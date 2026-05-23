XRP fiyatı Gemini’de anlık likidite sıkışmasında 50 dolar seviyesini gördü

Ağustos 2023’te kripto para dünyası, XRP’nin Gemini borsasında anlık olarak 50 dolara kadar yükselmesiyle şaşkına döndü. Bu kısa süreli fiyat patlaması, piyasada büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda yatırımcıdan çeşitli yorumlar geldi. Olayın teknik arka planında ise fiyat hatasından çok daha ciddi bir likidite sorunu olduğu ortaya çıktı.

Likidite sıkışması ve piyasa yapısı

Bilgisayar mühendisi Charusan XRP, Gemini’de yaşanan fiyatlanmanın hata veya yanlış bir veriyle değil, gerçek bir alış emrinin gerçekleşmesiyle oluştuğunu belirtti. Gemini gibi merkezi borsalarda fiyat seviyelerini, kullanıcıların verdiği alım-satım emirleri belirliyor. Eğer piyasada alım yönünde güçlü bir emir gelirse ve mevcut satış emirleri yetersizse, bu alış emri yerleşik satış emirlerini hızla tüketip daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

O dönemde, XRP’nin yeniden listelendiği günlerde Gemini’de satış emirlerinin piyasa seviyelerine çok yakın olmadığı kaydedildi. Bu durum, alış emirlerinin hızla defterin üst sıralarına ilerlemesine yol açtı ve sonuçta yalnızca bir adet, piyasa fiyatından oldukça uzak olan bir satış emri gerçekleşti. Anlık olarak 50 dolar seviyesine ulaşan bu işlem, XRP’nin gerçek piyasa değerini değil, borsanın o anki işleyiş koşullarını yansıttı.

Gemini’de oluşan bu fiyat etiketi bir değerlemeden çok, borsadaki düşük likiditenin sonucu olarak görülmeli; zira yaklaşık 37 bin dolarlık hacim, alış baskısının birkaç dakika içinde satış emirlerini eritmesine sebep oldu.

Mini sözlük: Likidite sıkışması, bir varlığın en iyi alış-satış fiyatları arasındaki derinliğin çok az olması durumunda, büyük bir alış veya satış işlemiyle fiyatın sert şekilde yukarı ya da aşağı hareket etmesine sebep olan teknik piyasadaki bir sorundur.

Sektör profesyonellerinden yaklaşım

Bu tür fiyat hareketlerine borsanın teknik yapısı yol açsa da, bazı piyasa yorumcuları kurumsal yatırımcıların piyasadaki likiditeyi desteklemek için devasa miktarda XRP tutması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Ancak kurumsal yatırımcıların çoğu, büyük işlemlerini halka açık borsa emir defterlerinden ziyade,

tezgah üstü piyasalar (OTC), özel likidite kanalları ve piyasa yapıcılar gibi slippage riskini daha aza indiren alternatif yollarla gerçekleştiriyor.

Gemini’de yaşanan bu fiyat hareketi, parçalanmış ve yeterince derin olmayan likidite koşullarının, gerçek değeri saptama sürecini ciddi şekilde bozabileceğini açıkça gösteriyor. Yani XRP’nin bir anda 50 dolar görülmesi, varlığın toplam piyasa değerine ya da uzun vadeli hedeflerine dair bir sinyal vermiyor.

Piyasa dinamikleri ve güncel veriler

Olaydan sonraki süreçte XRP fiyatında baskı sürerken, düşen trend ve sıkışma yapısının giderek belirginleştiği gözlendi. CoinCodex tarafından sağlanan güncel fiyat verilerine göre XRP, 1,33 dolardan el değiştiriyor.

Son 24 saat içinde 4,300’ü aşkın yeni XRP cüzdanı oluşturulurken, Binance’den de dikkate değer miktarda XRP çıkışı oldu. Piyasa uzmanları bu hareketleri, fiyat baskısına rağmen alım iştahının devam ettiği şeklinde değerlendiriyor.

Olay Gemini Diğer büyük borsalar Anlık XRP fiyatı (Ağustos 2023) 50 dolar 1,3 – 1,4 dolar aralığı Emir defteri likiditesi Çok düşük Orta/Yüksek Satış emirleri Çoğunlukla yüksek seviyelerde Piyasa seviyesine yakın İşlem hacmi (anlık artış) Yaklaşık 37 bin dolar Daha yüksek ortalama hacim