskı artabilir.