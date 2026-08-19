Chainlink’te balina alımları arttı, 14,40 dolar hedefi öne çıktı

Chainlink fiyatında son günlerde toparlanma işaretleri güçlenirken, büyük yatırımcıların artan işlemleri ve birikimi yükseliş beklentisini destekliyor. Piyasadaki son hareket, LINK’in önceki görünümde öne çıkan seviyeden sonra %14’ten fazla yükseldiğine işaret etti.

Balina işlemlerinde sert artış

Kripto analisti Ali Charts, önceki değerlendirmesinde LINK için %30’luk bir hareket alanı oluşabileceğini öngörüyordu. Son fiyat performansı bu senaryonun bir bölümünün gerçekleştiğini gösterirken, zincir üstü veriler yukarı yönlü potansiyelin tamamen tükenmediğine işaret ediyor. Ali Charts, kripto piyasasında zincir üstü veriler ve teknik görünüm üzerine paylaşımlarıyla biliniyor.

Ali Charts, LINK’in önceki görünümde öne çıkan seviyeden bu yana %14’ten fazla yükseldiğini, zincir üstü verilerin de yükseliş ihtimalini desteklediğini aktarıyor.

Son 24 saatte 1 milyon doların üzerindeki LINK işlemlerinin sayısı belirgin biçimde arttı. Büyük yatırımcılara ait işlemler dokuzdan 40’a çıkarak %344 yükseldi. Bu tablo, yüksek hacimli piyasa oyuncularının yeniden daha etkin hale geldiğini ve yeni bir yükseliş dalgası öncesinde pozisyon almış olabileceğini düşündürüyor.

Daha geniş zaman diliminde de benzer bir eğilim öne çıkıyor. Büyük cüzdanların yalnızca bir haftada 3 milyondan fazla LINK topladığı belirtiliyor. Bu birikim, borsalarda işlem görebilecek arzın daralmasına katkı verebilir.

Gösterge Veri 24 saatte 1 milyon dolar üzeri işlem 9’dan 40’a çıktı Artış oranı %344 1 haftalık büyük cüzdan birikimi 3 milyonun üzerinde LINK

Sosyal ilgi sınırlı kaldı

Fiyattaki toparlanmaya karşın sosyal tarafta LINK’e yönelik ilginin henüz aynı ölçüde güçlenmediği görülüyor. Piyasa yorumcuları, geniş katılımlı iyimserliğin oluşmamasını, hareketin henüz kalabalıklaşmadığına dair bir işaret olarak değerlendiriyor.

Bu görünüm, teknik taraftaki güçlenmeyle birlikte izlendiğinde, yükselişin yalnızca kısa süreli bir tepki hareketi olmayabileceği yönünde beklenti oluşturuyor. Yine de yönün netleşmesi için belirli direnç seviyelerinin aşılması gerekecek.

İzlenen seviyeler 9,78 ve 10,77 dolar

Teknik görünümde LINK, işlem kanalının üst orta bölümünde yer alan 9,78 dolar seviyesine ulaştı. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde olumlu yapının pekişebileceği ve fiyatın kanalın üst sınırı olan 10,77 dolara yönelebileceği belirtiliyor.

10,77 dolar üzerindeki net kırılma, dikkatleri 12,50 ve 14,40 dolar seviyelerine çevirebilir.

10,77 dolar direncinin aşılması durumunda bir sonraki hedef bölgeler 12,50 dolar ve 14,40 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyelere ulaşılması, daha önce dile getirilen %30’luk yükseliş senaryosunun tamamlanması anlamına gelebilir. Buna karşılık 9,78 dolar ve 10,77 dolar bölgelerinin aşılamaması halinde fiyatın bir süre yatay seyre dönmesi olasılığı da masada kalıyor.