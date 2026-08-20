HBAR, kritik desteği geri alırken yükseliş dönüşü sinyali verdi

Hedera’nın yerel varlığı HBAR, düşen kanal formasyonunun üzerine çıktıktan sonra teknik görünümde toparlanma işaretleri verdi. Alıcıların yeniden güç kazanmaya başladığına işaret eden bu hareket, son dönemdeki satış baskısının zayıflayabileceği beklentisini öne çıkarıyor.

Teknik görünümde kritik eşik izlənıyor

HBAR, haber sırasında 0.06959 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 51.28 milyon dolar, piyasa değeri ise 3.05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %5.67’lik artış, fiyat yapısındaki iyileşmeyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, HBAR’ın uzun süre satış baskısı altında kalmasına neden olan düşen kanalın üzerine çıktığını ve bunun olası bir trend dönüşüne işaret edebileceğini belirtiyor. Analiste göre bu kırılma, satıcılı seyrin ivme kaybettiğini, alıcıların ise kademeli biçimde kontrolü geri almaya başladığını gösteriyor.

Alpha Crypto Signal, HBAR’ın düşen kanalın üzerine çıkmasının ardından piyasa yapısının güçlendiğine ve kritik yatay seviyenin yeniden kazanılmasının yükseliş görünümünü desteklediğine dikkat çekiyor.

Fiyatın geri alınan yatay destek bölgesinin üzerinde kalması halinde yükseliş formasyonunun güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda 0.07326 dolar seviyesi kısa vadede izlenen hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Buna karşılık desteğin yeniden kaybedilmesi, son kırılmanın başarısız kaldığına dair bir sinyal üretebilir ve satış baskısını artırabilir.

Hedera, ödeme kullanımında öne çıkıyor

Fiyat hareketinin yanında Hedera ekosistemindeki kullanım alanları da dikkat çekiyor. Ağın son dönemde özellikle gerçek dünya ödemeleri ve sınır ötesi gelir akışları gibi alanlarda daha görünür hale geldiği aktarılıyor. Hedera, yüksek işlem verimliliği ve düşük maliyetli transfer yapısıyla bilinen bir dağıtık defter ağı olarak konumlanıyor.

Rosen, Hedera ve USDC altyapısını kullanarak küresel mikro kazanç imkanlarını genişletmeyi hedefliyor. Sistemde kullanıcılar çevrim içi küçük görevleri tamamladıktan sonra ödemelerini Hedera üzerindeki USDC ile neredeyse anında alabiliyor. Bu yapı, banka kısıtları, dil engelleri, coğrafi sınırlamalar ve yüksek transfer maliyetleri nedeniyle gelir fırsatlarına erişemeyen geniş bir kesime alternatif sunmayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Rosen, kullanıcıların küçük çevrim içi görevler karşılığında ödeme alabildiği bir mikro iş modeli sunuyor. USDC ise değeri ABD dolarına endeksli bir stabilcoin olarak dijital ödemelerde fiyat oynaklığını sınırlamak için kullanılıyor.

Rosen, yaklaşık 3 milyar kişinin banka erişimi, dil ve coğrafya kaynaklı engeller nedeniyle yerel işlerini küresel gelire dönüştüremediğini, Hedera üzerindeki USDC ödemeleriyle bu sürecin saniyeler içinde ve çok düşük maliyetle yapılabildiğini vurguluyor.

Sonraki yön, destek seviyesine bağlı kalacak

Bu tablo, Hedera’nın yalnızca kripto varlık işlemleriyle sınırlı kalmayan bir kullanım alanı geliştirdiğine işaret ediyor. Özellikle uluslararası para transferlerinde dolar bazlı ödeme yapılabilmesi, geleneksel banka havalelerine göre daha hızlı ve düşük maliyetli bir seçenek oluşturabilir.

HBAR’daki bir sonraki fiyat yönünün, alıcıların geri kazanılan desteği koruyup koruyamayacağına bağlı olacağı değerlendiriliyor. Balina alımlarındaki artış ve Hedera ağındaki benimsenmenin sürmesi, yükseliş senaryosunu destekleyebilir. Destek seviyesinin kaybedilmesi halinde ise satış baskısı yeniden güç kazanabilir.