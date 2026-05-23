BNB fiyatı kısa vadede $700 direncini test ederken, analistler uzun vadede $5.000 hedefini gündeme taşıdı

BNB son günlerde 640 dolar seviyesine yakın bir aralıkta işlem görüyor ve özellikle 630 dolar civarındaki destek bölgesinin korunup korunamayacağı piyasanın odağında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları, kısa vadede 700 dolar seviyesinin aşılması ihtimaline odaklanmış durumda. Bu seviyenin üzerindeki bir günlük kapanış, fiyatın 750 ve hatta 800 dolara doğru ilerlemesinin önünü açabilir. Ancak 700 doların altında kalındıkça, BNB’nin 600 ile 700 dolar arasındaki geniş yatay bantta hareketini sürdürmesi bekleniyor.

Fiyat Hareketleri ve Kritik Seviyeler

Son fiyat grafiğinde BNB, 640,28 dolardan işlem görürken gün içinde yüzde 1,56’lık bir değer kaybı yaşadı. Kısa süre önceki 689,98 dolarlık zirve denemesinden sonra fiyat yeniden geriledi ve 635,29 ile 653 dolar aralığında dalgalandı. Grafikteki geniş işlem bandı ise 600 dolar destek, 700 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor. Özellikle 1.200 dolar üzerindeki önceki sert düşüşten sonra, bu aralık daha kritik hale geldi. Şu an BNB fiyatı bu bandın ortalarına yakın seyrettiğinden, piyasa net bir yön sinyali henüz üretmiş değil.

Fiyat, geniş çaplı yükselen fan yapısının da altında kalmaya devam ediyor. Analistler, bu yapının yeniden içerisine girilmedikçe güçlü bir toparlanmanın gerçekleşmesini beklemiyor. Özellikle 670-700 dolar bandı kısa vadeli direnç olarak izleniyor. BNB’nin burayı aşması yeni bir yükselişin başlangıcı olabilir. Aksi durumda ise, 600 dolar ana destek konumunu koruyor.

Seviye Destek/Direnç Açıklama 600 $ Destek Geniş bandın alt sınırı 630-635 $ Önemli ara destek Şu anda test edilen bölge 670-700 $ Direnç Yükseliş için aşılması gereken alan 750-800 $ Daha üst dirençler 700 $ üzerinde hedeflenebilecek yeni seviyeler

Uzun Vadeli Hedefler ve BNB’de Birikim Tartışmaları

Bazı piyasa analistleri, BNB’de yeni bir birikim (accumulation) döneminin yaşandığına dikkat çekiyor. Yatırımcılar için 500-300 dolar arası bir giriş bölgesi olarak öne çıkarken, uzun vadeli hedefler arasında 2.000, 3.000 ve 5.000 dolar gibi yüksek seviyeler telaffuz ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinde öne çıkan bu beklentilere “yatırım tavsiyesi değildir ve herkes kendi araştırmasını yapmalı” uyarısı da eşlik ediyor. Ancak fiyat hareketlerinin şu anda 700 doların altında kalması, bu iddiaların henüz teknik olarak desteklenmediğini gösteriyor.

Analistler, BNB’de uzun vadede 5.000 doların hedeflenebileceğini ancak bunun için öncelikle güçlü dirençlerin aşılması gerektiğini belirtiyor.

BNB’nin mevcut fiyat yapısında, 635 ve 630 dolar seviyeleri özellikle MA(99) yani 99 günlük hareketli ortalamanın da desteğinden güç alıyor. 630 doların altına inildiğinde ise olası destek noktaları sırasıyla 610, 600, hatta 560 ve 500 dolara kadar geri çekilebilir.

Mini sözlük: MA(99), bir finansal enstrümanın 99 günlük ortalama fiyatını gösteren teknik analiz göstergesidir. Piyasa eğiliminin belirlenmesinde, fiyatın bu ortalamaya göre yukarıda mı, aşağıda mı olduğu önemli bir kriterdir.

Teknik Göstergeler ve Piyasa Görünümü

Teknik verilere bakıldığında, BNB fiyatı şu sırada MA(7) ve MA(25) seviyelerinin altında işlem görüyor. MA(7) 647,46 dolar, MA(25) ise 645,20 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu iki kısa vadeli ortalamanın altında kalınması, satış baskısının devam ettiğini işaret ediyor. Öte yandan, fiyatın halen MA(99)’un üzerinde olması, genel yapının tamamen bozulmadığını da gösteriyor. 630 dolar seviyesinin üzerinde kalınması, BNB’de yeni bir yükseliş denemesinin yolunu açabilir.

MACD göstergesinin günlük grafikte kararsız bir görünüm sunduğu; MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında ve histogram değerinin hafif negatif seyrettiği aktarılıyor. Piyasanın genelinde ise net bir yükseliş ya da sert bir satış dalgası gözlenmiyor. RSI göstergesinin de 47 seviyesinde takıldığı, yani alıcıların hâkimiyet sağlayamadığı görülüyor. RSI’in 50 seviyesinin üzerine çıkması halinde ise ivmenin yeniden yukarı dönebileceği ifade ediliyor.

Kısa vadede pozitif bir fiyat hareketi için, BNB boğalarının 700 doların üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Aksi takdirde, fiyatın yeniden 600 doların altına çekilmesi yeni bir düşüş eğilimi başlatabilir. Şu anda BNB, hem uzun vadeli hedeflerle hem de yukarıda belirtilen yatay bantta hareketiyle, yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.