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Hedera (HBAR)

HBAR’da 0,15 dolar direnci öne çıkarken sıkışma sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR'da 0,15 dolar direnci izlenirken sıkışma yapısı korunuyor.
  • 📊 Fiyat, $HBAR'da 0,09 ile 0,10 dolar destek bandına yakın seyrediyor.
  • 📌 Yukarı yönde 0,20 ve 0,25 dolar seviyeleri sonraki dirençler olarak öne çıkıyor.
  • 🧭 2025 zirvesi sonrası oluşan uzun vadeli düşüş yapısında toparlanma işaretleri takip ediliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

HBAR, haftalık grafikte düşen tepe çizgisi ile yükselen dip çizgisi arasında daralan bir bantta işlem görüyor. Fiyat, yapının alt bölümünde ve 0,09 dolar çevresinde konumlanırken, uzun süredir devam eden düşüşün ardından toparlanma işaretleri yakından izleniyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli destek bölgesi korunuyor
2 Toparlanma denemeleri direnç bölgelerine bağlı
3 Kritik seviyeler kısa vadeli yönü belirleyebilir

Uzun vadeli destek bölgesi korunuyor

Inca Investment tarafından paylaşılan grafiğe göre HBAR, 2025 zirvesinin ardından başlayan geniş ölçekli düşüş formasyonu içinde hareket ediyor. Bu süreçte 0,40 dolar seviyesinin altına inilmesiyle birlikte daha düşük tepeler oluştu ve piyasa zamanla 0,06 ile 0,09 dolar aralığında destek buldu.

Mevcut görünümde HBAR, uzun vadeli üçgen yapısının alt sınırına yakın seyrediyor. Destek çizgisinin kademeli biçimde yukarı taşınması fiyat aralığını daraltırken, üst direnç bandı 0,25 ile 0,30 dolar bölgesinde bulunuyor. Haftalık görünümün anlamlı şekilde değişmesi için bu bölgenin aşılması gerekiyor.

Inca Investment, 0,09 ile 0,10 dolar bandının son konsolidasyon döneminde önemli bir referans alanı olarak öne çıktığını değerlendiriyor.

BraveNewCoin verileri de daha geniş çerçevede benzer bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre uzun soluklu düşüş eğilimi ile sınırlı toparlanma çabası, düşük fiyat seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Toparlanma denemeleri direnç bölgelerine bağlı

Analistlerin paylaştığı ikinci teknik yapıda, konsolidasyonun ardından yukarı yönlü hareket alanının açılabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda 0,15 dolar ilk güçlü eşik olarak öne çıkarken, 0,20 ve 0,25 dolar seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip ediliyor.

Grafikler, HBAR’ın daha önce alt bantta oluşan birikim alanından uzaklaştığını ve ardından daha yüksek dipler üretmeye başladığını gösteriyor. Bu yapı, kısa vadede alıcıların tamamen kontrolü ele aldığı anlamına gelmese de aşağı yönlü baskının önceki döneme göre zayıfladığına işaret ediyor.

Crypto Ryan, mevcut yapının 0,25 dolar bölgesine uzanabilecek daha geniş bir yükseliş patikasına da alan bıraktığını düşünüyor.

Daralan üçgenler, kritik direnç kırılımları ve momentum göstergeleri piyasada yön tayini açısından önemini korurken, yatırımcı ilgisi yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Kritik seviyeler kısa vadeli yönü belirleyebilir

Teknik görünümde 0,09 ile 0,10 dolar bandı ana destek alanı olarak izleniyor. Fiyatın bu bölgenin altına sarkması halinde, önceki fiyat hareketlerinin yoğunlaştığı 0,06 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Yukarı yönde ise 0,15 doların aşılması ilk yapısal güçlenme işareti sayılabilir. Böyle bir durumda 0,20 ve ardından 0,25 dolar seviyeleri sonraki direnç durakları olarak öne çıkacak. HBAR, haberin yayımlandığı sırada 0.07594 dolardan işlem görüyor.

Haftalık grafikte süren sıkışma, önceki sert düşüşe kıyasla daha sınırlı fiyat hareketlerine işaret ediyor. Göstergeler belirgin bir ivmelenmeye henüz işaret etmese de uzayan düşüş trendinin ardından yavaş bir toparlanma zemininin oluştuğu görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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