XRP’de 0,92 dolar desteği izlenirken balina işlemleri %280 arttı

XRP, kısa vadede daha derin bir geri çekilme riski taşısa da daha geniş görünümde yükseliş eğilimini koruyor. Piyasada büyük cüzdan hareketlerinin hızlanması, işlem hacmine katılımın arttığına işaret ederken, fiyatın yönü açısından 0,92 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Fiyat görünümünde kritik destek öne çıktı

XRP, haberin hazırlandığı sırada 0,9993 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 880,05 milyon dolar, piyasa değeri ise 62,63 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm izlense de fiyat yapısı, bir sonraki hareketin destek bölgesine verilecek tepkiye bağlı olabileceğini gösteriyor.

Kripto para analisti Celal Kucuker, XRP’de daha derin bir düzeltme ihtimali ile daha geniş çaplı yükseliş beklentisinin aynı anda masada olduğunu değerlendiriyor. Analiste göre 0,92 dolara doğru yaşanabilecek bir geri çekilme, mevcut piyasa yapısını tek başına bozmayabilir ve olağan bir düzeltme olarak görülebilir.

XRP’de 0,92 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme, alıcıların bu bölgeyi koruması halinde toparlanma görünümünü güçlendirebilir.

Bu seviyenin korunması durumunda yeni alımların devreye girmesi ve fiyatın daha yüksek direnç alanlarına yönelmesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 0,92 doların altına sarkılması, mevcut düzeltmenin uzamasına neden olabilir.

Uzun vadeli hedefler ve risk dengesi

Yükseliş senaryosunda daha uzun vadede 12 dolar seviyesi de konuşuluyor. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi için istikrarlı talep, güçlü piyasa ilgisi ve birden fazla direnç bölgesinin aşılması gerekiyor. Bu nedenle söz konusu seviye, şimdilik kesin bir beklentiden çok iyimser bir hedef olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli risk ile olası getiri arasındaki dengenin bazı spekülatif yatırımcılar için dikkat çekici olduğu değerlendiriliyor. Yine de piyasanın yönü yalnızca teknik görünümle değil, büyük yatırımcı davranışlarıyla da şekillenebilir.

Balina hareketleri hızlandı

Ali Charts verilerine göre XRP Ledger üzerinde 1 milyon doların üzerindeki işlemlerin sayısı son 24 saatte %280 arttı. Toplamda 38’in üzerinde büyük işlem kaydedildi. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde çalışan ve özellikle hızlı transfer ile düşük işlem maliyetiyle bilinen bir blokzincir ağı olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: Balina, piyasada büyük miktarda kripto varlık tutan ve işlemleriyle fiyat üzerinde etkili olabilen cüzdanları ifade eder. Borsalara yönelen büyük transferler satış baskısı sinyali verebilirken, borsa dışına çıkan hareketler birikim işareti olarak izlenebilir.

1 milyon doların üzerindeki XRP işlemlerindeki sert artış, büyük cüzdanların yeniden belirgin biçimde devreye girdiğini gösteriyor.

Bununla birlikte bu hareketliliğin alım amaçlı mı yoksa satış hazırlığı mı olduğu henüz netleşmiş değil. Eğer büyük transferler, borsalardan çıkan varlık miktarındaki artış ve alış yönlü işlemlerle birlikte görülürse yükseliş beklentisi güç kazanabilir. Tersine, tokenlerin borsalara yönelmesi satış baskısının arttığına işaret edebilir.

Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki süreçte hem 0,92 dolar desteğini hem de büyük cüzdanların transfer yönünü yakından izlemesi bekleniyor. Fiyatın bu destek üzerinde kalması halinde toparlanma ihtimali korunurken, aşağı yönlü kırılma düzeltmeyi derinleştirebilir.