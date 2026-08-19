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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 74 bin dolar direnci, yön arayışını belirliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 64 bin doların üzerinde kalırken 74 bin dolar direncine yaklaştı.
  • 📈 200 günlük ortalamanın aşılması ve artan hacim, $BTC için alım iştahını destekledi.
  • 📊 CoinGlass verilerinde açık pozisyon 49 milyar dolara çıktı.
  • 🧭 Analistler, 74 bin ile 75.360 dolar aralığını kısa vadeli yön için kritik görüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, son yükselişin ardından gücünü koruyarak dar bir bantta dengeleniyor. Fiyatın 64 bin doların üzerindeki seyrini sürdürmesi, piyasanın odağını 74 bin ile 75 bin dolar aralığındaki direnç bölgesine çevirdi. Bu alanın aşılması ya da kırılamaması, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor
2 Türev piyasalarda pozisyonlar korunuyor
3 74 bin dolar seviyesi haftalık görünümde izleniyor

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Bitcoin, 68.522 dolar civarında işlem görürken 200 günlük basit hareketli ortalama olan 64.010 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Son yükselişle birlikte fiyat, uzun süredir izlenen alçalan trend çizgisine de yaklaştı. Teknik görünümde 75.360 dolar seviyesi yakın direnç olarak öne çıkıyor.

64 bin dolar bölgesinin yeniden kazanılması, son haftalardaki zayıf görünümün ardından alıcıların yeniden ağırlık kazandığına işaret ediyor. Bu seviye, düşüş eğilimi boyunca önemli bir direnç alanı olarak çalışmıştı. Fiyatın bu bölgenin üstünde kalması halinde piyasa dikkatini 75 bin dolar civarına daha güçlü biçimde yöneltebilir.

Bitcoin için şu aşamada kilit haftalık seviye 74 bin dolar olarak görülüyor. Bu bölgenin haftalık kapanışlarla geri alınması durumunda 55 bin doların altına sarkma olasılığının belirgin biçimde azalabileceği değerlendiriliyor.

Göstergeler de bu tabloyu destekliyor. MACD göstergesinde yukarı yönlü kesişim oluşurken, yeşil histogram çubuklarındaki artış yükseliş ivmesinin güçlendiğine işaret ediyor. Buna karşın analistler, kalıcı bir trend değişiminden söz edilebilmesi için 74 bin ile 75.360 dolar aralığındaki direnç kuşağının aşılması gerektiğini vurguluyor.

Türev piyasalarda pozisyonlar korunuyor

Türev piyasalardaki veriler de risk iştahının arttığını gösteriyor. CoinGlass verilerine göre Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 49 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. CoinGlass, kripto türev piyasalarında açık pozisyon, tasfiye ve fonlama oranları gibi verileri takip eden bir piyasa veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler ve benzeri türev ürünlerde henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü ifade eder. Bu verinin artması, piyasaya yeni pozisyon girdiğini ya da mevcut işlemlerin korunduğunu gösterebilir.

Aynı dönemde işlem hacminde de artış kaydedildi. Artan hacim, son fiyat hareketine daha fazla piyasa katılımcısının eşlik ettiğini gösterirken, yükselişin yalnızca sınırlı alımlarla oluşmadığına işaret etti.

Tasfiye verileri de yukarı yönlü baskıyı destekliyor. Kısa pozisyon tasfiyelerindeki artış, fiyat yükselirken düşüş beklentisiyle işlem açan yatırımcıların pozisyon kapatmak zorunda kaldığını ortaya koydu. Bu durum, yükselişi hızlandıran unsurlardan biri olarak izleniyor.

GöstergeSeviyeÖnemi
Güncel fiyat68.522 dolarKısa vadeli dengelenme alanı
200 günlük ortalama64.010 dolarYeniden kazanılan destek bölgesi
Direnç aralığı74.000 ile 75.360 dolarOlası trend değişimi için kritik eşik
Açık pozisyon49 milyar dolarTürev piyasalarda devam eden ilgi

74 bin dolar seviyesi haftalık görünümde izleniyor

Piyasa analisti Ted Pillows, 74 bin dolar seviyesini Bitcoin için önemli bir haftalık eşik olarak değerlendiriyor. Analiste göre bu alanın geri alınması, 55 bin doların altına yeni bir düşüş ihtimalini zayıflatıyor. Söz konusu bölgenin önemi, aylardır fiyatı sınırlayan alçalan direnç çizgisiyle kesişmesinden kaynaklanıyor.

Bu nedenle piyasanın ana odağında, Bitcoin’in 64 bin doların üzerinde tutunup tutunamayacağı ve ardından 74 bin ile 75.360 dolar bandını aşıp aşamayacağı yer alıyor. Direnç bölgesinin kırılması halinde alım iştahı güçlenebilir; aksi durumda fiyatın mevcut bant içinde dalgalanmayı sürdürmesi beklenebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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