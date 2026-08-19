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RIPPLE (XRP)

XRP’de kurumsal ETF ilgisi artarken dip oluşumu izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP'de zayıf haftalık kapanışa rağmen olası dip oluşumu izleniyor.
  • 📈 Kurumsal ilgi, Bitwise XRP ETF üzerinden gelen yeni pozisyonla güç kazandı.
  • 💼 En az 2 milyon dolar net varlık şartı olan yatırımcı grubunda $XRP daha görünür hale geldi.
  • 🧭 XRP için 3,65 dolar üzerindeki güçlü kırılım, yeni zirve beklentisini öne çıkarıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, son haftalardaki zayıf görünümüne rağmen yeniden dip arayışına girmiş olabilir. Piyasadaki satış baskısı sürse de uzun vadeli destek bölgesinin art arda test edilmesi, satıcıların gücünü yitirmeye başladığına işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu seviyeyi korumayı sürdürmesi halinde daha kalıcı bir taban oluşumu gündeme gelebilir.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik
2 Kurumsal ilgi ETF kanalıyla büyüyor
3 Piyasa ivmesi toparlanmayı destekleyebilir

Fiyat görünümünde kritik eşik

XRP, haberin yazıldığı sırada 1,00 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 851,49 milyon dolar, piyasa değeri ise 63,03 milyar dolar olarak kaydedildi. Son dönemdeki toparlanma denemelerine karşın haftalık kapanışın zayıf kalması, fiyatın bu zaman diliminde yaklaşık iki yılın en düşük seviyelerine indiğini gösterdi.

Kripto analisti Ash Crypto, haftalık görünümde süren baskıya dikkat çekiyor. Buna karşın mevcut sıkışma yapısının yukarı yönlü kırılması halinde XRP için daha olumlu bir tablo oluşabileceği değerlendiriliyor. Özellikle önemli bir direnç bölgesinin yüksek alım hacmiyle aşılması, bir sonraki hedef alanın gündeme gelmesini sağlayabilir.

Ash Crypto, XRP’deki son haftalık kapanışın yaklaşık iki yılın en zayıf seviyesine işaret ettiğini, buna rağmen uzun vadeli desteğin korunmasının olası bir dip oluşumu açısından izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

Piyasada öne çıkan teknik seviyelerden biri 3,65 dolar olarak gösteriliyor. Bu eşiğin güçlü biçimde aşılması halinde XRP için yeni zirve arayışının başlayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak bunun için yalnızca fiyatın yükselmesi değil, alım iştahının da belirgin biçimde güçlenmesi gerekiyor.

Kurumsal ilgi ETF kanalıyla büyüyor

XRP tarafındaki dikkat çekici gelişmelerden biri de düzenlenmiş yatırım ürünlerine yönelik kurumsal ilginin artması oldu. Houston merkezli bir servet yönetim şirketinin Bitwise XRP ETF pozisyonu taşıdığını açıklaması, profesyonel yatırımcıların XRP’ye dolaylı ve düzenlenmiş kanallarla erişim aradığını gösteren son örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor. ETF ise yatırımcılara ilgili varlığa doğrudan sahip olmadan, düzenlenmiş bir ürün üzerinden fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor.

Mini sözlük: ETF, borsada işlem gören fon anlamına gelir. Bu yapı, yatırımcılara bir varlığı doğrudan almadan düzenlenmiş bir fon üzerinden fiyat hareketlerine erişme imkani sağlar.

Söz konusu servet yönetim şirketinin müşterileri için en az 2 milyon dolarlık net varlık şartı araması, bu gelişmeyi daha da dikkat çekici hale getirdi. Bu eşik, XRP’nin perakende yatırımcıların yanı sıra yüksek varlıklı profesyonel müşteri grubunda da daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

Houston merkezli servet yönetim şirketinin Bitwise XRP ETF pozisyonu taşıması, XRP’nin düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden kurumsal yatırımcı radarına daha güçlü biçimde girdiğini gösteriyor.

Piyasa ivmesi toparlanmayı destekleyebilir

XRP’deki yön arayışında yalnızca kendi teknik görünümü değil, genel piyasa havası da belirleyici oluyor. Bitcoin‘deki yukarı hareketin kripto piyasasındaki momentumu desteklemesi, XRP için de kısa vadede daha yapici bir zemin oluşturabilir. Alıcıların pozisyonlarını koruması ve işlem ivmesinin güçlenmesi halinde toparlanma süreci hız kazanabilir.

Buna karşılık direnç seviyeleri aşılamaz ve satış baskısı yeniden güç kazanırsa olası toparlanma gecikebilir. Kurumsal oyuncuların ve ETF ürünlerinin artan ilgisi talebi destekleyebilecek unsurlar arasında yer alsa da daha geniş çaplı bir dönüşüm için fiyatın kritik dirençlerin üzerine yerleşmesi gerekiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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