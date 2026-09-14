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Hedera (HBAR)

HBAR, 0,0762 dolar direncine yaklaşırken ETF’ye 818 bin dolar girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR, 0,0762 dolar direncine yaklaşırken ETF'ye 10 Eylül'de 818 bin dolar giriş oldu.
  • 📈 Fiyat gün içinde 0,07428 dolardan 0,07605 dolara kadar yükseldi ve hacim 40,52 milyon dolara ulaştı.
  • 📊 $HBAR için Chaikin Money Flow göstergesi negatif kalırken 0,0760 dolar bölgesi kısa vadede önemini korudu.
  • 🏦 Canary Capital'in HBR kodlu ETF'si, dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 1,71'ine denk gelen varlık tuttu.
İlayda Peker
İlayda Peker

HBAR gün içinde yükseliş kaydetse de kısa vadeli işlemlerde hareket alanı daraldı. Fiyat seans sırasında 0,07428 ile 0,07605 dolar aralığında işlem görürken, işlem hacmi 40,52 milyon dolar oldu. Piyasa değeri ise yaklaşık 3,34 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

İçindekiler
1 Gün içi toparlanma öne çıktı
2 Teknik göstergeler dirençte zorlanmaya işaret etti
3 ETF akışı ek bir sinyal verdi

Gün içi toparlanma öne çıktı

Seansın ilk bölümünde 0,0742 ile 0,0747 dolar bandında bulunan HBAR, daha sonra kademeli biçimde yukarı yöneldi ve 0,0750 doların üzerine çıktı. Gün ortasına doğru ivme güçlenirken fiyat 0,0755 dolar eşiğini de aşarak 0,0760 dolar bölgesine yerleşti.

Buna karşın son mumlar, gün içi zirvenin ardından sınırlı bir geri çekilmeye işaret etti. Kısa vadede 0,0742 ile 0,0745 dolar aralığı en yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması, gün içi yükseliş yapısının devamı açısından yakından izleniyor.

Son işlemlerde HBAR 0,0743 ile 0,0762 dolar arasında sıkışırken, kısa vadeli yön açısından 0,0760 ile 0,0762 dolar bandı kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergeler dirençte zorlanmaya işaret etti

Teknik görünüm, fiyatın gün boyunca 0,0760 dolar çevresinden birden fazla kez geri döndüğünü gösterdi. HBAR kısa süreliğine bu seviyenin üzerine sarksa da kalıcılık sağlayamadı ve yeniden 0,0756 dolar çevresine çekildi. Bollinger Bantları tarafında da 0,0750 ile 0,0760 dolar aralığında yoğunlaşan sinyaller görüldü.

Chaikin Money Flow göstergesinin sıfırın altında kalması ise dikkat çeken bir başka unsur oldu. Fiyat toparlanmasına rağmen para akışı göstergesinin negatif bölgede seyretmesi, alımların teknik olarak henüz tam güç kazanmadığını gösteriyor. 0,0760 ile 0,0762 dolar bandının aşılması halinde 0,0770 dolar seviyesi ilk yukarı yönlü referans olarak izlenebilir. Daha yukarıda ise 0,0780 ile 0,0800 dolar bölgesi bulunuyor.

Piyasada bu tür dar bant hareketleri ve direnç kırılmalarının yakından izlendiği bir dönemde, yatırımcı ilgisi yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

ETF akışı ek bir sinyal verdi

Kısa vadeli fiyat grafiğinin dışında, kurumsal taraftan gelen veriler de HBAR için ayrı bir gösterge sundu. Canary Capital’in HBAR ETF’sine 10 Eylül tarihinde 818 bin dolar giriş oldu. Aynı veriye göre fonun elindeki HBAR miktarı dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 1,71’ine ulaştı.

Canary Capital’in Nasdaq’ta HBR koduyla işlem gören HBAR ETF’si, 10 Eylül’de 818 bin dolarlık giriş kaydederek kurumsal ilgiyi canlı tuttu.

ETF tarafındaki bu girişler, spot fiyatın direnç bölgesine yaklaştığı bir dönemde ek bir piyasa sinyali oluşturdu. Yine de kısa vadeli teknik görünümde belirleyici eşik değişmedi. 0,0750 doların altına inilmesi halinde 0,0745 dolar desteği ve 0,07428 dolar gün içi dip seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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