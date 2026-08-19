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RIPPLE (XRP)

Beyaz Saray, kripto şirketlerine ABD’de netlik mesajı verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Beyaz Saray, kripto şirketlerine ABD'de daha net bir faaliyet zemini mesajı verdi.
  • 📌 Ripple CEO’su Brad Garlinghouse zirveye katıldı, ancak XRP’de anlık sert bir kırılma görülmedi.
  • 🧾 SEC ve CFTC yöneticileri, yeni dönemde daha öngörülebilir bir düzenleme çerçevesi sinyali verdi.
  • 💬 Coinbase ve Robinhood yöneticileri, 15 Eylül oylaması ile $XRP dışındaki tokenizasyon gündemine dikkat çekti.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, bugün düzenlenen Beyaz Saray kripto zirvesinde yönetim yetkilileri, üst düzey finans düzenleyicileri ve sektör temsilcileriyle birlikte görüldü. Garlinghouse etkinlikte konuşma yapmadı. Yönetim de Ripple’a kısa bir atıfla yetindi. Bu nedenle XRP fiyatında zirve sırasında belirgin bir kırılma oluşmadı.

İçindekiler
1 Yönetimden yerli kripto şirketlerine destek mesajı
2 SEC yeni kural teklifine işaret etti
3 Şirket yöneticileri yasama sürecine ve tokenizasyona odaklandı

Yönetimden yerli kripto şirketlerine destek mesajı

Beyaz Saray, ABD merkezli kripto şirketlerinin faaliyetlerini daha öngörülebilir bir zeminde sürdürebilmesini istediğini açık biçimde ortaya koydu. Toplantıda verilen mesajlar, yeniliğin ülke içinde tutulması ve dijital varlık girişimlerinin sermayeye daha rahat erişebilmesi etrafında toplandı. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle bilinen ve XRP ekosistemiyle yakından ilişkilendirilen ABD merkezli kripto şirketleri arasında yer alıyor.

CFTC Başkanı Michael Selig, siyasi nitelikli hukuk baskısı, bankacılık hizmetlerinden dışlanma ve yaptırım yoluyla düzenleme döneminin sona erdiğini, yenilikçilerin artık Beyaz Saray’da karşılandığını söyledi.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Michael Selig, yönetimin yenilik yanlısı yaklaşımını destekleyen açıklamalar yaptı. Selig, finansın yeni sınırının ABD’de inşa edildiğini savundu. Ayrıca Gary Gensler’in etkisinin geride kaldığını ve yönetimin kripto karşıtı çizgiye mesafe koyduğunu dile getirdi.

SEC yeni kural teklifine işaret etti

SEC Başkanı Paul Atkins, kurumun kısa süre önce önerdiği kripto varlık kuralına değindi. Atkins, bu düzenlemenin dijital varlık girişimcilerine ve istihdam oluşturan şirketlere, ABD’de sermaye toplarken daha fazla hukuki netlik sağlayacağını söyledi. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen başlıca kurumlar arasında bulunuyor ve kripto varlıklara yönelik yaklaşımı sektör açısından doğrudan önem taşıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, önerilen yeni kuralın dijital varlık girişimcilerine ABD’de sermaye toplama konusunda ihtiyaç duydukları netliği sağlayacağını vurguladı.

Şirket yöneticileri yasama sürecine ve tokenizasyona odaklandı

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, 15 Eylül’de Senato’da yapılacak usul oylamasının Clarity Act için kritik olduğunu söyledi. Armstrong, yönetimin şimdiye kadar attığı adımların kalıcı hale gelmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi gerektiğini savundu ve tasarının 60’ın üzerinde oy almasının önemine dikkat çekti.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev ise tokenleştirilmiş varlıkların mülkiyeti daha geniş kesimlere yayma potansiyeline odaklandı. Tenev, yaygın mülkiyetin özgür, istikrarlı ve müreffeh bir toplum için temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Kraken CEO’su Arjun Sethi de sektördeki ortak hedefin daha fazla insanın ekonomik fırsatlara erişebilmesi olduğunu söyledi. Sethi, şirketlerinin uzun süredir para sistemini iyileştirme hedefiyle hareket ettiğini vurguladı.

Zirvede verilen ortak mesaj, kripto şirketlerinin ABD içinde büyümesini destekleyecek daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulması yönünde şekillendi. Ripple yöneticisinin etkinlikte görünmesi dikkat çekse de toplantının piyasa üzerindeki anlık etkisi sınırlı kaldı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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