Bitcoin’de 78 bin dolar üzeri kapanış kritik, HYPE tüm zamanların zirvesine tırmandı

Kripto para piyasalarında Bitcoin’in (BTC) 78 bin dolar seviyesi üzerine kalıcı bir şekilde çıkması, daha güçlü bir toparlanma için önemli görülüyor. Analistlere göre bu eşik geçilirse fiyat hareketinin ilk aşamada 84 bin dolara kadar ivmelenmesi bekleniyor. Diğer yandan HYPE ve Zcash (ZEC), dirençli performansını sürdürürken; önde gelen çoğu altcoin, direnç bölgelerini aşmakta zorlanıyor.

Piyasada Belirsizlik ve ETF Çıkışları

Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ve belirsizlik, kripto para piyasasına da yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin düzenli ve olumlu şekilde sürdüğünü açıklamasının ardından Bitcoin’de tepki hareketleri izlendi. BTC, hafta sonu 77.500 dolar üzerine çıkarak toparlanma çabasını artırdı.

Piyasadaki kararsız hava, ABD’de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) net 1,55 milyar dolarlık çıkışa yol açtı. On-chain analiz şirketi Santiment, bu tür sert çıkışların genellikle kısa vadeli yatırımcıların satışa yöneldiği ve uzun vadeli yatırımcılar için birikim fırsatı doğabileceği görüşünde. CryptoQuant analistlerine göre ise, BTC’ye olan talep son dönemde -147 bin seviyesine kadar gerileyerek yılın en düşük noktasını gördü. Uzun vadeli alıcılar açısından sabır gerektiren ancak fırsat barındıran bir süreç yaşanıyor.

Endekslerde Hareketlilik Devam Ediyor

ABD borsalarında da hareketlilik sürerken S&P 500 endeksi 7.517 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Endeksin 7.500 puan üzerinde kalması, 8.000 puana doğru yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebilir. Olası bir düzeltmede ise 7.324 seviyesi izleniyor; burada tutunamazsa kademeli olarak 7.180 ve sonrasında 7.002 puan destek olarak öne çıkıyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY) ise 99,51 seviyesinden dönüş yaptı. Analistler, dolar endeksinde 20 günlük ortalamanın (98,80) kritik destek noktası olduğunu belirtiyor. Yukarı yönlü hareket açısından 100,54 direnci aşılmadıkça yeni bir yükseliş beklenmiyor.

Bitcoin ve Altcoin Teknik Görünüm

Bitcoin, geçen hafta 76 bin doların altından hızla toparlanarak kısa sürede bu seviyeyi yeniden kazandı. Teknik açıdan 20 günlük ortalama (77.893 dolar) ilk önemli direnç olarak görülüyor. Buranın aşılması halinde, BTC’de 80 bin dolara ve ardından 84 bin dolara doğru yeni bir atak gündeme gelebilir.

Öte yandan BTC fiyatı 74.289 doların altına sarkarsa, düşüşün destek çizgisine kadar sürmesi mümkün görünüyor. Yatırımcıların bu seviyelerde alım yapma eğiliminde oldukları izleniyor.

Ethereum (ETH) alıcılarca yükselen kanal içine sokulmaya çalışılsa da ayılar direnç göstermeye devam ediyor. 20 günlük ortalamanın aşağı yönlü olması ve RSI’ın zayıf seyretmesi, fiyatın kısa vadede psikolojik 2.000 dolar ve altına inme riskini artırıyor. Buna karşın, ETH yukarı yönlü kırılımda 2.465 dolara kadar güçlenebilir.

Bitcoin, 76 bin doların altına gerilemesinin ardından, kısa sürede toparlanıp alıcıların desteğiyle 77.500 doların üstüne çıktı. Analistler, 78 bin dolar üzerindeki kapanışların daha güçlü bir yükseliş dönemi başlatabileceğine dikkat çekiyor.

XRP’de ise baskı devam ediyor ve fiyat, hareketli ortalamaların altında seyrediyor. 1,27 doların altı test edilirse 1,11 dolara hatta 1 dolara kadar ani düşüşler görülebilir. Yukarıda, kısa vadeli trende dönüş için ilk aşama 1,61 dolarlık direnç.

Altcoinlerde Son Durum: HYPE ve ZEC Öne Çıkıyor

Binance Coin (BNB), 20 günlük hareketli ortalamanın (652 dolar) altına inse de, 50 günlük ortalamadan (635 dolar) güçlü alım gördü. Eğer fiyat 687 doların üzerine taşınırsa, yukarıda 730 ve 790 dolar hedefleri oluşabilir. 50 günlük ortalama aşağısı ise bir süre daha yatay hareketi işaret ediyor.

Solana (SOL), 82,65 dolardan gelen tepkiyle toparlandı ancak 20 günlük ortalama (87,12 dolar) aşılamadı. Olası düşüşlerde 82,65 doların altına inilirse, 76 ve sonrasında 67 dolar yeni destekler olarak öne çıkıyor.

Dogecoin (DOGE), 0,10 dolardaki 50 günlük ortalamanın üzerinde kalmaya çalışsa da, satış baskısı devam ediyor. 0,09 – 0,12 dolar aralığında sıkışık seyir kısa vadede sürebilir.

HYPE, 64,72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü hareket sonrasında hafif bir gevşeme gelirken, 59,41 dolar ve 54,07 dolar destek seviyeleri takip ediliyor. HYPE fiyatı 54,07 doların altına kayarsa, 50,54 ve 44,05 dolarda güçlü teknik destekler bulunuyor.

Mini sözlük: HYPE, Hyperliquid borsasının kendi yerel tokenıdır ve platform üzerindeki işlemlerden elde edilen komisyonlardan pay almak ya da yönetim kararlarında oy kullanmak amacıyla kullanılır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi, bir kripto varlığın piyasalarda işlem gördüğü en yüksek fiyatı ifade eder.

Zcash (ZEC) tarafında ise 20 günlük hareketli ortalamadan (572 dolar) başlayan sert yükseliş dikkat çekti. Ancak RSI göstergesinde negatif uyumsuzluk görülüyor; bu da yükseliş ivmesinin azalabileceğine işaret ediyor. Aşağıda 572 dolar desteği kırılırsa 487 dolara kadar gerileme gündeme gelebilir. Yukarıda ise 690 ve 750 dolar dirençleri öne çıkıyor.

Coin Kritik Direnç Kritik Destek Kısa Vadeli Hedef Bitcoin (BTC) 78.000 $ 74.289 $ 84.000 $ Ethereum (ETH) 2.184 $ 2.000 $ 2.465 $ BNB 687 $ 635 $ 790 $ HYPE 64,72 $ 54,07 $ 77 $ ZEC 690 $ 572 $ 750 $