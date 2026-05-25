XRP’nin Binance’teki 30 günlük likidite endeksi 5 yılın en düşük seviyesine indi

XRP’nin Binance borsasındaki 30 günlük likidite endeksi, 0,043 ile Ocak 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. CryptoAppsy verilerine göre, bu süreçte XRP fiyatı 1,34 dolar civarında işlem görüyor. Söz konusu endeks, özellikle 2022 ve 2024 yılları arasında genellikle 3 ve üzerindeki değerlerle güçlü bir piyasa likiditesini gösterirken, bugünkü seviye piyasa derinliğinde ciddi bir düşüşe işaret etti.

Likiditedeki Ani Gerileme

Son birkaç yıl içinde yüksek işlem hacmi ve spekülatif hareketlilik XRP piyasasında derin bir emir defteri oluşturmuştu. Ancak son dönemde görülen 0,043’lük okuma, likiditenin neredeyse tamamen çekildiğini ortaya koydu. Fiyatlar 1,30 ile 1,50 dolar arasında dalgalanmasına rağmen, bu azalma çoğu trader’ın gözünden kaçtı.

Bu dikkat çeken veri ilk olarak ArabxChain tarafından paylaşılırken, CryptoQuant’in 2019’dan 2026’ya kadar uzanan likidite endeks grafiği de piyasa derinliğindeki sert düşüşü gözler önüne serdi. Grafikte, endeks çizgisi adeta yatay hale gelerek piyasadaki aktif emir miktarının ciddi biçimde azaldığını gösteriyor.

Balinaların Borsadan Çekilmesi

Likidite kaybına, büyük yatırımcıların son günlerde devam eden çekim işlemleri de eşlik etti. Mayıs ayının ilk iki haftasında günde yüz milyonlarca XRP borsadan ayrıldı. Bu dönemde toplamda 403 milyon XRP’nin Binance’ten çekildiği raporlandı. Büyük yatırımcıların borsa dışına kripto para aktarması, genellikle emir defterlerinde ani derinlik sarsıntılarına yol açarak piyasayı hassas hâle getiriyor.

Mini sözlük: Likidite Endeksi, bir kripto paranın işlem gördüğü borsadaki alış ve satış emirlerinin derinliğini; yani büyük işlemler karşısında fiyatın ne kadar hızlı değişeceğini ölçen göstergedir. Düşük likidite, küçük hacimle bile sert fiyat hareketlerini mümkün kılar.

Dönem Likidite Endeksi XRP Fiyatı (USD) Borsa Çekilen XRP 2022–2024 >3 Çeşitli Belirtilmedi Mayıs 2026 0,043 1,34 403 milyon

CryptoQuant’in analizine göre, düşük likidite dönemlerinde hacmin aniden artması fiyatlarda hızlı ve keskin oynaklıklara neden oluyor. Bunun nedeni ise piyasada bekleyen emir sayısının azalması ve fiyat sürtünmesinin düşmesi olarak açıklanıyor.

Emir Derinliğinde Zayıflık ve Türev Piyasalar

Piyasadaki zayıf likidite ortamı, hacimli alım ya da satım işlemlerinin fiyat üzerinde çok daha büyük etki yaratabileceği anlamına geliyor. Derinliği azalmış bir piyasada, nispeten küçük miktarlardaki emirlerle bile fiyatların yüzde 4-5 oranında değişebileceği belirtiliyor.

Bu sırada XRP-USDT paritesindeki açık pozisyon (open interest) da artış gösterdi. Kaldıraç işlemlerle birlikte piyasadaki derinliğin zayıflaması, geçmişte yüksek fiyat oynaklıklarına yol açan bir tablo oluşturmuştu. Analistler, böyle bir ortamda fiyatın yönünün kısa sürede ve sert biçimde değişebileceği uyarısını yapıyor.

Piyasa Dengesizliği ve Beklentiler

Mayıs sonu itibarıyla XRP piyasası emir defteri bazında güçlü bir sermaye desteğine sahip değil. Yatırımcıların hangi yöne toplu hareket edeceği henüz net olarak gözlemlenmiyor; piyasada fiyat sıkışması ya da hızlı bir düşüş, hangi tarafın baskın olacağına göre şekillenecek.