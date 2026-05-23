XRP borsalardan bir günde 35 milyonun üzerinde çekildi fiyat haftalık bazda %5,43 geriledi

XRP piyasasında son günlerde işlem hacmi ve fiyat hareketleri dikkat çekerken, varlığın borsalardaki rezervleri ciddi oranda azaldı. Ağ genelinde ve fiyat performansında zayıf sinyaller gözlemlense de, kripto analitik platformu CryptoQuant’ın yayımladığı son verilere göre XRP’ye olan talebin sürdüğü anlaşılıyor.

Borsa rezervlerinde gözle görülür düşüş

CryptoQuant tarafından sunulan verilere göre, XRP’nin borsa rezervleri 24 saat içinde 2.744.841.237 adetten 2.709.389.071 adede geriledi. Bu, bir gün gibi kısa bir sürede borsalardan toplamda 35 milyondan fazla XRP’nin çekildiğini gösteriyor. Borsa rezervlerindeki bu %1,29’luk düşüş, yatırımcıların son dönemde XRP satın aldıklarına ya da varlıkları kendi cüzdanlarına taşımaya başladıklarına işaret ediyor.

Son değişimler, kısa sürede 35 milyonun üzerinde XRP’nin borsalardan çıktığını ve yatırımcılar arasında alım yönlü bir eğilimin etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Ayrıca borsa rezervlerinde yaşanan bu tip düşüşler, genel olarak piyasada artan bir satın alma ilgisinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. XRP’nin borsalardan çekilmesi yatırımcıların, önümüzdeki dönemde potansiyel fiyat artışları için varlığı elde tutma eğiliminde olduklarını düşündürüyor.

Fiyat baskısı ve piyasa yorumları

Son gerçekleşen satış dalgası ve dalgalı piyasa koşullarında XRP, haftalardır baskı altında kalmaya devam etti. Analistlere göre, fiyatın zayıflamasını fırsat olarak gören bazı yatırımcılar XRP almaya yönelerek, ileride beklenen fiyat sıçraması öncesi pozisyonlarını güçlendirmek istiyor.

XRP fiyatı, bu baskı sonucunda geçen hafta içinde 1,31 dolar seviyesini yeniden test etti ve düşüş eğilimi sürdü. Haberin hazırlandığı esnada XRP, 1,33 dolar civarında işlem görüyor ve son yedi günde değerinin %5,43’ünü kaybetmiş durumda.

Mini sözlük: Borsa rezervi, bir kripto paranın merkezi borsalarda tutulan toplam miktarını ifade eder. Bu rezervin azalması, varlığın borsalardan çekildiği ve genellikle yatırımcıların orta-uzun vadede saklama eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanır.

Talep güçlü seyrediyor

Fiyattaki gerilemeye rağmen borsalardan hacimli XRP çekimlerinin devam etmesi, varlığın piyasa katılımcıları arasında hâlâ ilgi gördüğüne işaret ediyor. Özellikle volatilitenin arttığı zamanlarda borsadan yapılan çıkışların artması, bazı yatırımcıların düşük fiyatları bir fırsat olarak değerlendirdiğini düşündürüyor.

Tarih Borsa Rezervi Fiyat (USD) Haftalık Değişim (%) Bir gün önce 2.744.841.237 XRP 1,31 -5,43 Şu an 2.709.389.071 XRP 1,33 -5,43

CryptoAppsy piyasa ekranlarına yansıyan güncel verilere göre XRP, şu anda 1,33 dolar seviyesinden işlem görürken, borsalardaki rezervlerdeki düşüş sayesinde kripto para topluluğunda olası bir toparlanmanın öngörüldüğü belirtiliyor.